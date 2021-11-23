ДТП з 45 загиблими у Болгарії, санкції проти "Північного потоку-2": головні новини 23 листопада

У Болгарії сталась моторошна автотроща з автобусом, жертвами якої стали понад 40 людей. США ввели санкції проти "Північного потоку-2". У Києві знайшли мертвим екссуддю Солом'янського райсуду. Проросійські бойовики розпочали масштабні навчання на Донбасі. Такими були головні новини 23 листопада.

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У Болгарії спалахнув автобус: численні жертви

Джерело: BGNES

Жахлива аварія з численними жертвами сталась вночі 23 листопада в Болгарії. Автобус з туристами на трасі Софія – Благоєвград потрапив у ДТП, а тоді одразу загорівся.

Після зіткнення з дорожнім знаком, транспортний засіб згорів буквально за 2 – 3 хвилини. У автобусі були 52 людини ( за іншими даними – 53), з них загинули 45 (за іншими даними – 46). Серед жертв аварії – 12 неповнолітніх.

Дивіться відео з місця аварії / Відео Evening Standart:

Водій, ймовірно, перевищив швидкість

За попередньою версією поліції, транспортний засіб їхав з високою швидкістю. На дорожній знак автобус наїхав переднім колесом. Саме через тертя виникли іскри, які і спричинили пожежу.

В МЗС України повідомили , що наші громадяни в аварії не постраждали.

Тут більше Автобус згорів за 2 − 3 хвилини: подробиці ДТП в Болгарії, в якій загинули 45 осіб

Санкції США проти "Північного потоку-2"

Джерело: Мінфін США

США ввели новий пакет санкцій проти російського проєкту "Північний потік-2". Зокрема, каральні обмеження ініціювали проти кіпрської компанії Transadria Ltd та судно – Marlin, яке ходить під прапором Росії. Загалом санкції зачепили 8 осіб та 17 суден.

Напередодні про каральні обмеження щодо російського газопроводу висловився держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що Вашингтон співпрацює з Берліном та іншими партнерами, аби "дати відсіч шкідливій діяльності Росії".

Як відреагували на санкції у Росії Москва назвала санкції "неправильним кроком". У Кремлі кажуть, що це "продовження санкційної мови", від якої не може відмовитись Вашингтон.

Деталі тут Улюблена мова Вашингтона, – Кремль про американські санкції проти "Північного потоку-2"

Загадкова смерть екссудді

Джерело: фейсбук-сторінка Лариси Криворучко

Колишнього суддю Солом'янського райсуду Києва Сергія Зінченка знайшли мертвим на вулиці Лук'янівській у столиці. Це сталось ще 18 листопада, правоохоронці кваліфікували смерть як самогубство.

Тим часом адвокатка Зінченка заявила, що колишнього служителя Феміди убили. Криворучко запевняє, колишнього суддю застрелили.

До поліції звернулись родичі загиблого

У поліції повідомили 24 каналу, що до правоохоронців звернулись рідні колишнього судді, оскільки він не відповідав на дзвінки. Правоохоронці знайшли Зінченка у квартирі, двері якої були відчиненими.

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Масштабні навчання бойовиків на Донбасі

Джерело: Міноборони України

За інформацією українського Міноборони, окупанти на Донбасі розпочали масштабні командно-штабні навчання. До них долучили мобілізаційний резерв, а також так звані підрозділи "силових структур".

Ба більше, до цих навчань долучили пропагандистські ЗМІ. Отож українські військові не виключають, що з'явиться серія фейкових матеріалів, спрямованих проти наших ЗСУ.

Перед цим Росія провела навчання в окупованому Криму

Зазначимо, що лише 22 листопада Росія провела військові навчання в окупованому Криму. Військовослужбовці держави-агресорки тренувались знищувати крилаті ракети. У Міноборони Росії стверджують, що навчання на півострові були плановими.

Більше тут Загроза для України: Росія провела в окупованому Криму навчання зі знищення крилатих ракет

Київ накрило першим снігопадом

Джерело: 24 канал

Перший снігопад накрив столицю України ввечері 23 листопада. Через плюсову температуру білий покрив майже одразу тане. У соцмережах повідомляють, що сніг – у всіх районах столиці та також по Київщині.

У КМДА повідомили, що комунальники вже відреагували на снігопад. На дороги виїхало понад 170 одиниць техніки.

Дивіться фото засніженого Києва / Фото журналістів 24 каналу: