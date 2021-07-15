Головні новини 15 липня: ім'я загиблого на Донбасі захисника України, відставка Авакова

Назвали ім'я загиблого на Донбасі українського захисника. Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади глави МВС. Потужні повені в Німеччині забрали життя вже понад 40 осіб. Світ – на порозі третьої хвилі коронавірусу. Українцям офіційно дозволили в'їзд до Євросоюзу. Такими були головні новини України і світу 15 липня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 15 липня:

Читайте також В Україні збільшать мінімалку до 7 700 гривень, – міністр Марченко

Ім'я загиблого воїна

Джерело: Софіївський РТЦК та СП Дніпропетровської області

На Донбасі 14 липня внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий Олександр Юрков.

Воїн був родом із села Криничувате Софіївського району.

Захиснику було лише 19 років, він служив навідником танкового батальйону військової частини А1302.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Двоє військових отримали поранення

Джерело: ОТУ "Північ"

Протягом поточної доби, 15 липня, російські окупаційні війська обстріляли позиції наших військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Унаслідок ворожих атак двоє бійців ЗСУ отримали осколкові поранення.

Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до госпіталю. Стан здоров'я поранених – задовільний.

Зверніть увагу НАЗК просить суд зупинити контракт "Нафтогазу" з Вітренком

Рада звільнила Авакова

Джерело: 24 канал

Верховна Рада 15 липня проголосувала за звільнення Арсена Авакова з посади очільника Міністерства внутрішніх справ.

Відповідне рішення підтримав 291 народний обранець, проти цього були лише 7 депутатів, утрималися – 17.



Результати голосування за відставку Авакова / Скриншот з відео



Голосування за фракціями / Скриншот з відео​

Шмигаль вніс кандидатуру Монастирського

Джерело: фейсбук Ярослава Юрчишина

Денис Шмигаль вніс кандидатуру народного депутата Дениса Монастирського на посаду голови Міністерства внутрішніх справ.

Прем'єр-міністр зробив це за пропозицією нардепів зі "Слуги народу".

Вношу подання про призначення Монастирського Дениса міністром внутрішніх справ України,

– написав прем'єр.



Подання Шмигаля щодо Монастирського / Фейсбук Ярослава Юрчишина

Потужні повені у Німеччині

Джерело: RTE

Циклон Бернд спричинив повінь та руйнування у Німеччині. Місцева влада в окрузі Рейн-Ерфт під Кельном оголосила надзвичайну ситуацію через загрозу подальшого затоплення.

Найбільше від сильних злив постраждали землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. Через величезну кількість опадів річки вийшли з берегів, а деякі будинки обвалилися.

Я вражена цією катастрофою, від якої постраждали так багато людей. Висловлюю співчуття родичам загиблих і зниклих безвісти. Від щирого серця дякую багатьом невтомним співробітникам служби екстреної допомоги,

– заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Місцеві жителі наголосили, що ніколи не бачили такого руйнівного потопу. Через зливи, що почалися ще 14 липня, цілі регіони паралізувала негода.

За останніми даними, негода забрала життя вже 42 людей, серед них 2 рятувальники. Ще щонайменше 50 осіб вважаються зниклими безвісти, а 70 – постраждали.



Повінь спричинила обвалення будинків / Фото "БЕЛТА", "РИА Новости"

Третя хвиля коронавірусу

Джерело: ВООЗ

Світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу – уже четвертий тиждень поспіль реєструють збільшення кількості інфікованих і померлих від COVID-19 на добу.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив під час брифінгу, що штам Дельта зафіксували принаймні у 111 країнах світу.

Ми очікуємо, що незабаром він стане домінуючим штамом у всьому світі, якщо ще не став

– зазначив глава ВООЗ.

За його словами, в Європі і Північній Америці після початку масової вакцинації уже фіксували зниження кількості випадків захворюваності, але варіант Дельта змінив хід справ.

Після 10 тижнів спаду кількість смертей знову зростає.

На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі,

– наголосив Тедрос Аданом Гебреєсус.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

В'їзд в ЄС для українців

Джерело: Рада ЄС

Євросоюз 15 липня відновив вільний в'їзд для подорожувальників з України. Нашу державу додали до рекомендованого списку третіх країн.

Офіційне рішення вже оприлюднили, перелік діятиме 2 тижні, а потім його переглянуть.

Українці з 15 липня отримали можливість вільно подорожувати до країн Європейського Союзу. Але для цього туристам може знадобитися:

сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу,

наявність негативного тесту.

Умови в'їзду для громадян України відрізнятимуться в залежності від правил тієї чи іншої держави.

Зазначимо, що станом на 15 липня до списку країн зеленої зони входять 23 країни:

Албанія;

Вірменія;

Австралія;

Азербайджан;

Боснія і Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Ізраїль;

Японія;

Йорданія;

Ліван;

Чорногорія;

Нова Зеландія;

Катар;

Молдова;

Північна Македонія;

Саудівська Аравія;

Сербія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Україна;

Сполучені Штати;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Акутально Екснардепа Жеваго оголосили у міжнародний розшук