У районі проходження "Північного потоку" сейсмологи зафіксували нові підводні вибухи
25 жовтня 2022 , 02:20Читать новость на русском
Джерело:INSTITUTE OF SEISMOLOGY
На дні Фінської затоки сеймологи зафіксували нові підводні вибухи. Вони відбулися 20 жовтня.
Магнітуда коливалася від 1,4 до 2. Сейсмологи заявили, що це – доволі рідкісне явище для цих територій.
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Було щонайменше 4 вибухи
Перший поштовх зафіксували приблизно о 12:30 20 жовтня. Наразі сейсмологи встановлюють деталі. Вже відомо, що мовиться про вибухові сигнали.
Їхнє місцеперебування було встановлене та ідентифіковане. Це сигнали вибуху. Це точно не землетрус,
– мовиться у повідомленні.
Сейсмолог Ярі Кортстрем припустив, що причиною могли стати:
- поглиблення судноплавного каналу порту;
- проведення військових навчань (коли підривають, наприклад, міни чи глибинні заряди.
Фахівці виявили дірку у трубах газопроводу "Північний потік"
- У вересні 2022 року стало відомо про руйнування двох трубопроводів "Північного потоку-1" та одного трубопроводу "Північного потоку-2". НАТО назвало підриви трубопроводів диверсією. Окрім того, в Альянсі заявили, що підтримають розслідування.
- Згодом заявили, що у трубах газопроводу "Північний потік" виявили дірку у розмірі 8 метрів. Слідчі встановили, що причиною таких руйнувань міг стати лише вибух.
- В Офісі Президента наголосили, що Росія спланувала витік газу. Це – теракт, яким країна-окупантка хотіла спровокувати паніку у Європі та дестабілізувати ситуацію.
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