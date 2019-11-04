Нові правила для ФОПів: експерт пояснив, як бізнесу мінімізувати втрати

Для того, аби нові правила роботи для ФОПів завдали якнайменшої шкоди бізнесу, підприємцям варто уважно стежити за тим, як запропоновані нововведення будуть реалізовуватися.

Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт Реанімаційного Пакету Реформ В'ячеслав Черкашин.

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Зокрема, за його словами, підприємцям потрібно жорстко контролювати, як буде виписана підзаконна структура і як усередині ДФС буде реалізована програмна частина.

Бізнесу треба звернути пильну увагу на тестування фіскального сервера, який мають створити у податковій службі. Там повинні запустити програму, яку кожен підприємець зможе завантажити з інтернету на свій смартфон і спробувати з нею торгувати в тестовому режимі – ще до офіційного запуску. Чим раніше люди випробують її в тестовому режимі, тим безболісніше буде на неї переходити,

– наголосив Черкашин.

Він нагадав, що з 1 січня 2021 року підприємців почнуть штрафувати вже через 48 годин, якщо РРО у них не працюватиме.

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"Тому всім буде вигідно, якщо програму протестують заздалегідь – як вона працює на конкретній торговій точці, чи добиває інтернет, чи все гаразд... Якщо щось пішло не так, то відразу треба бити в дзвони, що не працює", – пояснив він.

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