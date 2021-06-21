Головні новини 21 червня: поразка збірної України, трагедія на Київщині

Збірна України з футболу програла Австрії з рахунком 0:1. На Київщині внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку загинули 2 людей. Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 2022 року. Члени сім'ї Олександра Лукашена опинилися під санкціями. Такими були головні новини 21 червня.
Найважливіші новини України і світу за сьогодні:
Зауважте Роковини вибуху багатоповерхівки на Позняках: яка доля мешканців будинку
Українська збірна програла Австрії
Джерело: 24 канал
У матчі проти Австрії збірна України з футболу програла з рахунком 0:1. Наразі наша команда завершила виступ на груповому етапі та опинилася на 3 місці.
Наразі українська збірна зберігає математичні шанси зіграти в 1/8 фіналу як одна з чотирьох найкращих команд, які посіли третє місце. Тим часом Австрія вже 26 червня зустрінеться з Італією.
Як українці підтримували збірну
За лічені години до початку матчу українські вболівальники влаштували марш. Вони пройшли від центру міста до стадіону, вигукуючи: "У-кра-ї-на!", "Слава Україні! Героям слава!" та "Путін х**ло".
Вже на "Національному стадіоні" українці надихнули збірну фантастичним виконанням гімну України.
Українські вболівальники виконали гімн: дивіться відео
Вибух на Київщині
Джерело: ДСНС
У селі Білогородка на Київщині у багатоквартирному будинку пролунав вибух. Згодом спалахнула пожежа. Внаслідок трагедії загинули 2 людей.
Окрім того, відомо про щонайменше 8 постраждалих, серед них – 13-річна дитина. На лікарняних ліжках опинилися 2 людей.
Пожежу гасили понад 50 людей
- Вогонь спалахнув у квартирах на 2-му та 3-му поверсі, а тоді перекинувся на 4-й та 5-й (мансардний) поверхи.
- З будинку на свіже повітря вивели 40 мешканців. Наразі їм шукають місце для ночівлі. Людей, які не мають змоги тимчасово переселитися до друзів чи родичів, планують розмістити у місцевому будинку культури.
- До гасіння пожежі залучили понад 50 рятувальників.
- Представники місцевої влади створили оперативний штаб для боротьби з наслідками пожежі.
- Постраждалих обіцяють забезпечити усім необхідним.
Зеленський висловив співчуття
Володимир Зеленський вже відреагував на трагедію. Український лідер висловив співчуття та наголосив, що причини вибуху мають встановити якнайшвидше.
Місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань,
– наголосив Зеленський.
Рятувальники ліквідовують вогонь / Фото з фейсбук-сторінки Антона Овсієнка
Вибух у Білогородці: дивіться відео
Зверніть увагу Засипані камінням і брудом: під окупованою Ялтою будинки повністю пішли під воду
Санкції проти Росії
Джерело: пресслужба Ради Європи
Євросоюз продовжив санкції проти Росії щонайменше до 23 червня 2022 року. Причиною обмежень є окупація Криму. Відповідне рішення ухвалила Рада Європи.
ЄС не визнає незаконної окупації Криму та Севастополя Росією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права,
– мовиться у повідомленні.
Що передбачають санкції
- Заборону на цільовий імпорт до ЄС кримських продуктів та фінансові чи інфраструктурні інвестиції і туристичні послуги півострова.
- Заборона на постачання до Росії товарів і технологій, призначених для розвідки та видобутку газу, нафти і мінеральних ресурсів.
Актуально Нібито через повінь: Росія збільшує кількість своїх військових в окупованому Криму
Санкції проти сім'ї Лукашенка
Джерело: твітер Рікарда Йозвяка
ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Обмеження передбачає замороження активів, а також введення візових заборон.
У санкційному списку опинилися 78 офіційних осіб та 8 підприємців. Серед них – члени сім'ї Лукашенка, а також низка юридичних осіб.
Окрім того, під санкціями опинилися відомі білоруські компанії: МАЗ, "Белаз", "Логекс", "Нова нафтова компанія",
"Сохра", "Бреміно груп" та інші.
Проти кого запровадили санкції
До санкційного списку потрапили:
- бізнесмени;
- депутати;
- пропагандисти;
- прокурори;
- судді;
- міліціонери;
- високопоставлені військовослужбовці;
- члени сім'ї Лукашенко.