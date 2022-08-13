Окупанти на Херсонщині ходять з перевірками по квартирах навіть уночі

російські військові продовжують тероризувати населення окупованої Херсонщини. Є нові повідомлення про викрадення людей.

Тиск на населення й інформаційна війна: ситуація на Херсонщині

У будинки місцевих мешканців ворожі солдати вриваються вже не лише вдень, а й – уночі. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на джерела в Херсонській ОВА.

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Є нові повідомлення про викрадення людей. Якщо раніше херсонців брали до полону в денний час доби, то зараз російські військові ходять по квартирах навіть вночі. Триває захоплення навчальних закладів області,

– мовиться у повідомленні.

Зокрема, ворог захопив приміщення Новокаховського вищого професійного училища.

Окрім фізичного та морального тиску, в регіоні триває інформаційна війна. Пропагандистські канали щоденно наголошують на "важливості" проведення референдуму і приєднанні до росії.

Останні новини з окупованого регіону

У розвідці Великої Британії заявили, що основною вразливістю російської армії на Херсонщині є знищені мости. Тепер витривалість ворога залежить від розміру накопичених запасів.

12 серпня Збройні Сили України вдарили по автомобільному мосту дамби Нової Каховки. Це була остання переправа в області, якою росіяни могли возити техніку. Тепер у них залишилися лише пороми, однак на них не можна транспортувати необхідну кількість зброї.

У тимчасово окупованому Генічеську на смерть затоптали людину у черзі за пенсією. Це трапилося через те, що в місто з'їхалися люди з усього району, а окупанти не змогли забезпечити громадський порядок.

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