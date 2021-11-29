Нові жерла і 80 землетрусів за ніч: Ла-Пальма продовжує страждати через виверження вулкану

Нові жерла відкрились у вулкані Кумбре-В'єха, що з 19 вересня продовжує виверження на острові Ла-Пальма в Іспанії. Лава з нових жерл може розширити площу руйнувань, які спричинило виверження.

Зокрема, лава може дійти до доріг та будинків, звідки раніше евакуювали мешканців. З основного джерела, яке відкрилось нещодавно, лава витікала зі швидкістю 6 метрів за хвилину на неушкоджені території.

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Ситуація на острові

У ніч на 29 листопада на острові зафіксували щонайменше 80 землетрусів. Один із них зранку став найсильнішим за весь час від початку виверження вулкана Кумбре-Вʼєха із магнітудою 5.

Вулкан продовжує набирати потужності, дивіться відео:

Людей на острові попередили про "дуже несприятливу" якість повітря через збільшення діоксиду сірки (SO2). Їм порадили уникати активного відпочинку, а на вулиці використовувати респіратори із захистом FFP2.

Через виверження життя мешканців не схоже на звичне, дивіться відео:

На іспанському острові Ла-Пальма із вересня вирує вулкан дивіться відео:

Що відомо про вулкан