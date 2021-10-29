Нові підходи допомоги, – військовий експерт про заяву США щодо постачання зброї в Україну

США закликали союзників зняти обмеження для постачання летальної зброї Україні. Це серйозний імпульс до подальшої підтримки та співробітництва.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, летальне оборонне озброєння надзвичайно актуальне для України.

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"Це нові підходи щодо надання допомоги Україні", – пояснив військовий експерт.

Романенко: Від Росії чути тиск і погрози

Романенко зауважив, що окрім заяв помічниці міністра оборони США є ще й заява Александера Вершбоу. Він є ексзаступником генсекретаря НАТО.

Він (Александер Вершбоу – 24 канал) звертає увагу на розширення надання озброєння й допомоги сектору безпеки й оборони України. У зв'язку з тим, що змінилася ситуація щодо ухвалення рішення про допомогу 60 мільйонів доларів. Iгор Романенко Військовий експерт

На думку Романенка, загроза зосередження Росії по кордонах України не зменшується. Зі сторони Росії чутно заяви тиску й погроз для Азовського й Чорного морів.

Ігор Романенко про постачання зброї в Україну: дивіться відео



"Такий стан неприпустимий. Він (Александер Вершбоу – 24 канал) звертає увагу на те, що цю допомогу треба розширювати", – пояснив військовий експерт.

Романенко повідомив, що мовиться про допомогу безпілотними літальними апаратами США. Наприклад, комплексом "Берег", а також іншою ракетною зброєю.

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Україна потребує протиракетної оборони

Військовий експерт відмітив, що важливий комплексний підхід, а не заяви чи дії одного політдіяча США або НАТО. Потрібна підтримка для України і її Збройних сил.

Нам потрібен захист від ракетних комплексів Росії. У нас по суті немає протиракетної оборони. Вона слабка. Зі старими радянськими комплексами,

– роз'яснив Романенко.

За спостереженням військового експерта, Україні потрібна летальна оборонна зброя, яка знищує техніку й війська противника. "Це принципово для нас", – підсумував він.

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