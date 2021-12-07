Ювілей Збройних сил України, вирок Януковичу за держзраду: головні новини 6 грудня

В Україні святкують ювілей Збройних сил – 30 років. Володимир Зеленський відвідав військових у зоні проведення ООС. На Донбасі загинув захисник Руслан Ниров. Київ і 8 областей переходять у жовту карантинну зону. Верховний Суд остаточно підтвердив вирок Віктору Януковичу за держзраду. Такими були головні новини 7 грудня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 6 грудня:

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В Україні святкують День ЗСУ

Джерело: 24 канал

В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил, у 2021 році в ЗСУ ювілей – 30 років. З нагоди свята у шістьох українських містах відбуваються урочистості:

демонстраційні покази новітніх зразків озброєння та військової техніки;

церемонії вручення бойових прапорів та почесних найменувань військовим частинам;

нагородження військовослужбовців державними нагородами.

У них беруть часть президент Володимир Зеленський, керівництво Міністерства оборони України та ЗСУ.

Міста, в яких проходять святкові заходи

Харків – на площі Свободи,

Одеса – біля Морського вокзалу,

Краматорськ – на площі Миру,

село Озерне Житомирської області,

Львів – площа біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (перехрестя вулиць Героїв Майдану та Стрийської),

Київ – на Михайлівській площі.

У межах святкування між ними проводять телеміст Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне.

Урочистості з нагоди Дня ЗСУ: дивіться відео

Вітальна промова Зеленського

Володимир Зеленський виступив з промовою та від імені України президент привітав військових.

30 років тому ми відновили незалежність України. 30 років тому народилися сили, покликані її захищати – Збройні сили України,

– зазначив глава держави

Політик закликав хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав за рідну землю свої життя.

Згодом Володимир Зеленський перелічив тих імена видатних історичних постатей, зокрема Богдана Хмельницького та Петра Сагайдачного, які є прикладами військового гарту та мужності.

Залужний опублікував привітання

Валерій Залужний записав потужне привітання, в якому підкреслив, що українська армія є однією із найсильніших у світі. За його словами, ЗСУ пройшли складний шлях свого розвитку – війна змусила військо змінитися.

Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Бойовий досвід та відважність українських воїнів високо цінують наші партнери. Й наше майбутнє – у НАТО,

– сказав головнокомандувач Збройних сил.

Він підкреслив, що військові ніколи не забудуть своїх загиблих побратимів та посестер. Вони продовжуватимуть боротьбу не лише за себе, а й за них. Генерал подякував усім, хто доєднався до лав ЗСУ, а також їхнім близьким – за те, що прийняли цей непростий вибір.

"У День Збройних сил України бажаю вам стійкості, впевненості та віри! Разом до перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні", – підсумував Валерій Залужний.

Привітання Залужного до 30-річчя ЗСУ: дивіться відео

Зеленський приїхав на Донбас

Джерело: Офіс Президента

Володимир Зеленський у День Збройних сил приїхав на Донеччину в зону Операції об'єднаних сил. Президент поспілкувався з військовими та вручив п'ятьом із них нагороди.

Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України,

– наголосив глава держави.

Він переконаний, що з такими людьми Україна обов'язково переможе. Політик ознайомився з оперативною ситуацією в зоні проведення ООС й оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

Зеленський відвідав військових у зоні ООС / Фото Офісу Президента

На Донбасі загинув військовий

Джерело: Пустомитівська міська рада

На Донбасі 5 грудня загинув військовослужбовець з Львівщини Руслан Ниров. Наразі невідомо, за яких обставин він пішов з життя.

Сумні новини із фронту. Загинув Ниров Руслан Хамедбійович (10.06.1986 – 05.12.2021) учасник бойових дій, мешканець нашої громади (села Семенівка),

– зазначили в Пустомитівській міськраді.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника Руслана Нирова.

Ймовірно, втрата не була бойовою, бо на фейсбук-сторінці ООС немає інформації стосовно смерті воїна. Натомість повідомляється про те, що внаслідок одного обстрілу окупантів ніхто з бійців ЗСУ не постраждав.



На Донбасі загинув воїн Руслан Ниров / Фото з фейсбуку Пустомитівської міської ради

Київ і 8 областей стали "жовтими"

Джерело: телеграм-канал Олега Немчінова

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення, згідно з яким у жовту зону з опівночі 7 грудня повертаються Київ і 8 областей:

Карантинні обмеження послаблять у:

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Івано-Франківській області;

Луганській області;

Львівській області;

Одеській області;

Рівненській області;

Херсонській області.

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Коронавірус в Україні: що відомо

За даними РНБО, від початку пандемії в Україні підтвердили 3 501 955 випадків коронавірусу. Від ускладнень померли 88 519 людей. Наразі хворіють 353 695 українців.

випадків коронавірусу. Від ускладнень померли людей. Наразі хворіють українців. МОЗ інформує, що вже 13 753 064 людей отримали першу дозу щеплення проти COVID-19. При цьому, повністю вакцинувалися від коронавірусу аж 11 806 077 громадян.

Вирок Януковичу за держзраду

Джерело: 24 канал

Верховний Суд не зодовольнив апеляцію адвокатів і залишив без змін вирок президенту-втікачу Януковичу в справі про державну зраду. Рішення щодо касаційних скарг оголосили 6 грудня.

Суд ухвалив вирок Оболонського райсуду Києва, ухвалу Київського апеляційного суду стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги залишити без задоволення. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає,

– оголосив головуючий суддя.

Під час засідання Верховний Суд розглянув заяву Януковича про відмову від адвокатів, а також клопотання про відвід одного з суддів – Миколи Мазура. У цьому відмовили.