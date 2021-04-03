Головні новини 3 квітня: обвал будинку у Києві, викрадення Чауса в Молдові

На Донбасі підірвався військовий. У Києві після вибуху обвалився житловий будинок. Проти Віктора Медведчука і Тараса Козака відкрили кримінальну справу. У Молдові викрали колишнього суддю втікача з України Миколу Чауса. Такими були головні новини 3 квітня.
Джерело:24 канал
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На Донбасі підірвався військовий
Джерело: ОТУ "Північ"
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Шумів загинув український військовий. Боєць підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої.
Наш захисник отримав сильне бойове поранення. На жаль, він не вижив.
На місце трагедії виїжджали посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.Зверніть увагу! 3 квітня у навчальному центрі Сухопутних військ "Десна", що на Чернігівщині, розповіли деталі самогубства військового, яке трапилося 2 квітня. Відомо, що йому було лише 25 років. Хлопець вистрілив собі в голову з АК-74. Причина його вчинку невідома. За даними "Десни", військовий був тихий та неконфліктний.
Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
У Києві обвалився житловий будинок
Джерело: ДСНС Києва
У Солом'янському районі столиці трапився вибух у двоповерховому будинку. Трагедія сталася о 15:43 на вулиці Карла Маркса. Після вибуху будівля обвалилася.
Причина інциденту
За попередньою інформацією, стався вибух газу у гаражі біля будинку. Через це гараж та сусідня літня кухня повністю обвалилася, а будинок – частково.
Під завалами могли залишитися люди. Їх вже шукають рятувальники. За словами власниці гаражу, на момент вибуху у ньому нікого не було. Однак люди могли бути в інших будівлях.
У Києві обвалився будинок / Фото ДСНС
Проти Медведчука та Козака відкрили справу
Джерело: телеграм Олексія Гончаренка
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти кума президента Росії Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака. Про це з посиланням на заяву від Офісу генпрокурора заявив депутат Олексій Гончаренко.
Так, справу проти політиків, які раніше потрапили під санкції, відкрили за державну зраду.
У інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT Медведчук коментував питання щодо введення санкцій РНБО проти Козака, а також анулювання ліцензій ZIK, NewsOne і "112 Україна". Тоді він допустив низку висловлювань, які можна трактувати як державну зраду,
– заявив Гончаренко.
Головне про санкції проти політиків
- 2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти Козака. У той же день його телеканали припинили мовлення.
- 19 лютого обмеження ввели вже проти Медведчука, його дружини Оксани Марченко та дружини Козака Наталії Лавренюк. Їх звинуватили у фінансування терористів.
До теми Ваше дєло – труба, – Зеленський заявив про пошкодження "труби Медведчука"
Викрадення Миколи Чауса
Джерело: News Maker
У Кишиневі троє невідомих осіб викрали екссуддю Миколу Чауса, який втік з України у 2016 році. Наразі поліція вже розслідує справу.
Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15,
– заявила речниця поліції Кишинева.
За словами адвоката Чауса Ростислава Кравця, про викрадення його сповістила дружина екссудді.
Що відомо про Чауса
- Судд. Дніпровського районного суду Києва звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші Чаус закопав у скляних банках на своєму подвір'ї.
- Через суддівський імунітет його не змогли затримати, тож служитель Феміди втік до Молдови.
- У листопаді 2016 року втікача оголосили у міжнародний розшук, згодом його затримали у Молдові.
- Нещодавно молдовський суд завершив розгляд справи про надання Чаусу політичного притулку – йому відмовили.
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