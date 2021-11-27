Україна вшанувала пам'ять жертв голодоморів: головне з новин 27 листопада

В Україні вшанували пам'ять жертв голодоморів. Стало відомим ім'я загиблого на Донбасі українського військового. Унаслідок важкої хвороби померла ексміністерка освіти Любомира Мандзій. У Миколаївській області в багатоповерхівці прогримів вибух. Джо Байден відреагував на слова Володимира Зеленського про держпереворот. Такими були головні новини 27 листопада.

Найважливіші новини України та світу за суботу, 27 листопада:

Читайте також 24 канал долучився до акції "Запали свічку" у День пам'яті жертв Голодомору

В Україні вшанували пам'ять жертв голодоморів

Джерело: 24 канал

В Україні в останню суботу листопада вшановують пам'ять жертв голодоморів – злочинів радянської влади, які забрали мільйони життів. У всіх куточках нашої держави відбуваються заходи.

У храмах ПЦУ та УГКЦ відправляли панахиди, в містах і селах пройшли мітинги-реквієми. О 16:00 запалили свічку та вшанували жертв геноциду загальнонаціональною хвилиною мовчання.

У Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору

В українській столиці вшанування пам'яті загиблих відбулася на території Національний музей "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні". Туди прийшли тисячі українців – дорослих та дітей.

З собою люди принесли запалені лампадки, квіти, колоски пшениці та солодощі.



У Києві вшанували пам'ять загиблих під час Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди приносять запалені лампадки та квіти / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Вшанування жертв Голодомору у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Вшанувати загиблих прийшли Володимир та Олена Зеленські / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Президент та перша леді поклали символічні композиції з колосків / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



До скульптури "Гірка пам'ять дитинства" принесли квіти / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В українській столиці вшанували загиблих під час Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал





Як у Києві вшановували жертв Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Українські захисники прийшли вшанувати жертв Голодомору / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Акція пам'яті у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Акція "Запали свічку" у Львові

На проспекті Свободи у центрі Львова відбулася панахида за жертвами Голодомору.

Після цього українці запалили лампадки, аби вшанувати загиблих.

Біля пам'ятника Тарасу Шевченку, де відбувалася акція, зібралися десятки небайдужих.

Вшанування пам'яті жертв Голодомору у Львові / Фото Івана Магуряка, 24 канал

Зеленський вшанував загиблих і виголосив промову

Володимир Зеленський звернувся до народу України з промовою. Він зазначив, що нас щороку об'єднує важка дата, а ця четверта субота листопада для багатьох насправді перша – за глибиною болю та гніву водночас, за полярністю того, що проживаємо цього дня.

Від почуття втрати до втрати будь-яких почуттів. У цей день ми сповнені емоціями та спустошені водночас. Ми запалюємо свічку й відчуваємо мороз по шкірі. У цей день ми плачемо так тиxо, що стає чутно навіть наше мовчання. У цей день ми вшановуємо мільйони наших загиблих предків і молимося за душі мільйонів померлих українців. Це День пам'яті жертв голодоморів,

– сказав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що є багато питань, які досі залишаються без відповідей:

Яка точна кількість загиблих українців?

Чи зможемо ми колись її встановити?

Якої правди ми досі не знаємо?

Чи зможемо ми колись про неї дізнатися?

Як могла влада тоді з усім цим жити й роками, десятиріччями приховувати злочини?

Чи зможемо ми колись про них забути?

Однак він наголосив, що відповідь на останнє питання ми знаємо точно – ні.

Ми ніколи й нізащо не забудемо наших предків, які загинули в 1921, 22 і 23 роках. У 1946 та 1947. І в найстрашніші, влаштовані тоталітарним сталінським режимом 32 і 33 роки – роки Голодомору-геноциду,

– наголосив глава держави.

"Ми досі не знаємо імен багатьох українців, померлих від Голодомору. Він знищував цілі родини, вулиці, села. Тож немає в кого спитати. Але він не зміг знищити нас остаточно. Тож є кому це пам’ятати. І є кому передавати пам'ять наступним поколінням. Про те, що жах під назвою "Голодомор" до цього не описував жоден словник. Бо жоден правитель до цього не зміг вигадати подібного звірства. Ми як народ пережили цей жах. Ключове слово – пережили. І перемогли. І безневинні жертви голодоморів заморені, замордовані, але не забуті!" – додав політик.

Зеленський вшанував пам'ять жертв голодоморів: дивіться відео

США приєдналися до вшанування пам'яті жертв

До вшанування пам'яті загиблих приєднались і в Штатах. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін нагадала про злочини сталінського режиму. Американська влада заявила про єдність з українським народом.

Світ визнає Голодомор геноцидом

У МЗС наголосили, що протягом десятиліть радянська влада їх заперечувала та підміняла реальні факти про страшний голод пропагандою. Нагадали, що у 2006 році Голодомор 1932 – 1933 років визнали геноцидом. Тепер вже 17 держав ухвалили аналогічні рішення на парламентському рівні, 9 – на регіональному.



Які країни визнали Голодомор геноцидом / Інфографіка 24 каналу

Відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна

Сайт 24 каналу запустив проєкт " Голод і мор: пам'ять поколінь ", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті опублікуємо 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

Джерело: фейсбук Олександра Скакуна

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської облдержадміністрації Олександр Скакун повідомив ім'я військового, якого вбив ворожий снайпер на Донбасі 26 листопада.

Загиблим виявився 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наіб .

. Воїн служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи.

Окупанти двічі порушили режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки і Новомихайлівки. Противник гатив зі заборонених мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї.

Боєць зазнав поранення, медики намагалися врятувати йому життя, але, на жаль, не вдалося.

Померла ексміністерка освіти Мандзій

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого захисника України.

Джерело: Андрій Садовий у фейсбуці

Мер Львова Андрій Садовий поінформував, що після важкої хвороби відійшла у вічність колишня міністерка освіти Любомира Мандзій. Міський голова висловив співчуття родині.

Пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки. Нам всім дуже бракуватиме її мудрих порад та рішень,

– написав львівський мер.

Згідно з даними ЗМІ, Любомира Мандзій боролася з онкозахворюванням. На момент смерті їй було 48 років.

Що відомо про Мандзій: коротко

Народилася у селі Опака, що на Львівщині. Освіту здобула в ЛНУ імені Івана Франка. Згодом захистила дисертацію на звання кандидата політичних наук, здобула звання доцента.

Упродовж 2016 – 2019 років обіймала посаду директорки департаменту освіти і науки Львівської ОДА. У 2019 році її призначили на посаду заступниці глави МОН Ганни Новосад.

У березні 2020 року Мандзій призначили на посаду виконувачки обов'язків міністра освіти.

На Миколаївщині прогримів вибух у багатоповерхівці

Джерело: ДСНС

У місті Нова Одеса Миколаївської області прогримів потужний вибух в житловому будинку. Він трапився у кутовій частині та зруйнував два поверхи – 4 і 5. З останнього врятували 3 осіб.

В однієї постраждалої діагностували перелом руки та пошкодження хребта. Інші двоє людей перебувають у шоковому стані. Співробітники ДСНС передали потерпілих медичним працівникам.

В одній із квартир знайшли тіло

Рятувальникам у ході демонтажу зруйнованих елементів будинку вдалося знайти тіло непритомної жінки. Згодом лікарі, які прибули на місце події, констатували смерть місцевої мешканки.

За попередніми даними, інцидент стався через вибух побутового газу на 5 поверсі.



У Новій Одесі вибухнула багатоповерхівка / Фото ДСНС



На місці події працюють 20 рятувальників / Фото ДСНС

Вибух у багатоповерхівці на Миколаївщині: дивіться відео

Байден відреагував на заяву про держпереворот

Джерело: "Голос Америки"

Джо Байден відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що на 1 чи 2 грудня в Україні планували державний переворот. Президент США сказав, що такі відомості його турбують.

Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність керувати своєю державою,

– сказав глава Білого дому.

Він також повідомив, що "цілком можливо" обговорить цю ситуацію з Володимиром Зеленським.

Зеленський заявив про держпереворот: коротко

Володимир Зеленський публічно заявив, що росіяни спільно з деякими громадянами України намагаються влаштувати державний переворот в країні та скинути чинну владу.

Глава держави вказав, що організатори, буцімто, намагаються втягнути Ахметова у ці плани.

Олігарх швидко відреагував на заяву президента та стверджує, що усе що сказане – неправда.

Американські журналісти розповіли, хто міг планувати державний переворот в Україні.

Зеленський заявив про ймовірний держпереворот: дивіться відео