Кремль наказав готуватися до нових бунтів: голова штабу РДК сказав, що за цим стоїть насправді

У Росії тривожно після вбивства Євгенія Пригожина. Зі страху перед новим заколотом залишків ПВК "Вагнера", Владімір Путін наказав силовикам бути напоготові.

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" зазначив 24 Каналу, що насправді силовики намагаються скористатися ситуацією та заробити.

До теми РДК кличуть вагнерівців перейти на їхній бік і разом піти на Москву

"Найімовірніше, це певна ініціатива знизу, тобто з боку силовиків, міноборони або ФСБ. Я думаю, що ідеться про чергову крадіжку з бюджету і не більше", – пояснив "Фортуна".

Так, на сьогодні всі заходи з посилення захисту прикордонних регіонів Росії не мають сенсу, якщо згадати заколот вагнерівців та рейди добровольців.

РДК та ПВК "Вагнера" можуть об'єднатись

Водночас не можна виключати того, що російська влада дійсно хоче перестрахуватись. Особливо з огляду на можливе об'єднання вагнерівців та добровольців.

Так, після вбивства лідера ПВК "Вагнера" найманці шукають нового ватажка. Цим моментом вирішили скористатись у Російському добровольчому корпусі. Там запропонували вагнерівцям разом вирушити в новий похід на Москву.

Путін наказав силовикам бути напоготові: дивіться відео 24 Каналу

Російські добровольці готують новий рейд: основне

Від кінця травня в прикордонних регіонах країни-агресорки з перервами неспокійно. Радник з питань комунікації легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський анонсував новий похід, головна мета якого – повалити путінський режим.

Натепер російські добровольці розробляють кілька операцій та готують нових бійців. Охочих вступити до їхніх лав досить багато.

Тим часом на Бєлгородщині вирішили озброїти так звану "тероборону". Їм видали автомати, протидронові рушниці та автомобілі УАЗ.

Євгеній Пригожин разом зі своїми найманцями 24 червня влаштував заколот у Росії. Їм вдалося встановити контроль над Ростовом, Воронежем і кількома дорогами на Москву.