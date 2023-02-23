Маріуполь – військовий хаб окупантів, тому "бавовни" тут побільшає, – міська рада
Росіяни почали перекидати велику кількість техніки через трасу Донецьк – Маріуполь. Вони вже певний час накопичують як живу силу, так і військову техніку в Маріуполі.
Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Він зауважив, що кількість того, що потрапляє до міста буде зменшуватись надалі завдяки роботі українських захисників.
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Маріупольцям треба бути дуже обережними
За його словами, Маріуполь є для окупантів військово-логістичним хабом, в який з території Росії заходить техніка та жива сила, і далі вони розподіляються на Донецький і на Запорізький напрямок.
Те, що зараз в Маріуполі трапляється "бавовна", свідчить про те, що кому потрібно, відомо про це. І кількість цього, що потрапляє до Маріуполя і їде далі буде зменшуватись,
– зазначив депутат.
Він зауважив, що маріупольцям треба бути дуже обережними. Адже обстріли Херсону, Донецьку, а тепер і Маріуполя, які самі окупанти влаштовують для того, щоб залякати місцеве населення, продовжуються.
"Це вони роблять, щоб потім показати картинку і сказати, що нібито якісь "нацисти" обстрілюють ці міста. Тому жителям Маріуполя треба бути пильними і не наражати себе на небезпеку", – зазначив Забавін.
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Маріуполь готується до контрнаступу ЗСУ
За його словами, через те, що в окупантів є дефіцит живої сили, вони формують "вінегрет" з усього, що у них залишилось: з кадирівців і представників різних національностей. Мешканці міста кажуть, що зараз в Маріуполі менше маріупольців, ніж тих, хто "понаїхав".
Місто готується до контрнаступу ЗСУ. Тому окупанти, маючи досвід Макіївки (там у новорічну ніч були знищені російські військові, що оселилися в будівлі училища – 24 Канал), розселяються обмеженою чисельністю по всьому Маріупольському району,
– підкреслив він.
До речі, окупанти є дуже балакучими і розповідають місцевим мешканцям про плани ворога.
"З того, що нам відомо, у них в планах рухатись у напрямках Вугледарському та Запорізькій області, куди вони направляються з Маріуполя. Також в місті формуються колони і вони вирушають на Бердянськ по Запорізькому напрямку", – наголосив Дмитро Забавін.
"Бавовна" в Маріуполі: останні новини
- 23 лютого у Маріуполі вже третю добу поспіль неспокійно. Окупанти в паніці та намагаються вивозити боєприпаси зі складів, які вціліли. Адже по території тимчасово окупованої Маріупольщини наносяться високоточні удари.
- За останню добу в місті пролунало 18 вибухів. Було влучення в склад окупантів, який знаходиться на території Маріупольського аеропорту.
- "Бавовна" завітала на територію Маріупольського МК імені Ілліча, де була зосереджена велика кількість живої сили, техніки, боєкомплектів, і на територію 18-го причалу порту.
- Також ліквідовано дві російські бази з паливно-мастильними матеріалами.
- "Бавовна" в Маріуполі так налякала окупантів, що вони підняли у небо авіацію.
- Пресслужба Маріупольської міської ради повідомила, що ворожі літаки летять у бік "Азовсталі".