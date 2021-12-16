"Тисячу Зеленського" почали виплачувати: головне з новин 16 грудня

Двічі вакциновані українці почали отримувати анонсовану президентом тисячу гривень. Сенат США зареєстрував проєкт про 450 мільйонів військової допомоги нашій державі. Володимир Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Верховна Рада схвалила антитютюновий закон. Збірна України дізналася суперників у Лізі націй-2022/2023. Такими були головні новини 16 грудня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 15 грудня:

Читайте також Відключення від SWIFT: Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України

Прийшла "тисяча Зеленського"

Джерело: 24 канал

Громадяни України, які двічі вакцинувалися проти COVID-19, почали отримувати анонсовану Володимиром Зеленським тисячу гривень. Спершу кошти надійшли користувачам "Монобанку".

Співзасновник проєкту "Монобанк" Олег Гороховський запевнив, що 1000 гривень впродовж 16 грудня отримають пів мільйона українців, які подали заявки. Водночас з 20 – 21 грудня клієнти отримуватимуть гроші одразу після подачі заяви.



Українці отримали гроші за вакцинацію / Скриншот 24 каналу

На що можна витратити кошти

На повну силу "е-Підтримка" запрацює з 19 грудня. Гроші можна буде отримати лише через Дію. З бюджету виділено 8 мільярдів гривень – тобто на 8 мільйонів осіб.

Витратити 1 000 гривень можна у категоріях бізнесу, що найбільше постраждав від карантину, а саме:

креативна галузь;

транспортна галузь;

спортивна галузь.

До теми "Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки

Це може вас зацікавити – як отримати тисячу за вакцинацію: дивіться відео

450 мільйонів допомоги від США

Джерело: фейсбук Юрія Вітренка

Юрій Вітренко повідомив, що Сенат США зареєстрував проєкт про 450 мільйонів доларів військової допомоги Україні. У документі також мовиться про накладення негайних санкцій на оператора "Північного потоку-2".

Документ містить заходи, які мають стримати Путіна (Володимира Путіна – 24 канал) від агресії проти України. Підкреслюю – не чекати, поки російські війська вдертися на нашу територію, а запобігти цій небезпеці,

– наголосив глава "Нафтогазу".

Які заходи мають врегулювати ситуацію

Надання Україні 450 мільйонів доларів допомоги. А ще – додатково 100 мільйонів. Ці гроші мають витратити на низку критичних речей. Зокрема, протиповітряну оборону та протикорабельні ракети;

Координація зусиль Держдепу та Міноборони США з союзниками.

Надання Україні ключових систем та потужностей.

Збільшення фінансування міжнародної військової освіти та підготовки для українських офіцерів. Посилення співпраці між українською та американськими арміями.

Посилення чинних обмежень щодо військового співробітництва США і Росії, допоки Путін не припинить окупацію української території.

Санкції проти "Північного потоку-2".

До теми Рішення щодо "Північного потоку-2" не ухвалять в першій половині 2022, – регулятор

Зустріч Зеленського та Столтенберга

Джерело: 24 канал

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі президент Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенбергом. Політики обговорили стягування російських військ і техніки до українських кордонів.

Напруга на кордонах України

Глава держави розповів про гібридну агресію Росії біля кордонів, на окупованому Донбасі та в Криму. Кремль намагається дестабілізувати безпекову ситуацію, його мета – заблокувати євроатлантичний шлях України. Єнс Столтенберг ж відзначив нарощення російських сил біля кордонів.

Ми не бачимо, що змінюється чи зменшується це нарощення. Навпаки – продовжується. Тут немає виправдань. Це провокаційно і це підриває безпеку у Європі,

– наголосив генсек НАТО.

Він додав, що Росія має повернутись до дипломатії. Якщо ж Путін таки вирішить напасти, то наслідки будуть жорсткими. Володимир Зеленський додав, що наслідки можуть бути руйнівними.

Діалог з Москвою

Попри загрози, Єнс Столтенберг зауважив, що Альянс готовий говорити з Росією, оскільки діалог все ж важливий. Посадовець запросив Москву на зустріч ради НАТО – Росія.

Ми готові сісти за стіл, але ми ніколи не будемо робити компроміс,

– зауважив він.

НАТО підтримує територіальну цілісність України, Альянс ніколи не визнає незаконну окупацію Криму. Крім того, Єнс Столтенберг вказав, що всі суверенні держави мають право захищати себе.

Вступ України в НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України від НАТО не є загрозою для Росії. Однак рішення про членство держави в Альянсі прийматимуть тільки країни НАТО. Український президент висловив сподівання, що позиція Альянсу залишатиметься незмінною й надалі.

Володимир Зеленський пояснив, що після 2014 року саме країна-агресор підштовхнула Україну в НАТО.

Нова концепція НАТО

Єнс Столтенберг розповів, що у НАТО вирішили зробити нову стратегічну концепцію, яку погодять на саміті в Мадриді 2022 року – все через Росію. У документі зроблять важливий висновок.

Потрібно працювати з партнерами, такими як Україна,

– констатував генеральний секретар.

Насамкінець наголосив, що Росія має поміняти свою поведінку, змінити курс і провести деескалацію.

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Столтенберга:

Рада схвалила антитютюновий закон

Джерело: 24 канал

Верховна Рада схвалила антитютюновий закон – міцні та ароматизовані сигарети відтепер будуть заборонені в Україні. Підтримали документ у другому читанні 317 народних депутатів.

Такі вироби приваблюють дітей та молодь до початку курінням, створюючи хибне враження про наслідки вживання тютюнових виробів,

– мовилось в пояснювальній записці.

Головні положення закону

закон забороняє рекламу, спонсорство, і продаж до 21-річного віку електронних сигарет, ТВЕН, електронних пристроїв для куріння, а також тютюну та його замінників в Інтернеті;

запроваджує медичні попередження на упаковках електронних сигарет, рідин та сигаретах для нагрівання;

збільшує медичні попередження на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ;

надає повноваження органам місцевого самоврядування визначати додаткові бездимні місця;

запроваджує процедуру звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.

Суперники України в Лізі націй

З 1 січня 2021 року в Україні діє закон про заборону електронних сигарет та пристроїв для нагріву тютюну особам, які не досягли 18-річного віку. Порушників закону чекає штраф від 6 800 до 13 600 гривень. Уразі повторного вчинення правопорушення штраф зросте і становитиме від 13 600 до 23 800 гривень.

Джерело: 24 канал

Збірна України з футболу отримала суперників у дивізіоні B Ліги націй-2022/2023. Під час жеребкування "синьо-жовтим" випали:

Вірменія;

Ірландія;

Шотландія.

Календар матчів української національної команди у ЛН: