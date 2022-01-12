Перші підсумки обговорень "гарантій безпеки", найхолодніша ніч у році: головні новини 12 січня

Єнс Столтенберг підбив перші підсумки обговорень НАТО та Росії про "гарантії безпеки". На Донбасі загинули українські військові Ілля Супрун та Віктор Кучеренко. Петра Порошенка можуть примусово доставити до суду. На українців чекає найхолодніша ніч у році. Такими були головні новини 12 січня.

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Перші підсумки обговорень "гарантій безпеки"

Джерело: 24 канал

У Женеві тривають обговорення "гарантій безпеки", яких Росія вимагає від НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг розповів, що переговори – непрості, адже між сторонами є великі розбіжності. Однак вже те, що Кремль та НАТО сіли за спільний стіл є прогресом. Сторони планують і далі продовжувати діалог.

Деталі переговорів

У НАТО відхили вимогу Росії про нерозширення, тобто двері Україні в Альянс ніхто не закриє.

Столтенберг закликав Москву до деескалації біля кордонів України. Він наголосив на важливості не порушувати суверенітет нашої країни.

Політик назвав Росію окупантом, яка керує бойовиками на Донбасі.

Досягнути миру можна й без схвалення нерозширення НАТО.

Альянс не виключає можливість політичних та економічних санкцій проти Москви у разі наступу, однак воювати за Україну НАТО не буде.

Росія окупувала Крим в 2014 році й контролює сепаратистів у Східній Україні. І якщо казати, що Україна загрожує Росії – це просто перевертати все догори ногами. Це Росія застосовувала і продовжує застосовувати силу проти України,

– заявив Столтенберг.

Засідання Ради НАТО – Росія

У Брюсселі стартувало засідання Ради НАТО – Росія. На ній політики обговорили безпеку у Європі, зокрема біля кордонів України. Російську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко, а головував на засіданні Столтенберг.

На брифінгу після переговорів генсек НАТО заявив, що Москва дорого заплатить за агресію проти України.

Болючі втрати на Донбасі

Ілля Супрун

Джерело: фейсбук Анни Кириченко

10 січня біля села Крута Балка на Донеччині двоє українських військових підірвалися під час відновлення мінно-вибухових загороджень. Від отриманих травм захисники одразу померли. 12 січня стало відомо, що одним із загиблих є офіцер 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади Ілля Супрун.

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Воїну з Дніпра було лише 23 роки. Раніше він навчався у Дніпровському ліцеї інформаційних технологій, а згодом закінчив Національну академію сухопутних військ імені Сагайдачного.



На Донбасі загинув 23-річний Ілля Супрун / Фото Анни Кириченко



Загиблий герой був родом з Дніпра / Фото Анни Кух

Віктор Кучеренко

Джерело: Баштанська РДА

У цей день стало відомо ім'я ще одного героя, який віддав життя за нашу незалежність. Так, 11 січня від обстрілів біля Новотошківського загинув 28-річний Віктор Кучеренко. Старший солдат служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

Народився військовий у селі Антонівка Миколаївської області, однак проживав у Новолазарівці, що на Луганщині. Там у нього залишилися батьки.

Друзі розповіли, що характер Кучеренко мав спокійний, веселий, добрий, врівноважений та відповідальний. Воїн часто був душею компанії.



На Донбасі загинув Віктор Кучеренко / Фото "Новинарня"

Порошенка можуть примусово доставити до суду

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Іллі Супруна та Віктора Кучеренка.

Джерело: 24 канал

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що вже є ухвала Печерського суду Києва про затримання п'ятого президента. Так, лідера "Європейської Солідарності" можуть доставити до суду примусово. Однак захисник політика запевняє, що підстав для цього немає. Адже Порошенко сам планує прийти до суду, як повернеться в Україну.

Наразі політик перебуває у Варшаві. Він прибуде до Києва літаком зранку 17 січня. Ще раніше політик казав, що планує одразу зустрітися з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Засідання просять призначити на 17 січня

Адвокати Порошенка вже звернулися до Печерського суду. Вони просять призначити засідання з обрання запобіжного заходу політику на день його повернення з Польщі.

Вимагаємо призначити судове засідання на 17 січня 2022 року для того, щоб забезпечити можливість політику по прибуттю в Україну дістатись до суду і взяти участь у судовому засіданні,

– наголосив Головань.

До слова, у Державному бюро розслідувань повідомили, що вимагатимуть найжорстокіший запобіжний захід для нардепа.

Коротко про справу Порошенка

Лідера "ЄС" підозрюють у державній зраді. Мовиться про постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій. Іншим фігурантом справи є кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Суд арештував майно нардепа, проте він може ним користуватись.

До речі, перед викликом у ДБР Порошенко проігнорував слідчих, які принесли йому повістку на допит.

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В Україні прогнозують найхолоднішу ніч

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Ніч на 13 січня стане в Україні найхолоднішою за цю зиму. За словами синоптикині Наталки Діденко, температура повітря у північно-східних регіонах місцями сягатиме до -18...-24 градусів. Вдень буде тепліше – стовпчики термометрів коливатимуться у межах -4...-9 градусів.

Північно-західний вітер буде поривчастим, часом – штормовим.

Це вкрай некомфортно за такої низької температури повітря. Тому залиште тимчасово елегантні пальто, взуття і кепочки. Одягайтеся, ніби зібрались у полярну експедицію,

– порадила синоптикиня.

До речі, вдень на Заході прогнозують потепління. Там температура повітря буде у межах нуля.