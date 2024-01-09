Путін посилює росгвардію: чого так панічно боїться диктатор

Владімір Путін збільшує боєздатність росгвардії. Ще влітку диктатор озброїв її важкою технікою, а восени додав до її складу вагнерівців та інші військові формування.

Офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець прокоментував ці дані британської розвідки 24 Каналу. За його словами, посилена росгвардія виконуватиме два основні завдання.

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По-перше, росгвардійці зачищатимуть окуповані території від українського підпілля.

По-друге, путінська армія запобігатиме рецидиву Пригожинського бунту в російській глибинці.

ПВК "Вагнера" немає, її знищили, але ж проблема нікуди не поділась. Є вакуум довіри всередині країни, є дуже серйозне напруження,

– пояснив Березовець.

Тому росгвардія є основною ставкою Путіна, якщо в країні раптом піде щось не так.

У Росії відновили "СМЕРШ"

Країна-агресорка не лише посилили росгвардію, а й відновила каральний спецпідрозділ "СМЕРШ" ("смерть шпигунам"). На це могло вплинути збільшення українських диверсій на окупованих територіях і в самій Росії.

Як відомо, "СМЕРШ" існував під час Другої світової війни для протидії німецьким розвідникам. Наразі невідомо, чи цей підрозділ створили з нуля, чи перейменували якийсь із наявних.

"СМЕРШ" каратиме і росіян, і українських громадян на окупованих територіях. Саме для цього його й створили,

– констатував Березовець.

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