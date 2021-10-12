Спільний авіапростір з ЄС, перша область в локдауні: головні новини 12 жовтня

На саміті "Україна – ЄС" погодили спільний авіаційний простір і ще дві важливі програми. Херсонська область переходить у червону зону карантину. На курортах Карпат випав перший сніг у цьому сезоні. Збірна України з футболу гратиме з командою Боснії та Герцеговини. Такими були головні новини України і світу за 12 жовтня.

Головні новини України та світу за сьогодні:

Авіапростір з Євросоюзом

Джерело: 24 канал

Україна і Європейський союз 12 жовтня у Києві підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Це можна назвати "авіаційним безвізом". Тепер наша країна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів в будь-які країни-члени ЄС.

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Документ підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як зауважила віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина, "Угода про вільне небо" – це довгоочікуваний документ, завдяки якому Україна інтегрується в спільний з ЄС авіапростір.

В Україні з'явиться більше авіаперевізників, відтак вартість подорожей для пасажирів стане доступнішою,

– підкреслила вона.

, що Україна зініціювала отримання спільного авіапростору з ЄС ще 1999 році. Відтоді процес був на стадії консультацій, і у 2006 році перейшов у стадію переговорів.



Що означає спільний авіапростір з ЄС / Інфографіка 24 каналу

Результати саміту "Україна – ЄС"

Угоду про авіапростір підписали у рамках саміту "Україна – ЄС". У ньому взяли участь Володимир Зеленський та керівництво ЄС, зокрема президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Детально Україна та ЄС підписали ще 2 важливі угоди: фінансування сягає сотні мільярдів

На саміті підписали ще 2 важливі домовленості. Йдеться про програми "Горизонт Європа" та "Креативна Європа".

Виступ Володимира Зеленського на саміті "Україна – ЄС": дивіться відео

Які угоди підписали ще:

"Горизонт Європа". Це науково-дослідна програма ЄС, що розрахована на 7 років. На дослідження та інновації планують виділити понад 95,5 мільярда євро. Угода спрямована на вирішення глобальних проблем та промислову модернізацію.

"Креативна Європа". Угода для розвитку сектору культурних і креативних індустрій в країнах Європи. Її бюджет становить 2,4 мільярда євро.

Перша область пішла на локдаун

Джерело: фейсбук Олега Немчінова

Херсонська область із 15 жовтня переходить у червону зону. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Причина тому – показники шпиталізацій та динаміка зростання захворюваності коронавірусом, які значно перевищують допустимі показники.

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Які обмеження введуть на Херсонщині:

У червоній зоні забороняється:

робота кафе, ресторанів,

кінотеатрів, театрів,

ринків,

фітнес-центрів.

Однак ці обмеження не діють, якщо 100% відвідувачів і персоналу вакциновані.



Привілеї для вакцинованих у червоній зоні карантину / Інфографіка 24 каналу

У той же час в червоній зоні на дистанційне навчання переходять навчальні заклади, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується тільки дитсадків і початкової школи.

Сніг у Карпатах

Джерело: 24 канал

Перший сніг випав на високогірних курортах Карпат. "Побіліли" від опадів відомі гірськолижні курорти Буковель і Драгобрат.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, вранці 12 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський був -1 градус і падав сніг.



Сніг на витягу у Буковелі / Скриншот з відео

Для високогір'я – це не перший сніг у сезоні. Так, на горі Піп Іван Чорногірський сніжна крупа йшла ще 24 вересня. Втім, курорти "притрусило" вперше.

Погода в Україні на 13 жовтня

Синоптики попереджають про сильні дощі та тумани 13 жовтня у частині областей.

Вночі та вранці 13 жовтня у західних областях буде туманно, видимість становитиме 200 – 500 метрів.

Протягом доби в Одеській та Миколаївській областях, а вдень ще й у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях очікують значний дощ. Через це там оголосили I рівень небезпеки – жовтий.

Матч Україна – Боснія і Герцоговина

Джерело: 24 канал

Увечері 12 жовтня у Львові пройде матч Україна – Боснія і Герцеговина. Україна веде боротьбу за друге місце у групі з фінами та боснійцями за вихід на Чемпіонат світу 2022 у Катарі. Щоб посісти друге місце та зіграти у раунді плей-офф, українцям потрібно перемогти Боснію і Герцеговину в обох матчах.

Розсудить поєдинок німецька бригада арбітрів. Очолить її 40-річний суддя Фелікс Цваєр.

Українська команда прийме боснійців у Львові. Поєдинок розпочнеться о 21:45. "Арену Львів" дозволили заповнити на 2/3 від загальної місткості

Матч на "Арені Львів" буде ювілейним 20-м для України у Львові, при тому що національна збірна ще не зазнавала поразок у Львові. У цьому місті вона здобула 17 перемог і дві мирові. Втім, головний тренер Боснії і Герцеговини Івайло Петев зробив зухвалу заяву, що боснійці дуже хочуть перервати цю успішну традицію. Що ж, поглянемо.