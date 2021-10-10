Трагедія з парашутистами у Татарстані, коли попрощаються з Поляковим: головні новини 10 жовтня

У Татарстані розбився літак L-410: жертвами стали 16 людей. З Антоном Поляковим попрощаються 11 жовтня у Чернігові. Російська журналістка Ксенія Собчак потрапила у ДТП. Представники США проводять переговори з талібами. У Києві відбувся Український військовий забіг. Такими були головні новини 10 жовтня.

Головні новини України та світу за неділю, 10 жовтня:

Трагедія у Татарстані

Джерело: 24 канал

У Татарстані розбився літак L-410. На борту перебували 22 парашутистів і членів екіпажу. На жаль, жертвами трагедії стали 16 людей.

Окрім того, відомо про 6 постраждалих. Усі вони опинилися на лікарняному ліжку.

Авіалайнер перестав виходити на зв'язок відразу після того, як вилетів з Мензелінська. Згодом встановили, що літак здійснив жорстку посадку, пролетівши лише 6 кілометрів.

Врятований розповів про катастрофу

Дмитру Дербишеву – пощастило. Він вцілів під час катастрофи. Чоловік розповів, що при падінні літака не відчував сильного болю.

За словами Дербишева, причиною трагедії стала проблема з двигуном. Пілоти діяли відповідно до інструкцій, водночас літак навіть не встиг піднятися на потрібну висоту.

Заява президента Татарстану

Президент Татарстану Рустам Мінніханов також заявив, що літак розбився через технічну причину. Пілоти намагалися посадити L-410 якомога далі від житлових будинків.

О 09:05, за тією інформацією, яку я отримав, літак злетів. На висоті 70 метрів пілоти доповіли, що один лівий двигун відмовив, і попросили вимушену посадку,

– заявив Мінніханов.

Жертвами трагедії стали:

Михайло Бєляєв: пілот, 60 років;

Олександр Зиков: пілот, 61 рік;

Ольга Мінібаєва;

Павло Музиченко;

Динар Давлетгарєєв;

Андрій Тимофєєв;

Дмитро Філіна;

Денис Прохоров;

Сергій Кузенко;

Ксенія Самігулліна, стрибала в тандемі;

Олег Кобеляцький;

Ільнар Гайфуллін, стрибав в тандемі;

Ігор Алексєєв;

Олександр Цивінський, стрибав в тандемі;

Равіль Шарафутдінов;

Вікторія Соловйова, стрибала в тандемі.

Літак розбився у Татарстані: дивіться відео

Що відбувалося на місці катастрофи: дивіться відео

Розсекретили дату та місце прощання з Поляковим

Джерело: фейсбук Антона Полякова

Прощання з Антоном Поляковим відбудеться 11 жовтня. Попрощаються з нардепом у Чернігові – рідному місті нардепа.

Траурна церемонія розпочнеться о 10:00 у Чернігівському обласному філармонійному центрі за адресою – проспект Миру, 15.

Смерть Антона Полякова: головне

Політик пішов з життя уночі 8 жовтня. Трагедія сталася у таксі. Медики, які прибули на виклик, намагалися реанімувати політика, однак врятувати його не вдалося.

Перед смертю політика нудило. Згодом у нього почалися конвульсії.

Розтин показав, що смерть могла настати внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Нардепка Галина Янченко заявила: у крові Полякова начебто знайшли метадон та алкоголь.

Водночас у поліції заявили, що результати експертизи до них ще не надходили.

Собчак потрапила у ДТП

Джерело: "Дождь"

Російська журналістка Ксенія Собчак 9 жовтня потрапила у ДТП у Сочі. За попередніми даними, автомобілі Mercedes і Volkswagen врізалися "лоб у лоб".

Жертвою аварії стала щонайменше одна людина. Окрім того, двох постраждалих госпіталізували.

Сама Собчак у момент ДТП перебувала у салоні Mercedes.

Журналістка прокоментувала трагедію

Собчак 10 жовтня розповіла, що наразі перебуває вдома. Вона хотіла якнайшвидше повернутися до сина. За словами журналістки, у неї – "струс мозку і численні травми".

У асистентки теж (струс мозку – 24 канал). Їхала з командою, після зіткнення втратила свідомість, потім моя асистентка перевела мене в іншу машину,

– розповіла Собчак.

Вона також зізналася, що коли отямилася, то почувалась дуже погано.

Собчак повідомила: вона не підганяла водія. Журналістка наголосила, що під час поїздки спілкувалася по роботі в зумі й навіть має запис цього спілкування.

За даними пресслужби прокуратури Краснодарського краю, водій Mercedes вже визнав свою провину у ДТП.

ДТП з Собчак: дивіться відео

США проводять переговори з "Талібаном"

Джерело: BBC

Офіційні представники США та таліби проводять переговори у Катарі. Це відбувається вперше від часу, коли "Талібан" захопив Афганістан.

Водночас у Штатах наголосили, що переговори не означають визнання легітимності уряду "Талібану".

Представники США та бойовики обговорюють такі питання:

стримування екстремістських груп;

евакуація громадян США;

гуманітарна допомога.

Український військовий забіг

Бойовики повідомили, що обидві сторони погодилися дотримуватися умов Дохійської угоди.

Джерело: 24 канал

У Києві провели перший Український військовий забіг. Участь у ньому взяли близько 1 000 людей. Серед них – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Захід відбувся з нагоди 30-ї річниці створення Збройних Сил України.

Участь у забігу також взяли військові зі:

США;

Канади;

Литви.

Український військовий забіг: дивіться відео