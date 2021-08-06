Головні новини 6 серпня: захоплювач Кабміну в СІЗО, каратист Горуна виграв "бронзу" Олімпіади

Ветерана АТО, який прийшов до будівлі уряду з гранатою, взяли під варту. Лісові пожежі у Греції вийшли з-під контролю та вже дісталися Афін. У Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ. Суд обирає запобіжний захід представникам "Нацкорпусу". Каратист Станіслав Горуна здобув "бронзу" Олімпійських ігор у Токіо. Такими були головні новини України та світу 6 серпня.

Найважливіші новини України та світу за 6 серпня:

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Суд відправив у СІЗО захоплювача Кабміну

Джерело: 24 канал

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід ветерану АТО Володимиру Прохничу, який 4 серпня прийшов до будівлі уряду з гранатою.

Підозрюваного взяли під варту на 60 діб. Він перебуватиме у СІЗО до 27 вересня.

Справу відкрили за статтями про:

захоплення державних будівель;

незаконне позбавлення волі;

незаконне поводження зі зброєю.

Володимира Прохнича одразу декілька людей хотіли взяти на поруки. Зокрема його бойові побратими та Ксенія Возніцина, яка очолює госпіталь ветеранів війни "Лісова поляна".

До теми Вчинив неправильно, – ветеран, який захопив будівлю уряду, попросив пробачення

У Греції лісові пожежі дістались столиці – Афін

Джерело: 24 канал

Лісові пожежі, які вирують у Греції з кінця липня, вийшли з-під контролю та вже дісталися до Афін й інших курортних містечок.

Жителів Вотонас і Марафон, розташованих на північ від столиці країни, просять вирушити до узбережжя.

Рятувальники повідомили, що основний осередок вогню розділився на декілька фронтів, наразі вони поширюються у різних напрямках.

Десятки будинків зруйновані, випалено тисячі гектарів

Заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс зазначив, що десятки будинків зруйновані або пошкоджені внаслідок масових пожеж. Окрім цього, за його словами, полум'я випалило територію площею від 4 500 до 5 000 гектарів.

Стало відомо про першу жертву масштабних загорянь.

Постраждали кілька десятків людей, здебільшого пожежників, в яких лікарів діагностували легкі опіки.

Зафіксували також декілька випадків отруєння димом місцевих жителів.

Вогонь наблизився до батьківщини Олімпійських ігор – Олімпії. Вогонь знищив приблизно 20 споруд і рухається у напрямку гірської місцевості на північному заході міста.

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У Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ

Джерело: телеграм-канал Ігоря Мосійчука

Правоохоронці у лісосмузі знайшли повішеним старшого оперуповноваженого відділу "Т" СБУ в Дніпропетровській області. Поряд із ним виявили передсмертну записку.

З документа, оприлюдненого колишнім нардепом, відомо, що загиблого звали Микола Володимирович. Прізвище було затертим, а також описана хронологія подій.

Хронологія подій

На телефон начальника ГВ ЗНД УСБУ у Дніпропетровській області полковника Хмари 5 серпня надійшло повідомлення.

У ньому була інформація, що дружина підполковника має намір поговорити з начальником свого чоловіка.

Окрім цього, жінка надіслала повідомлення, зміст якого був схожим на передсмертну записку.

При ньому була передсмертна записка, в якій він звинувачує у своїй смерті начальника відділу "Т" та його заступника,

– додав Мосійчук.

Суд обирає запобіжний захід представникам "Нацкорпусу"

Редакція 24 каналу зв'язалася з СБУ. Там зазначили, що знають про інцидент. Офіційну позицію відомства обіцяють оприлюднити вже незабаром.

Джерело: 24 канал

Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід представникам "Нацкорпусу". Двох з сімох підозрюваних – Івана Никифорова та Сергія Козлюка взяли під варту на 60 діб без можливості внесення застави.

З приводу інших активістів засідання продовжує тривати.

СБУ оприлюднила розмови зі залякуваннями бізнесменів

Представників "Нацкорпусу" затримали 5 серпня за обвинуваченням у рекеті та створенні організованого злочинного угруповання.

Зловмисники "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то їм погрожували насильством і фізичною розправою.

А тим підприємцям, які відмовлялися платити "данину", рекетири підпалювали автомобілі.

Загалом Служба безпеки України опублікувала 8 епізодів, серед яких – записи телефонних розмов. На аудіозаписах чутно й про погрози розправитись фізично.

СБУ показала розмови зі залякуваннями бізнесменів: дивіться відео

Каратист Горуна здобув "бронзу" Олімпійських ігор-2020

Джерело: 24 канал

Каратист Станіслав Горуна здобув бронзову медаль Олімпіади у Токіо. У півфінальній сутичці він поступився італійцю Луїджі Буза.

Унаслідок прикрої поразки львів'янин зупинився за крок до "золота".

Проте, Станіслав Горуна став другим, хто приніс Україні медаль у карате на японській землі. Першою була Анджеліка Терлюга – "срібло".