Буде спекотно, але ППО працює, – Братчук сказав, чого чекати після нових поставок зброї з Ірану

Іран обіцяє нові поставки до Росії. Мовиться не лише про шахіди, а й про інші види безпілотників, але наша ППО готова до нових викликів.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Раніше повідомлялось про те, що ППО збила всі ракети, які ворог зранку 2 листопада запустив по Одесі.

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Російські кораблі в Чорному морі

Братчук зазначив, що ніч з 1 на 2 листопада на Одещині минула спокійно, наскільки це можливо в реаліях воєнного часу. Зранку 2 листопада була тривога, але обстрілів не було. У Чорному морі з'явився один російський корабель-ракетоносій з 8 "Калібрами", один великий десантний корабель.

Тобто, угруповання є. Воно починає імітувати певну активність. Це схоже на те, і що буде далі – ситуація відстежується, але в нас є вогневі засоби враження, які їх можуть дістати,

– зауважив речник Одеської ОВА.

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Нові іранські дрони

Він продовжив, що надходить інформація від розвідки про те, що Іран має поставити нову партію дронів. Під ударом знову буде Південь, бо звідси атакують дронами-камікадзе. Мовиться уже про 3 види дронів: не лише "Шахід-136", а і про "Моджахед-6" та чомусь хвалені "Араш-2", які навіть не пройшли випробувань.

"Лише у вересні вони мали застосовуватись на навчаннях іранської армії. Це показує те, що "друга армія світу" готова брати в Ірану все, що завгодно. Розуміємо, що буде спекотно, але наші сили ППО бачите як сьогодні працюють, зокрема з 13 ракет знищили 12", – наголосив Братчук.

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