Рада звільнила 5 міністрів, у Росії впав літак з українцями: головні новини 3 листопада
Джерело:24 канал
Верховна Рада підтримала відставку одразу 5 міністрів. У Росії розбився білоруський літак з українцями на борту. Нардепи усунули юридичні колізії у законопроєкті про олігархів. У Києві антивакцинатори влаштували протест. Правоохоронці провели масові обшуки у Податковій. Такими були головні новини 3 листопада.
Найважливіші новини України та світу за середу, 3 листопада:
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Рада звільнила 5 міністрів
Джерело: 24 канал
Парламентарі схвалили рішення про звільнення одразу 5 міністрів. Напередодні вони подали заяви про відставки.
Кого звільнили
- Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. За його відставку проголосували 322 нардепів.
- Першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка – 320 голосів.
- Віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова – 329 голосів.
- Віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського – 342 голоси.
- Міністра оборони Олексія Тарана – 341 голос.
Хто замінить міністрів
Прем'єр Денис Шмигаль вже вніс подання до Ради про призначення кандидатів на посади трьох міністрів:
- Юлії Свириденко – на посаду першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки;
- Ірини Верещук – віцепрем'єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
- Павла Рябікіна – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Крім того, президент Володимир Зеленський рекомендує кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони України. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів може очолити Руслан Стрілець – заступник Абрамовського з питань цифрових трансформацій.
Авіакатастрофа із загиблими українцями в Росії
Джерело: Інтерфакс
В Іркутській області під час заходу на посадку розбився вантажний літак Ан-12. Це був рейс білоруської авіакомпанії "Гродно", який летів з Якутська до Іркутська. На борту перебували 7 членів екіпажу.
Коли літак впав, його охопило полум'я. Місце аварії перетворилось на згарище.
Уламки літака / Фото з телеграм-каналу Shot
Загинули українці
Усі семеро членів екіпажу загинули. На борту перебували двоє українців, двоє росіян та троє білорусів. У телеграм-каналах зазначали, що один із загиблих українців був другим пілотом.
До речі, у міністерстві транспорту Білорусі розповіли, що екіпаж був досвідченим. Наприклад, командир мав понад 12 годин нальоту.
Остаточні причини аварії ще встановлюють.
Дивіться відео з місця авіакатастрофи:
Нардепи усунули суперечності у законопроєкті про олігархів
Джерело: 24 канал
Верховна Рада усунула суперечності у законопроєкті про деолігархізацію. Спікеру парламенту Руслану Стефанчуку доручили невідкладно підписати документ.
Так, парламентарі усунули суперечливу поправку про те, хто вноситиме олігархів до реєстру. Відтак проголосували, що цим займатиметься РНБО, як і пропонували в Офісі Президента. Звітуватимуть про свою діяльність олігархи також на засіданнях Ради нацбезпеки.
Рішення ухвалили відповідно до статті 131 Регламенту. Таким чином весь законопроєкт не виносили на переголосування.
Що цьому передувало
- Рада 23 вересня проголосувала за законопроєкт про олігархів. Його підтримали 279 нардепів.
- Щоправда, прийняли 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК.
- Спочатку заявляли, що доведеться голосувати за ініціативу повторно.
- Однак профільний комітет парламенту 22 жовтня рекомендував народним депутатам усунути неточності в законі відповідно до регламенту.
Мітинг антивакцинаторів у Києві
Джерело: 24 канал
У Києві на мітинг вийшли противники вакцинації. Попри дощ та заборону проведення масових заходів у червоній зоні, сотні людей перекрили рух у столиці. У центрі утворились затори.
Демонстранти вимагали:
- скасувати карантин;
- заборонити примусову вакцинацію.
Мітинг антивакцинаторів у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Протест у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкритикував такий захід. Він назвав це глузуванням з медиків та рідних померлих від COVID-19.
В реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють,
– наголосив Ляшко.
До речі, через протест антивакцинаторів у київських заторах застрягли швидкі та лікарі.
На акцію зібралось близько сотні людей / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Обшуки у Податковій та у Любченка
Джерело: 24 канал
Слідчі Національного антикорупційного бюро та Служби безпеки України проводили обшуки в Олексія Любченка, якого звільнили з посади міністра економіки, та у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова.
Крім того, обшуки були в ДПС у Полтавській області, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Правоохоронці стверджували, що викрили корупційний механізм у Податковій. Схема нібито полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомозі фіктивним підприємствам.
Реакція Любченка та Олейнікова
Любченко запевняє, що "те, що відбувалося, не мало до нього жодного стосунку".
Олейніков теж підтвердив обшуки у себе. Він розповів, що це пов'язано з перевіркою задекларованих активів. Також, за його словами, обшуки стосуються дій правоохоронців у головному управлінні Податкової.