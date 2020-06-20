Головні новини 20 червня: Горбулін увійшов до наглядової ради Укроборонпрому, смерч у Криму
Зеленський вивів Єрмака з наглядової ради Укроборонпрому і призначив Горбуліна. У Криму зафіксували смерч. Декілька областей перебувають за крок до посилення карантину. У Житомирі відкрили платну камеру СІЗО. Такими були головні новини суботи, 20 червня.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
Горбулін став членом наглядової ради Укроборонпрому
Володимир Зеленський своїм указом призначив 81-річного віцепрезидента Національної академії наук Володимира Горбуліна членом наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".
Більше про це Зеленський вивів Єрмака з наглядової ради Укроборонпрому і призначив Горбуліна
Раніше членом наглядової ради Укроборонпрому був голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Що відомо про Володимира Горбуліна
- Народився у Запоріжжі. У 1962 році закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського університету, інженер-механік за фахом "Літаючі апарати".
- З листопада 1999 року був радником другого Президента України Леоніда Кучми. Загалом Володимир Горбулін обіймав багато посад: гендиректора Національного космічного агентства, секретаря РНБО, радника президентів Кучми й Порошенка, директора Національного інституту стратегічних досліджень (2014 – 2018) тощо.
- Зараз йому 81 рік і він є віцепрезидентом НАН України.
Що Горбулін каже про своє призначення
Сам Горбулін наголосив, що для нього це велика відповідальність.
Майбутнє України – у демократії та незалежності, заснованих на глибоко продуманій політиці військово-промислового будівництва та високих технологій, які – я вірю і знаю – Україна все ще здатна виробляти,
– вважає Горбулін.
Позитивно це рішення Зеленського оцінив і гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус. На його думку, Горбулін допоможе перетворити концерн на високотехнологічну та конкурентоздатну компанію міжнародного зразка.
Смерч у Криму
Очевидці зафільмували потужний смерч у Криму. Він виник у полі, біля якого у той час паслися корови. За інформацією очевидців, смерч виник в Роздольненському район, що на півночі окупованого півострова. Користувачі у мережі дивуються рідкісному для України природному лиху та закликають берегти природу.
Смерчі та торнадо в Україні
Варто відзначити, що в Україні почастішали випадки утворення смерчів. Лише влітку 2020 року до цього було зафіксовано 4 торнадо.
- 31 травня у Костянтинівському районі, що на Донеччині, спостерігали торнадо. Воронка торнадо швидко рухалася полем, однак не завдала збитків.
- 3 червня синоптики зафіксували одразу два смерчі у Херсонській області. Один – у селі Хорли, другий – поблизу Скадовська
- 9 червня поблизу села Озерна на Тернопільщині теж зафіксували торнадо. Згодом його бачили й поблизу сіл Козлів та Таурів, що неподалік.
- 13 червня ураган пронісся ще раз Донецькою областю. Цього разу – у Макіївці.
Декілька областей близькі до посилення карантину
За поточний тиждень в Україні різко зріс показник захворюваності на COVID-19. Наразі найгірша ситуація у Львівській, Київській та Закарпатській областях. МОЗ не виключає, що там можуть запровадити додаткові обмеження.
Важливо Карантин в Україні: посилять перевірку ресторанів і транспорту
Львівщина
У Львівській області все ще високий показник випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Так за останню добу діагноз COVID-19 встановили 139 жителям області.
Днями Степанов планує відвідати Львівську та Закарпатську області. Він не виключає, що цим регіонам доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень. Степанов зазначив, що додаткові обмеження можуть запровадити на один тиждень.
Київщина
На Київщині показник інцидентності наблизився до критичного значення. Це означає, що область перебуває фактично за крок до посилення карантинних обмежень. До критичного значення показника інцидентності залишилося 0,03%.
Актуально Карантин у Києві та Львові: що відбувається в містах-лідерах за кількістю хворих на COVID-19
Закарпаття
Через погіршення епідеміологічної ситуації на Закарпатті реанімаційні відділення лікарень переповнені. Це й не дивно, адже за останні 2 тижні кількість хворих на коронавірус зросла у рази. Як зазначив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк, станом на 20 червня у лікарнях першої хвилі перебувають 179 хворих.
За яких умов можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу
У Житомирі відкрили платну камеру СІЗО
Уряд реалізовує в Україні експериментальний проєкт із запровадження платних камер у СІЗО. Одну з таких відкрили у Житомирі 20 червня.
Ціни на перебування в платній камері СІЗО в Житомирі:
- за 1 добу – 610 гривень;
- за тиждень – 2070 гривень;
- за місяць – 3940 гривень.
В Україні відкривають платні камери у СІЗО: головне
- Кабінет Міністрів України підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах у якості експерименту й в окремих СІЗО. Проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.
- Мовиться про слідчі ізолятори, тобто місця, де утримуються люди, щодо яких немає вироку суду. Мета проєкту – прибрати корупцію та знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів. Фактично замість хабаря гроші за кращу камеру будуть йти офіційно у бюджетний фонд.
- Наявність платних камер не порушує прав людини. Як і раніше, функціонують безкоштовні камери, а їх стан покращиться коштом доходів, які генеруватимуть платні камери.