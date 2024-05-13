До чого готується Путін, замінивши Шойгу у кріслі глави міноборони

В Росії відбулись зміни в керівництві міністерства оборони. Новим очільником відомства став економіст Андрєй Бєлоусов, а ексміністру Сєргєю Шойгу надали посаду секретаря Ради безпеки.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що від Бєлоусова чекають реорганізації міністерства оборони. За часів Шойгу там, зокрема, процвітала корупція, що засвідчив арешт заступника глави міноборони Тимура Іванова.

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У Путіна 2 варіанти

Наразі очевидно, що Росія застрягла у тривалій війні. Вона хотіла "взяти Київ за 3 дні", але сталося зовсім інакше.

Путін розуміє, що зіскочити з війни без перемоги, щоб це не виглядало його поразкою, неможливо, тому що для нього це означатиме смерть. Тоді залишається 2 варіанти:

тягнути час і воювати, хоча б не програючи;

вигравати щось, щоб зіскочити, виглядаючи "переможцем". Цей процес може бути довгим, тому доведеться розв'язувати багато проблем.

Тому можна називати призначення міністром оборони Бєлоусова підготовкою до тривалої війни, а можна – підвищенням ефективності,

– зауважив військовий оглядач.

Має інше покликання

Напередодні зміни уряду в Росії, була заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Його підозрюють в отриманні хабара у розмірі 1 мільярд рублів. Іванов, зокрема, займався "відбудовою" окупованого Маріуполя.

Водночас призначення нового міністра оборони збіглося з активним наступом росіян на півночі Харківської області. Проте Шарп не пов'язує ці дві події.

Тут не варто шукати особливих закономірностей. Відбулись так звані "вибори" Путіна, і після цього мав змінитися уряд Росії. Під цей процес підвели кадрові зміни і міноборони,

– пояснив він.

Шойгу – не був військовим, так само як і Бєлоусов. Проте у плануванні воєнних операцій та у командуванні фронтом міністр оборони не бере участь – це функції генштабу.

Міністр оборони має інше покликання -- відповідати за підвищення ефективності роботи всього, що пов'язано з його відомством, ВПК, переходом економіки на "військові рейки" тощо.

"Тому зміна керівництва міноборони не пов'язана з наступом росіян на Харківщині. Це, імовірно, збіг обставин", – наголосив Давід Шарп.

Які зміни відбулись в російському уряді