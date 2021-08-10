Головні новини 10 серпня: смертельна лихоманка в Африці, Мессі вже у ПСЖ

У Гвінеї зареєстрували перший випадок смертельної лихоманки Марбург. Ліонель Мессі підписав контракт з французьким клубом ПСЖ. У Києві спалахнув скандал через дрифт авто Red Bull на Софійській площі Києва. Помер колишній нардеп Лев Підлісецький. Бойовики поранили 3 бійців ЗСУ на Донбасі. Такими були головні новини України та світу 10 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зверніть увагу ​Україна занепокоєна, – Резніков про плани Росії розмістити ядерну зброю в Криму

Мессі підписав контракт з ПСЖ

Джерело: сайт ПСЖ

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі офіційно став гравцем ПСЖ. Французький клуб поділився ефектною презентацією підписання контракту. На опублікованому відео видно лише чоловічий силует, втім його URL-адреса підтверджує, що мовиться саме про Мессі.

За інформацією ЗМІ, паризький ПСЖ погодився платити аргентинцю 35 мільйонів євро на рік. Контракт підписали терміном на 2 роки – до літа 2023 року. Проте угода передбачає можливість подальшого продовження – ще на один рік.

Під яким номером гратиме Мессі

Видання Marca повідомило, що ПСЖ має намір офіційно представити Ліонеля Мессі вже у середу, 11 серпня. Як розповіли джерела журналістів, футболісту запропонували взяти номер 30, під яким той дебютував за Барселону в 2004 році. Альтернативним був номер 19, під ним він виступав у юності.

До теми Мессі прибув до Парижа: вболівальники влаштували безумство на вулицях міста – фото та відео​

Чому Мессі покинув "Барселону"

Влітку 2021 року Ліонель Мессі став вільним агентом. Адже його контракт з Барселоною закінчився.

Сторони намагалися підписати нову угоду. Та попри усі старання зробити цього все ж таки не вдалося.

Все через фінансові обмеження, накладені на іспанський футбольний клуб. Якби Барселона підписала новий контракт з Мессі, були б ризики банкрутства.

Мессі розплакався під час прощання з Барселоною

Напередодні футболіст провів прощальну пресконференцію в Іспанії. Її організатори виставили у залі 35 кубків, які клуб виграв разом з Мессі. Звертаючись, аргентинець не зміг стримати сліз. Мовляв, уявляв своє прощання з Барселоною зовсім не так.

Я був пригнічений. Після стількох років мені дуже складно йти. Я не був готовий до цього. Не вірю в те, що це відбувається насправді,

– підкреслив спортсмен.

"Мені було 13 років, коли я опинився в Барселоні, і через 21 рік я покидаю це місце з дружиною і трьома каталоно-аргентинськими дітьми. Це наш дім", – наголосив він.

Смертельна лихоманка у Гвінеї

Джерело: ВООЗ

Очільник африканського представництва ВООЗ Матшідісо Моеті повідомила про першого пацієнта з геморагічною лихоманкою Марбург на території Гвінеї. Її також називають "хворобою зелених мавп". На жаль, врятувати пацієнта не вдалося. Найбільше небезпека хвороби полягає у тому, що лікування та терапії, які б допомагали її побороти, наразі не існує.

Де розташована Гвінея: дивіться на карті



Зазначимо, що раніше випадки цієї інфекції вже реєстрували на території Африки. А саме – в Анголі, Демократичній Республіці Конго, Кенії, Уганді й ПАР.

Лихоманка Марбург: що варто знати

Джерело: "Вікіпедія"

Це гостра вірусна хвороба, відсоток летальності – понад 80%. Недуга вражає печінку, шлунково-кишковий тракт та центральну нервову систему. Зазвичай перебіг є важким.

Недуга вражає печінку, шлунково-кишковий тракт та центральну нервову систему. Зазвичай перебіг є важким. Серед симптомів – гарячка, озноб, головний біль, біль у горлі, біль за грудиною, кон'юнктивіт, стоматит, діарея, біль у животі, висип, нудота і блювання.

гарячка, озноб, головний біль, біль у горлі, біль за грудиною, кон'юнктивіт, стоматит, діарея, біль у животі, висип, нудота і блювання. Симптоми цієї недуги подібні до симптомів лихоманки Ебола. Проте в ООН застерегли, що лихоманка Марбург ще смертельніша. Кровотечу, яку вона викликає, неможливо зупинити.

Скандал з авто Red Bull у Києві

Джерело: 24 канал

У Києві розгорівся скандал через рекламні зйомки для компанії Red Bull. У їхніх рамках зранку 10 серпня на Софіївській площі влаштували "дрифт-шоу". Машини летіли у пішохідній зоні дуже швидко, спеціальних огороджень не було.

Київська міська державна адміністрація звернулась до правоохоронців. Мовляв, відповідних дозволів ніхто не надавав. У поліції вже відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганства. Правоохоронці перевіряють обставини, спілкуються з організаторами заходу та встановлюють усіх учасників зйомки. При цьому, колишній міністр екології Ігор Шевченко запевнив, що дозвіл нібито надали у заповіднику "Софія Київська". Втім, там усе заперечили.

Дрифт у центрі Києва: дивіться відео з фейсбук-сторінки Ігоря Шевченка

У перегонах на пішохідній частині Софійської площі брала участь, зокрема, українська співачка Alyona Alyona. У своєму інстаграмі вона показала, як сідає в один з автомобілів Red Bull. Виконавиця поділилася з підписниками, що у неї від страху трусяться руки і ноги.

Реакція на дрифт авто Red Bull

Інцидент вже прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко. Урядовець обурений безвідповідальністю та неповагою представників компанії, яка організувала захід.

Водночас українці засипають Red Bull гнівними коментарями після дрифту в Києві. Дописувачі вважають, що такі дії в історичному центрі столиці – неприпустимі.

Масштаби завданих збитків

У Київській міській прокуратурі повідомили, що мають намір планує вилучити авто, які дрифтували у центрі Києва. За даними правоохоронців, історична частина міста зазнала збитків щонайменше на 50 тисяч гривень. Пошкоджене, зокрема, клінкерне покриття на площі. Порушникам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі – до 4 років.

Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ

Територію відчищатимуть від слідів гуми близько 3 днів. У скільки це обійдеться – наразідостеменно невідомо.

Джерело: фейсбук-сторінка оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Проросійські бойовики не припинять порушувати домовленості про перемир'я та гатити у бік українських позицій. 10 серпня вони обстріляли позиції ЗСУ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 3 захисників України зазнали поранень.

Що відомо про поранених бійців

В усіх них – вогнепальні осколкові поранення. Військовим оперативно надали першу медичну допомогу на місці події.

вогнепальні осколкові поранення. Військовим оперативно надали першу медичну допомогу на місці події. Одразу після цього їх доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я одного із бійців – тяжкий, інших – задовільний.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

У Львові помер Лев Підлісецький

Джерело: фейсбук-сторінка Андрія Садового

10 серпня на 45 році життя помер львіський політик та депутат Лев Підлісецький. Чоловік тривалий час боровся із хворобою. Про його смерть повідомив мер Львова Андрій Садовий.



Помер Лев Підлісецький / Фото Львівської бізнес-школи УКУ

Коли відбудеться прощання із Підлісецьким

Домовину із тілом політика виставили у Церкві священномученика Климентія Шептицького, що на вулиці Максима Кривоноса, 10, там львів'яни можуть попрощатися із померлим.

11 серпня об 11:00 у храмі відбудеться божественна літургія. Після цього проведуть чин похорону та прощання. Поховають Підлісецького о 13:00 на 59 полі Личаківського цвинтаря.

Що відомо про Лева Підлісецького:

Джерело: "Вікіпедія"