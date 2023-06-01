Не всім вистачає сил дочитати: у Харкові відкрили виставку присвячену дітям, яких вбила Росія

У Харкові з нагоди Дня захисту дітей відкрили виставку, яка присвячена дітям, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Виставка містить історії двох десятків дітей, яких вбила Росія.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, незабаром виставку можна буде побачити також у Києві, Полтаві, Дніпрі та в інших міста України.

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Історії, від яких важко стримувати сльози

Організатором виставки є платформа пам’яті "Меморіал". Це їхня друга виставка у Харкові. Перша була присвячена жінкам, які втратили своїх чоловіків на війні. В цілях безпеки, вона функціонує у метро і присвячена втраченому дитинству – діткам, які загинули в Україні, через війну і російську агресію.

Люди, які йдуть через підземку, зупиняються, читають. Не у всіх вистачає сил дочитати – це дуже важко. Всі історії написані від першої особи, ніби сама дитина пише про себе,

– повідомила Черненко.

На виставці розміщено близько двох десятків історій дітей, які уособлюють вже майже півтисячі вбитих Росією дітей в Україні. Лише у Харківській області загинуло 76 діток, а 223 дитини було поранено. Історії присвячені дітям з різним міст та сіл, усіх областей України, підлітки та немовлята, а також ті, хто навіть не встиг народитися.

"Я така сама мати цих діточок, який вже немає в живих. Я дуже хочу, щоб ми перемогли й наша рідна земля залишилась з нами. Щоб кожен сантиметр, міліметр був наш. Ті падлюки, які вбили наших дітей, щоб вони відповіді за свої злочини", – розповіла харків’янка Світлана.

Як Росія вбиває наших дітей