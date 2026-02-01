Нові переговори України, США та Росії: Зеленський розкрив деталі та що будуть обговорювати
- Наступного тижня, 4 і 5 лютого, в Еміратах відбудеться нова зустріч делегацій США, України та Росії.
- Володимир Зеленський підкреслив важливість участі США в деескалації конфлікту.
Наступного тижня відбудеться новий раунд мирних переговорів. Володимир Зеленський назвав учасників, дату і місце проведення.
Наступного тижня, 4 і 5 лютого, в Еміратах відбудеться нова зустріч делегацій США, України та Росії. Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.
Дивіться також Генерал Годжес назва три умови, які можуть зупинити Кремль від війни
Що відомо про нову зустріч України зі США та Росією?
2 лютого пройде нарада, присвячена підготовці до нових перемовин. Вже увечері в понеділок українська переговорна команда вирушить до місця зустрічі.
Глава держави підкреслив, що багато лідерів, різних країн підтримують Україну у мирному процесі. Київ координує із союзниками свої дії фактично щодня.
У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі,
– наголосив політик.
Він висловив сподівання, що американська сторона й надалі залишатиметься активною, зокрема щодо деескалації – скороченні ударів.
"Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", – додав президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що удар по автобусу на Дніпровщині – це показовий злочин, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію.
Мирні переговори за участі України, США та Росії: що відомо
23 – 24 січня в Абу-Дабі відбувся перший раунд мирних переговорів. Підсумовуючи ці дводенні перемовини, Володимир Зеленський заявив, що проблемних питань стало менше. Президент зауважив, що головна розбіжність сторін зосереджена навколо територіального питання. Україна наполягає на збереженні власної територіальної цілісності, Росія вимагає увесь Донбас, а США намагаються знайти компроміс.
Відомо, що в Абу-Дабі сторони обговорювали створення демілітаризованої зони на сході України, зокрема на Донеччині. Українські та американські дипломати розглядали можливість розміщення миротворців із нейтральних країн як альтернативу силам НАТО, проти чого рішуче заперечує Москва.
Росія тим часом пропонує, аби електроенергія з окупованої ЗАЕС ділилася між ворогуючими сторонами.