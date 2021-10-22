Актор Болдвін застрелив українку, напад на заступника Єрмака: головні новини 22 жовтня

Кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив операторку Галину Гатчінс родом із України. Заступнику голови ОП Ігорю Жовкві на подвір'я кинули "коктейль Молотова". Рада нацбезпеки зібралася на засідання. Новим головою Верховного Суду обрали секретаря Великої палати Всеволода Князєва. У Москві через сильний вітер відпав кусок муру Кремля. Такими були головні новини 22 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за п'ятницю, 22 жовтня:

Читайте також Рекордна захворюваність: 23,7 тисячі хворих на коронавірус за добу

Болдвін застрелив українку

Джерело: BBC

Американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив із реквізитного пістолета операторку Галину Гатчінс, яка була родом із України. Він також поранив режисера Джоела Соуза.

Жінку оперативно доправили гелікоптером до лікувального закладу. Однак медика врятувати її не вдалося – померла від важких поранень. У режисера пошкоджена ключиця – його у критичному стані госпіталізували.

Болдвін прокоментував убивство

Актор Алек Болдвін, який під час зйомок випадково застрелив операторку-українку, вперше висловився про трагедію. Він запевнив, що співпрацює з правоохоронцями.

Чоловік наголосив, що у нього немає слів, аби описати весь шок та смуток, які охоплюють його після смерті Галини Гатчінс. Він розповів, що підтримує зв'язок з чоловіком загиблої.

Моє серце розбите за її чоловіка, їхнього сина та всіх, хто знав й любив Галину,

– зазначив американець.

Що відомо про Галину Гатчінс: коротко

Вона – 42-річна операторка-постановниця.

Гатчінс народилася в Україні і виросла на радянській військовій базі за Полярним колом.

Вона вивчала журналістику в Києві та кінематограф у Лос-Анджелесі.

У 2019 році журнал American Cinematographer назвав її "висхідною зіркою".

Гатчінс була директоркою зйомок у бойовику 2020 року "Макс Фіст" (англ. Archenemy), режисером якого був Адам Іджіпт Мортімер.

Серед фільмів, які вона знімала – "Постріл наосліп" і "Дарлін'".

Трагічний інцидент стався через пропуски запалювання зброї з холостими патронами. Під час вистрілу осколки кулі розлетілися і потрапили у двох людей.

Детальніше Гатчинс могла зняти власну смерть, – колега вбитої операторки

Алек Болдвін під час зйомок застрелив українку: дивіться відео

Напад на заступника глави ОП

Джерело: поліція Києва

Заступнику голови ОП Ігорю Жовкві близько 04:00 на подвір'я кинули "коктейль Молотова". Унаслідок події ніхто не постраждав, а зловмисника, який кинув пляшку із легкозаймистою речовиною затримали.

Чоловік розповів, що повідомлення замовлення підпалу знайшов на одному з сайтів оголошень про роботу. Він стверджує, що особа, якій мав кинути "коктейль Молотова" на подвір'я, для нього була невідомою.

Адресу потерпілого та вказівки чоловік отримував через телеграм. За роботу йому пообіцяли 4 тисячі доларів.

Гроші мав отримати після того, як інформація про напад з'явиться у ЗМІ. Мотиви замовника затриманому не відомі.

За цим фактом відкрили провадження за частиною 2 статті 194 – Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Наразі правоохоронці працюють над встановленням особи замовника злочину.

Андрій Єрмак заявив, що замах на життя Ігоря Жовкви стався якраз у його день народження



У двір Ігоря Жовкви кинули "коктейль Молотова" / Колаж 24 каналу

Засідання Ради нацбезпеки

Джерело: 24 канал

Президент Володимир Зеленський скликав Раду національної безпеки й оборони. Опісля на брифінгу Олексій Данілов повідомив про результати засідання. За його словами, обговорили:

Шляхи боротьби з газовою кризою;

Ситуацію з коронавірусом в Україні;

Брифінг Олексія Данілова: дивіться відео

Новий голова Верховно Суду

Джерело: Інтерфакс-Україна

Новим головою Верховного Суду обрали секретаря Великої палати Всеволода Князєва. Він обійматиме цю посаду з 1 грудня 2021 року, коли завершиться каденція Валентини Данішевської.

Ми вибираємо людину, яка поведе за собою всю судову систему. Голова Верховного Суду повинен бути не тільки сильним суддею, а й менеджером всієї судової системи,

– повідомив посадовець під час виступу перед голосуванням.

Наступник Данішевської повідомив, що за ним немає ніяких політичних сил та могутніх важелів впливу. Князєв наголосив на проблемах у фінансуванні судової системи та кадровому дефіцит.

Що відомо про Всеволода Князєва: коротко

У 2001 році отримав право займатись адвокатською діяльністю.

Суддею працює з 2013 року. Саме тоді припинили дію адвокатської ліцензії.

З 2015 року був головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

До того, як очолити Верховний Суд, був секретарем Великої палати ВС.

Від муру Кремля відпав кусок

Голова ВС Валентина Данішевська оголосила 8 жовтня, що йде у відставку . У 2021 році завершується її 4-річна каденція. Подавати свою кандидатуру знову вона відмовилась.

Джерело: телеграм-канал Baza

У Москві через потужний вітер зірвав зубець від муру, який оточує Кремль.

Стихія почала колихати "будівельні ліси" вдень.

Вони потягли за собою частину архітектурного ансамблю.

За моментом руйнування спостерігали перехожі – він потрапив на відеозапис.