Рада звільнила 5 міністрів, у Росії впав літак з українцями: головні новини 3 листопада

Верховна Рада підтримала відставку одразу 5 міністрів. У Росії розбився білоруський літак з українцями на борту. Нардепи усунули юридичні колізії у законопроєкті про олігархів. У Києві антивакцинатори влаштували протест. Правоохоронці провели масові обшуки у Податковій. Такими були головні новини 3 листопада.

Найважливіші новини України та світу за середу, 3 листопада:

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Рада звільнила 5 міністрів

Джерело: 24 канал

Парламентарі схвалили рішення про звільнення одразу 5 міністрів. Напередодні вони подали заяви про відставки.

Кого звільнили

Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. За його відставку проголосували 322 нардепів.

Першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка – 320 голосів.

Віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова – 329 голосів.

Віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського – 342 голоси.

Міністра оборони Олексія Тарана – 341 голос.

Хто замінить міністрів

Прем'єр Денис Шмигаль вже вніс подання до Ради про призначення кандидатів на посади трьох міністрів:

Юлії Свириденко – на посаду першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки; Ірини Верещук – віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Павла Рябікіна – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, президент Володимир Зеленський рекомендує кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів може очолити Руслан Стрілець – заступник Абрамовського з питань цифрових трансформацій.

Авіакатастрофа із загиблими українцями в Росії

Джерело: Інтерфакс

В Іркутській області під час заходу на посадку розбився вантажний літак Ан-12. Це був рейс білоруської авіакомпанії "Гродно", який летів з Якутська до Іркутська. На борту перебували 7 членів екіпажу.

Коли літак впав, його охопило полум'я. Місце аварії перетворилось на згарище.



Уламки літака / Фото з телеграм-каналу Shot

Загинули українці

Усі семеро членів екіпажу загинули. На борту перебували двоє українців, двоє росіян та троє білорусів. У телеграм-каналах зазначали, що один із загиблих українців був другим пілотом.

До речі, у міністерстві транспорту Білорусі розповіли, що екіпаж був досвідченим. Наприклад, командир мав понад 12 годин нальоту.

Остаточні причини аварії ще встановлюють.

Дивіться відео з місця авіакатастрофи:

Нардепи усунули суперечності у законопроєкті про олігархів

Джерело: 24 канал

Верховна Рада усунула суперечності у законопроєкті про деолігархізацію. Спікеру парламенту Руслану Стефанчуку доручили невідкладно підписати документ. Так, парламентарі усунули суперечливу поправку про те, хто вноситиме олігархів до реєстру. Відтак проголосували, що цим займатиметься РНБО, як і пропонували в Офісі Президента. Звітуватимуть про свою діяльність олігархи також на засіданнях Ради нацбезпеки. Рішення ухвалили відповідно до статті 131 Регламенту. Таким чином весь законопроєкт не виносили на переголосування. Що цьому передувало

Рада 23 вересня проголосувала за законопроєкт про олігархів. Його підтримали 279 нардепів.

Щоправда, прийняли 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.

Спочатку заявляли, що доведеться голосувати за ініціативу повторно.

Однак профільний комітет парламенту 22 жовтня рекомендував народним депутатам усунути неточності в законі відповідно до регламенту.

Мітинг антивакцинаторів у Києві

Джерело: 24 канал

У Києві на мітинг вийшли противники вакцинації. Попри дощ та заборону проведення масових заходів у червоній зоні, сотні людей перекрили рух у столиці. У центрі утворились затори.

Демонстранти вимагали:

скасувати карантин;

заборонити примусову вакцинацію.



Мітинг антивакцинаторів у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Протест у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкритикував такий захід. Він назвав це глузуванням з медиків та рідних померлих від COVID-19.

В реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють,

– наголосив Ляшко.

До речі, через протест антивакцинаторів у київських заторах застрягли швидкі та лікарі.



На акцію зібралось близько сотні людей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Обшуки у Податковій та у Любченка

Джерело: 24 канал

Слідчі Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України проводили обшуки в Олексія Любченка, якого звільнили з посади міністра економіки, та у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.

Крім того, обшуки були в ДПС у Полтавській області, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Правоохоронці стверджували, що викрили корупційний механізм у Податковій. Схема нібито полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомозі фіктивним підприємствам.

Реакція Любченка та Олейнікова

Любченко запевняє, що "те, що відбувалося, не мало до нього жодного стосунку".

Олейніков теж підтвердив обшуки у себе. Він розповів, що це пов'язано з перевіркою задекларованих активів. Також, за його словами, обшуки стосуються дій правоохоронців у головному управлінні Податкової.