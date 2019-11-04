Нові правила для ФОПів: експерт пояснив, як бізнесу мінімізувати втрати
Для того, аби нові правила роботи для ФОПів завдали якнайменшої шкоди бізнесу, підприємцям варто уважно стежити за тим, як запропоновані нововведення будуть реалізовуватися.
Таку думку у коментарі 24 каналу висловив експерт Реанімаційного Пакету Реформ В'ячеслав Черкашин.
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Зокрема, за його словами, підприємцям потрібно жорстко контролювати, як буде виписана підзаконна структура і як усередині ДФС буде реалізована програмна частина.
Бізнесу треба звернути пильну увагу на тестування фіскального сервера, який мають створити у податковій службі. Там повинні запустити програму, яку кожен підприємець зможе завантажити з інтернету на свій смартфон і спробувати з нею торгувати в тестовому режимі – ще до офіційного запуску. Чим раніше люди випробують її в тестовому режимі, тим безболісніше буде на неї переходити,
– наголосив Черкашин.
Він нагадав, що з 1 січня 2021 року підприємців почнуть штрафувати вже через 48 годин, якщо РРО у них не працюватиме.
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"Тому всім буде вигідно, якщо програму протестують заздалегідь – як вона працює на конкретній торговій точці, чи добиває інтернет, чи все гаразд... Якщо щось пішло не так, то відразу треба бити в дзвони, що не працює", – пояснив він.
Законопроєкт про касові апарати: що треба знати
- Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.