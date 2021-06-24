Новим речником Зеленського стане таки Сергій Никифоров, – ОП

В Офісі Президента підтвердили, що речником президента Зеленського стане Сергій Никифоров. Він замінить Юлію Мендель, яка покинула посаду навесні 2021 року.

Про те, що саме Никифоров здобуде вакантну посаду прессекретаря глави держави повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що залишились лише формальності.

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Залишились юридичні формальності

Речник – Сергій Никифоров. Зараз – деякі юридичні формальності. Трішки пізніше буде представлений пан Сергій,

– зауважив Подоляк.

Зазначимо, що раніше серед найбільш ймовірних претендентів на посаду, окрім Никифорова, називали Олександра Бондаренка – журналіста та комунікаційника.

Що відомо про Сергія Никифорова:

Ведучий новин на одному з українських телеканалів, що входить в холдинг Ріната Ахметова.

Никифоров родом із Києва, йому – 34.

Випускник Київського національного університету імені Шевченка. Журналіст – за освітою.

У минулому працював на Euronews.

Має великий досвід роботи на телебаченні.

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