У списку – помічник Путіна та родина Медведєва: Канада ухвалила нові санкції проти Росії

Канада розширила санкції проти Росії до роковин її повномасштабного вторгнення в Україну. До списку потрапили 129 фізичних та 63 юридичних осіб країни-терористки.

Також Канада заборонила експорт у Росію певних хімічних елементів для використання в електроніці. Заборона є й на імпорт, купівлю або придбання зброї країни-агресорки, боєприпасів та інших озброєнь, хоч би де вони були розміщені або оброблялися, з Росії або від будь-якої особи в Росії.

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Уряд Канади ухвалив новий санкційний список

Канада 24 лютого запровадила санкції проти 122 росіян, включно з членами нижньої палати парламенту країни-терористки, які голосували за законодавство, пов'язане з вторгненням і спробою анексії 4 регіонів України.

Також серед росіян, які потрапили під обмеження, є віцепрем'єри, міністри та інші співробітники апарату президента та збройних сил Росії, а також члени сімей підсанкційних осіб. Зокрема, у списку фігурують:

помічник Путіна Максім Орєшкін,

дружина і син заступника глави радбезу Росії Дмітрія Медведєва Свєтлана Медведєва та Іллья Медведєв,

заступники глави російського уряду Міхаіла Мішустіна.

До санкційного списку потрапили й 13 федеральних російських установ, включно з:

обома палатами парламенту,

політпартією Путіна "Єдіная Росія",

Федеральним бюро безпеки,

Росфінмоніторингом та її директором.

Окрім цього, Канада запровадила санкції проти 50 компаній і 7 топменеджерів, які беруть участь в оборонній промисловості Росії. Зокрема, мовиться про виробництво танків, ракет і систем озброєння, які росіяни використовують проти України.

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