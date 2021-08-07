Головні новини 7 серпня: Україна отримає Pfizer, 4 медалі на Олімпіаді-2020 та втрата на фронті

Україна отримає ще 17 мільйонів доз вакцини Pfizer до кінця 2021 року. Українські спортсмени у Токіо вибороли 4 медалі. Внаслідок обстрілу окупантів Пісків загинув український військовий. А у Києві попрощалися з Євгеном Марчуком. Такими були головні новини України та світу 7 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

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Україна отримає Pfizer

Джерело: "Радіо Свобода"

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що вже до кінця 2021 року Україна отримає ще 17 мільйонів доз вакцини Pfizer. Наразі невідомо, коли саме вона прибуде у регіони.

Водночас Кузін застеріг, що спалах захворювання може статись раніше. Саме тому головний санлікар порадив українцям щепитися тими вакцинами, які є у центрах вакцинації. А саме:

Coronavac,

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

За його словами, останні 3 вакцини демонструють ефективність орієнтовно на рівні 91 – 95%. Тобто рівень захисту умовно вище, ніж в інших. Проте "спалах може статися раніше, аніж ця вакцина вже доїде і буде можливість вибирати".

До кінця осені у нас стоїть мета зробити 10 мільйонів щеплень, тобто вакцинувати 5 мільйонів людей,

– розповів Кузін.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні: головне

Наприкінці липня в Україні почався п'ятий етап вакцинації. Це означає, що зараз всі охочі можуть отримати щеплення проти COVID-19.

Наша країна отримує вакцини трьома способами: за допомогою глобальної ініціативи COVAX, під час прямих закупівель у компаній-виробників та закупівлі вакцини за кошти міжнародних донорів.

Станом на 7 серпня в Україні 4 055 090 людей отримали першу дозу. Натомість повністю вакцинованими є 2 353 218 осіб.

Українські спортсмени здобули 4 медалі на Олімпіаді-2020

Джерело: 24 канал

Субота, 7 серпня, була щедрою на нагороди для української збірної, адже наші спортсмени змогли вибороти аж 4 медалі: 2 срібні та 2 золоті.

Актуально Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Нагороди здобули

Людмила Лузан і Анастасія Четверікова – двійка-каное

Українкам не вистачило двох секунд, щоб здобути "золото", яке дісталося китаянкам. Наші спортсменки долали дистанцію в 500 метрів і показали час 1 хвилина 57,499 секунди.

Олександр Хижняк – бокс

Боксер Олександр Хижняк приніс збірній України срібну медаль. "Золото" здобув його суперник – Еберт Консейсану з Бразилії. Наш боксер мав абсолютну перевагу за рішенням суддів, проте пропустив удар від бразильця, після якого суддя відрахував йому нокаут.

Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно – синхронне плавання

Бронзову медаль вибороли українські плавчині у командних змаганнях з артистичного плавання. За підсумками технічної програми збірна України йшла на третьому місці.

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Ярослава Магучіх – легка атлетика

Бронзовою призеркою Олімпіади-2020 стала лише Ярослава Магучіх. Українка завершила виступ із 2 метрами. Перемогу здобула легкоатлетка ОКР Марія Лесіцкене – 2.04. "Срібло" здобула австралійка Нікола Макдермотт – 2.02.

Втрати на Донбасі

Одне золото, 5 срібних та 12 бронзових медалей дозволяють збірній України посідати 43 місце в медальному заліку.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Окупанти на Донбасі знов порушили режим припинення вогню. Цього разу під вогнем опинився населений пункт Піски. На жаль, життя нашого захисника обірвалося.

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Що відомо про загиблого захисника

Російські найманці застосували протитанкову керовану ракету. Вони завдали нею удару по автокрану, який використовували для відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури у Пісках.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один – отримав поранення. Його стан – середньої важкості. На обстріл противника наші військові відкрили вогонь у відповідь.

Як минула доба на Донбасі

Війська окупанта 5 разів порушили тишу. Вогонь відкривали з:

мінометів 82-го калібру,

великокаліберних кулеметів,

автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів,

стрілецької зброї.

Суд обрав запобіжний захід рекетирам з Харківщини

Джерело: "Громадське"

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжні заходи представникам "Нацкорпусу". Раніше чоловіків затримали за обвинуваченням у рекеті та створенні організованого злочинного угруповання. Засідання почалося ще 6 серпня і тривало затягнулося до ночі. Запобіжні заходи всім затриманим вдалося обрати 7 серпня.

Запобіжні заходи активістам

Шевченківський районний суд обрав усім 7 представникам "Нацкорпусу" запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вони перебуватимуть у СІЗО протягом наступних 60 діб.

Під вартою опинилися:

Іван Нікіфоров,

Сергій Козлюк,

Сергій Величко,

Олег Скрипка,

Кирил Крикунов,

Дмитро Колесніков,

Артем Субочев.

Підозрюваним інкримінують статті про створення злочинної організації, вимагання та протидію законній господарській діяльності.

Як діяли зловмисники

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Щомісяця вони "заробляли" понад 1 мільйон гривень.

Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. А тим підприємцям, які відмовлялися платити "данину", рекетири підпалювали автомобілі.

Ліквідувати потужне злочинне угруповання СБУ вдалося 5 серпня. Участь у ньому брали 50 осіб, серед яких були:

правоохоронці,

місцевий криміналітет,

особи з досвідом ведення бойових дій.

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Похорон Євгена Марчука

Джерело: Obozrevatel

У Києві відбулось прощання з видатним політичним діячем Євгеном Марчуком. Його життя обірвалося у віці 81 року від серцево-легеневої недостатності. Востаннє побачитися з Марчуком українці могли з 12:00 до 15:00. Після цього – поховання на Байковому цвинтарі.

Через похорон правоохоронці перекрили вулицю Грушевського від Кріпосного провулка до перетину з Музейним. Людям, що прийшли на церемонію, роздавали газету "День" з некрологом та біографією першого очільника СБУ.

На прощання прийшли політики

На похорон принесли вінки від президента Зеленського, українського парламенту та Кабміну. Серед тих, хто прийшов особисто, помітили:

секретаря РНБО Олексія Данілова,

ексміністерку освіти Лілію Гриневич,

ексочільника Мін'юсту Олександра Лавриновича,

помічник глави держави Сергій Шефір.

Попрощатись з Марчуком прийшов і прем'єр-міністр

На церемонію прощання прибув і глава уряду України. Денис Шмигаль. У телеграмі він поділився спогадами про померлого.

Усі, хто знав Євгена Кириловича, захоплювалися його невичерпною енергією, високим професіоналізмом і самовідданістю Батьківщині,

– написав прем'єр.

Дивіться фото з церемонії прощання / Фото Obozrevatel

Як Україна втратила Євгена Марчука

Кабінет Міністрів виділив на поховання 198 тисяч гривень. За віддання військових почестей генералу армії України Марчуку відповідає Міноборони та СБУ.

Видатний український політичний діяч помер 5 серпня. За даними СБУ, Євген Марчук мав гостру серцево-легеневу недостатність. Її спричинила коронавірусна хвороба, яку переніс перший глава СБУ.