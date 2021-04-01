Головні новини 1 квітня: Росія готується до ескалації на Донбасі, старт призову до армії

Українська воєнна розвідка встановила, що Росія готується до ескалації на Донбасі. В Україні виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. РНБО збереться на засідання. Через ворожі обстріли в зоні ООС наш захисник отримав поранення. В Україні стартував весняний призов до армії. Такими були головні новини України 1 квітня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 1 квітня:

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Росія готується до наступу

Джерело: Головне управління розвідки

Росія завершує підготовку комплексу заходів, якими хоче спровокувати Україну відкрити вогонь. Все для того, щоб збільшити свою військову присутність на тимчасово окупованому Донбасі.

Москва мотивуватиме вторгнення традиційно – прийшла рятували "російських громадян". Саме для цього мешканцям Донбасу видавали російські паспорти.

Розвідка також припускає, що Кремль готується до просування вглиб України.

Російські ЗМІ у повній готовності

Дипломатичні представництва Росії за кордоном та ЗМІ вже отримали завдання. Вони мають бути готовими заявляти світовій спільноті про "агресивні дії" ЗСУ та "миротворчі" заходи Росії у відповідь.

Реакція Зеленського

Джерело: телеграм президента

Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що ескалація на Донбасі почалася ще у січні 2021 року. Крім того, він назвав нарощування військової присутності Росії "грою м'язів".

Вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності,

– пояснив глава держави.

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"Південноафриканський" COVID-19 вже в Україні

Джерело: 24 канал

У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Водночас чиновник не уточнив, де саме виявили мутацію.

Вчора ввечері отримали дані з Лондона. По всіх областях він ("британський" штам – 24 канал) зафіксований. Більш того, у двох областях "південноафриканський" штам. Це два штами, які є агресивнішими,

– заявив Степанов.

Що відомо про "південноафриканський" штам

Джерело: medRxiv

Штам B.1.351 приблизно на 50% заразніший за інші штами коронавірусу.

Він може бути стійкішим до антитіл у плазмі крові людей, які вже перехворіли COVID-19.

"Південноафриканським" штамом можуть заразитися ті, що вже перенесли коронавірус і навіть вакциновані.

РНБО збереться на засідання

Джерело: "Дзеркало тижня"

Після двотижневої перерви Рада нацбезпеки та оборони знову збереться на засідання. Воно відбудеться у п'ятницю, 2 квітня.

За даними ЗМІ, на засіданні планують обговорити 10 питань. Однак їхню тематику наразі не розкривають. Вони нібито можуть стосуватися затвердження плану вакцинації на 2 роки, введення санкцій щодо лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні тощо.

Військовий на Донбасі отримав поранення

Джерело: штаб ООС

Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових біля Шумів. Через це один наш захисник отримав поранення. Бійця вдалося оперативно відвезли до лікувального закладу. На щастя, його стан – стабільний.

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Крім того, російські найманці стріляли біля Старогнатівки, Водяного, Світлодарського, Луганського та Золотого-4. Вони відкривали вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Україна вже повідомила СММ ОБСЄ про факти порушення.

Через цинічні обстріли бойовиків з початку 2021 року на Донбасі загинуло щонайменше 26 наших захисників



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Стартував весняний призов

Джерело: штаб ЗСУ

1 квітня в Україні розпочалася кампанія призову до армії. Цього року у військо планують залучити 14 246 осіб. До речі, у Збройні сили призвуть менше строковиків аніж у 2020 році. Водночас інші формування навпаки збільшили кількість новобранців.

Куди спрямують призовників:

до Збройних сил України – 6 500 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб,

Національної гвардії – 4 646 осіб,

Державної прикордонної служби – 2 500 осіб.

Першими повістку отримають особи віком 20 – 27 років. Тим, хто ухилятиметься від призову, загрожує кримінальна відповідальність та ув'язнення від 3 до 5 років.

До речі, після прибуття до військової частини, призовники мають відбувати 14 днів обсервації.

Військовослужбовців строкової служби не відправляють у зону проведення Операції Об'єднаних сил, навіть за власним бажанням.

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