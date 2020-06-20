Зеленський вивів Єрмака з наглядової ради Укроборонпрому і призначив Горбуліна. У Криму зафіксували смерч. Декілька областей перебувають за крок до посилення карантину. У Житомирі відкрили платну камеру СІЗО. Такими були головні новини суботи, 20 червня.

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Горбулін став членом наглядової ради Укроборонпрому

Володимир Зеленський своїм указом призначив 81-річного віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

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Раніше членом наглядової ради Укроборонпрому був голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Що відомо про Володимира Горбуліна

Народився у Запоріжжі. У 1962 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету, інженер-механік за фахом "Літаючі апарати".

З листопада 1999 року був радником другого Президента України Леоніда Кучми. Загалом Володимир Горбулін обіймав багато посад: гендиректора Національного космічного агентства, секретаря РНБО, радника президентів Кучми й Порошенка, директора Національного інституту стратегічних досліджень (2014 – 2018) тощо.

Зараз йому 81 рік і він є віцепрезидентом НАН України.

Що Горбулін каже про своє призначення

Сам Горбулін наголосив, що для нього це велика відповідальність.

Майбутнє України – у демократії та незалежності, заснованих на глибоко продуманій політиці військово-промислового будівництва та високих технологій, які – я вірю і знаю – Україна все ще здатна виробляти,

– вважає Горбулін.

Позитивно це рішення Зеленського оцінив і гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус. На його думку, Горбулін допоможе перетворити концерн на високотехнологічну та конкурентоздатну компанію міжнародного зразка.

Смерч у Криму

Очевидці зафільмували потужний смерч у Криму. Він виник у полі, біля якого у той час паслися корови. За інформацією очевидців, смерч виник в Роздольненському район, що на півночі окупованого півострова. Користувачі у мережі дивуються рідкісному для України природному лиху та закликають берегти природу.