Великі кадрові зміни: у МЗС анонсували призначення нових послів України

Президент України Володимир Зеленський говорив про оновлення в дипломатичній службі, що передбачає заміну кількох українських послів. Наразі призначення нових людей на ці посади вже готуються.

Про це розповів спікер МЗС Георгій Тихий, повідомляє 24 Канал. У Міністерстві вважають, що цей набір людей на посади послів іноземних держав є ефективним.

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В Україні відбувається оновлення дипломатичного корпусу

Ротація чи заміна послів України відбувається в межах великої кадрової перестановки. Частину імен нових послів вже опублікували. Інші рішення, за словами Тихого, також будуть оголошені.

Спікер МЗС додав, що в Україні є "далеко не найвищий" відсоток політичних призначень.

Загалом, це нормальна практика, дійсно, заповнювати саме посольські посади політичними призначеннями, якщо люди здатні впоратися з цією роботою. Тому вважаємо, що цей підбір людей ефективний і будемо оцінювати за результатами,

– сказав Георгій Тихий під час брифінгу.

Кожен посол, якого призначили на посаду, може бути відкликаний, якщо не має результатів роботи. Дипломати мають бути готовими до того, що їх можуть замінити.

Кого з послів України вже затвердили

Володимир Зеленський 20 грудня затвердив понад 30 послів, які будуть працювати в різних країнах. Серед них:

Наріман Джелял – посол у Туреччині;

Альона Гетьманчук – представниця України в НАТО;

Андрій Мельник – представник України в ООН;

Вячеслав Яцюк – посл в Республіці Руанда;

Юлія Федів – посолка в Республіці Філіппіни;

Ольга Нікітченко – посолка у Литві;

Петро Бешта – посол у Словенії. Раніше був послом України у Литві;

Василь Гамянін – посол у Демократичній Республіці Конго. Раніше обіймав цю посаду в Індонезії;

Євгеній Цимбалюк – представник України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві;

Мар’яна Беца – голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО;

Федір Шандор – посол в Угорщині.

Натомість зі своїх посад були звільнені зі своїх посад Павло Рябікін, Сергій Кислиця, Андрій Таран, Сергій Корсунський. Також у ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський звільнив посла України в Німеччині Олексія Макеєва, але ця інформація ще не підтвердилася.