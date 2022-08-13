Окупанти на Херсонщині ходять з перевірками по квартирах навіть уночі

13 серпня 2022 , 10:57
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російські військові продовжують тероризувати населення окупованої Херсонщини. Є нові повідомлення про викрадення людей.

Тиск на населення й інформаційна війна: ситуація на Херсонщині

У будинки місцевих мешканців ворожі солдати вриваються вже не лише вдень, а й – уночі. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на джерела в Херсонській ОВА.

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Є нові повідомлення про викрадення людей. Якщо раніше херсонців брали до полону в денний час доби, то зараз російські військові ходять по квартирах навіть вночі. Триває захоплення навчальних закладів області,
– мовиться у повідомленні.

Зокрема, ворог захопив приміщення Новокаховського вищого професійного училища.

Окрім фізичного та морального тиску, в регіоні триває інформаційна війна. Пропагандистські канали щоденно наголошують на "важливості" проведення референдуму і приєднанні до росії.

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Автор: Софія Мінджоса