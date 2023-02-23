Маріуполь – військовий хаб окупантів, тому "бавовни" тут побільшає, – міська рада

Росіяни почали перекидати велику кількість техніки через трасу Донецьк – Маріуполь. Вони вже певний час накопичують як живу силу, так і військову техніку в Маріуполі.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що кількість того, що потрапляє до міста буде зменшуватись надалі завдяки роботі українських захисників.

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Маріупольцям треба бути дуже обережними

За його словами, Маріуполь є для окупантів військово-логістичним хабом, в який з території Росії заходить техніка та жива сила, і далі вони розподіляються на Донецький і на Запорізький напрямок.

Те, що зараз в Маріуполі трапляється "бавовна", свідчить про те, що кому потрібно, відомо про це. І кількість цього, що потрапляє до Маріуполя і їде далі буде зменшуватись,

– зазначив депутат.

Він зауважив, що маріупольцям треба бути дуже обережними. Адже обстріли Херсону, Донецьку, а тепер і Маріуполя, які самі окупанти влаштовують для того, щоб залякати місцеве населення, продовжуються.

"Це вони роблять, щоб потім показати картинку і сказати, що нібито якісь "нацисти" обстрілюють ці міста. Тому жителям Маріуполя треба бути пильними і не наражати себе на небезпеку", – зазначив Забавін.

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Маріуполь готується до контрнаступу ЗСУ

За його словами, через те, що в окупантів є дефіцит живої сили, вони формують "вінегрет" з усього, що у них залишилось: з кадирівців і представників різних національностей. Мешканці міста кажуть, що зараз в Маріуполі менше маріупольців, ніж тих, хто "понаїхав".

Місто готується до контрнаступу ЗСУ. Тому окупанти, маючи досвід Макіївки (там у новорічну ніч були знищені російські військові, що оселилися в будівлі училища – 24 Канал), розселяються обмеженою чисельністю по всьому Маріупольському району,

– підкреслив він.

До речі, окупанти є дуже балакучими і розповідають місцевим мешканцям про плани ворога.

"З того, що нам відомо, у них в планах рухатись у напрямках Вугледарському та Запорізькій області, куди вони направляються з Маріуполя. Також в місті формуються колони і вони вирушають на Бердянськ по Запорізькому напрямку", – наголосив Дмитро Забавін.

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