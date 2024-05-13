До чого готується Путін, замінивши Шойгу у кріслі глави міноборони
В Росії відбулись зміни в керівництві міністерства оборони. Новим очільником відомства став економіст Андрєй Бєлоусов, а ексміністру Сєргєю Шойгу надали посаду секретаря Ради безпеки.
Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що від Бєлоусова чекають реорганізації міністерства оборони. За часів Шойгу там, зокрема, процвітала корупція, що засвідчив арешт заступника глави міноборони Тимура Іванова.
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У Путіна 2 варіанти
Наразі очевидно, що Росія застрягла у тривалій війні. Вона хотіла "взяти Київ за 3 дні", але сталося зовсім інакше.
Путін розуміє, що зіскочити з війни без перемоги, щоб це не виглядало його поразкою, неможливо, тому що для нього це означатиме смерть. Тоді залишається 2 варіанти:
- тягнути час і воювати, хоча б не програючи;
- вигравати щось, щоб зіскочити, виглядаючи "переможцем". Цей процес може бути довгим, тому доведеться розв'язувати багато проблем.
Тому можна називати призначення міністром оборони Бєлоусова підготовкою до тривалої війни, а можна – підвищенням ефективності,
– зауважив військовий оглядач.
Має інше покликання
Водночас призначення нового міністра оборони збіглося з активним наступом росіян на півночі Харківської області. Проте Шарп не пов'язує ці дві події.
Тут не варто шукати особливих закономірностей. Відбулись так звані "вибори" Путіна, і після цього мав змінитися уряд Росії. Під цей процес підвели кадрові зміни і міноборони,
– пояснив він.
Шойгу – не був військовим, так само як і Бєлоусов. Проте у плануванні воєнних операцій та у командуванні фронтом міністр оборони не бере участь – це функції генштабу.
Міністр оборони має інше покликання -- відповідати за підвищення ефективності роботи всього, що пов'язано з його відомством, ВПК, переходом економіки на "військові рейки" тощо.
"Тому зміна керівництва міноборони не пов'язана з наступом росіян на Харківщині. Це, імовірно, збіг обставин", – наголосив Давід Шарп.
Які зміни відбулись в російському уряді
- Ввечері 12 травня стало відомо, що Сєргєя Шойгу було звільнено з посади міністра оборони і призначено секретарем Радбезу. Водночас новим міністром став економіст Андрєй Бєлоусов, який був перши заступником глави російського уряду.
- Шойгу обійняв посаду секретаря Радбезу, яку посідав Ніколай Патрушев. Він пішов з неї у зв'язку з "переходом на іншу роботу".
- Проте син Ніколая Патрушева – Дмітрій пішов на підвищення. Він обіймав посаду міністра сільського господарства, а тепер ще й став заступником глави уряду. До речі, Дмітрія готували як наступника Путіна, однак ця тема більше не обговорюється в політичних кулуарах.