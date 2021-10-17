Плутанина з санкційним списком, скарги Кремля на Зеленського: головні новини 17 жовтня

Олексій Данілов пояснив помилки в санкційних списках проти "злодіїв у законі". .У Кремлі переконані що зустріч Путіна і Зеленського найближчим часом малоймовірна. За добу в Україні трапилися 3 смертельних ДТП. У Росії заявили про готовність "Північного потоку-2" до запуску. Такими були головні новини України і світу за 17 жовтня.

Головні новини України та світу за неділю 17 жовтня:

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Помилки в санкційних списках

Джерело: hromadske

Данілов пояснив ситуацію

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що до травневого списку підсанкційних осіб внесли 108 осіб не помилково, а з допущенням помилок у даних осіб, проти яких застосували обмеження. Усі неточності уже виправили.

Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені,

– заявив Данілов.

Загалом у списках, в які внесли понад 650 людей лише одна опинилася помилково. Однак Данілов не назвав імені. За інформацією ЗМІ, Мехак Алексанян.

Реакція Авакова на звинувачення ОП

Джерело: "Українська правда"

Соратник Арсена Авакова та ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало заявив, що інформація про помилкове включення в санкційний список 108 людей не відповідає дійсності.

За словами Тракала, зміни, які внесли до санкційного списку були "косметичними" і здебільшого стосувалися транслітерації імен та прізвищ. Наприклад Yesin Yegor тепер став Esin Egor. Причиною цього Тракало назвав наявність декількох закордонних паспортів у тих, кого внесли в список. За його словами. у різних документах можуть подавати різну транслітерацію.

Крім того, соратник Авакова розповів, що проєкти рішень готує апарат РНБО, всі подані матеріали затверджує секретар, а рішення вводить в дію президент. Поміж тих етапів той чи інший документ розглядають генпрокурор, голова СБУ, міністр оборони та інші члени РНБО.

Помилки в санкційних списках РНБО: головне

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання 15 жовтня заявив, що у травневий санкційний список проти так званих "злодіїв у законі" помилково внесли 108 осіб.

17 жовтня в Офісі Президента заявили, що з'ясовують, як ці люди потрапили до списку та чи були ці помилки зроблені навмисно.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що помилки допустили в МВС, коли його очільником ще був Арсен Аваков.

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Зустрічі Путіна і Зеленського не буде

Джерело: ТАСС

Перша причина – мінські угоди

Кремль вкотре зробив закид в сторону України про те, що дії нашої держави є "неправильними". У Кремлі вже традиційно звинувачують Україну в односторонньому порушенні мінських угод.

Серед причин, які "блокують можливість зустрічі" Володимира Путіна та Володимира Зеленського, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав закон про перехідний період. За словами прессекретаря Путіна, цей документ нібито доводить, що Україна не прагне працювати над мінськими домовленостями

Друга причина – Зеленський

Закон про перехідний період схвалений Кабміном ще 5 серпня 2021 року. Основним пунктом є впровадження юстиції перехідного періоду на окупованих територіях та "червоні лінії" деокупації. Крім того, документ пропонує законодавчо закріпити за Росією статус країни-агресорки.

Дмитро Пєсков заявив, що Путіну начебто складно будувати діалог із Зеленським. Через це нібито очільник Кремля не спілкується напряму з українським президентом. За словами Пєскова, посередниками в діалозі двох президентів є канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон. Вони почергово комунікують двома сторонами.

Крім того, за словами рупора Кремля, Путін нібито дотримується свого слова, а Зеленський ні.

Він (Путін – 24 канал) говорить те, що робить, і робить те, що говорить. І коли ось це не стикується з іншими співрозмовниками, то це дуже-дуже складно,

– заявив Пєсков.

Через названі причини Пєсков резюмував, що зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським найближчим часом неможлива.

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Серія смертельних ДТП

Джерело: 24 канал

ДТП на Львівщині

Уранці близько 7:45 на трасі Львів – Тернопіль біля села Ясенівці Золочівського району легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Водій не впорався з кермуванням.



Наслідки ДТП на Львівщині / Фото ДСНС

Унаслідок потужного удару, авто Lada Proara відлетіло на узбіччя, а вантажівка перекрила дорогу. Унаслідок аварії загинули водій та пасажир автомобіля.

Аварія на Житомирщині

У ніч на 17 жовтня на трасі Київ – Чоп біля селища Пулини також відбулося зіткнення легковика Audi з вантажівкою. Остання перетворила автомобіль на купу брухту.



Вантажівка протаранила легковик / Фото поліції Житомирської області

Через аварію, на жаль, загинули водій та пасажир автомобіля.

ДТП на Буковині

Увечері 16 жовтня біля села Іванівці в Чернівецькій області легковий автомобіль Mazda влетів на швидкості у припарковану на узбіччі вантажівку. Через це загинули пасажир легковика та водій КАМАЗу. За кермом авто був 48-річний місцевий мешканець.

У Головному управлінні ДСНС Чернівецької області заявили, що один із загиблих, Віталій Федорюк, був старшиною служби цивільного захисту.



Загиблий у ДТП Віталій Федорюк / Фото ДСНС

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Готовність "Північного потоку-2"

Джерело: ВВС

Потрібен лише дозвіл Німеччини

За словами посла Росії у Великій Британії Андрія Келіна, газопровід "Північний потік-2 уже готовий до експлуатації повністю. Єдиною перешкодою до запуску поки що є лише відсутність дозволу Німеччини на поставку газу.

На закиди про тиск на Європу через скороченя поставок газу російський дипломат відповів, що політика тут не причетна. Крім того, Келін заявив, що "Газпром" збільшив поставки через Україну, але через "технічні проблеми" не може цього більше робити.

Ми збільшили поставки через Україну на 10%, але більше не вийде, тому що обладнання на цьому трубопроводі жодного разу не оновлювалося, тому нарощувати поставки небезпечно,

– заявив дипломат.

Однак журналісти не знайшли жодних даних про ті 10%, про які говорив Келінг.