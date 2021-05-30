Головні новини 30 травня: День Києва, протест за Стерненка під ОП та зливи у Житомирі

Традиційно 30 травня столиця України святкує свій День народження. У Києві прихильники активіста Сергія Стерненка організували мирну акцію, що має назву "Покажіть нам справедливість". Потужна злива затопила вулиці у Житомирі. Помер надзвичайний і повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта. Такими були головні новини 30 травня.

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Київ святкує День народження

Джерело: 24 канал

30 травня українська столиця традиційно святкує День народження. Цьогоріч однією з центральних подій у Києві став "Пробіг під каштанами". Зауважимо, що пробіг відбувається в День Києва вже 28 раз. На ньому регулярно збирають кошти на потреби хворих дітей, які лікуються в Центрі кардіології.

За всю історії "Пробігу під каштанами" завдяки придбаним апаратам вдалося врятувати 20 тисяч дітей.

Серед бігунів – професіонали, аматори, підлітки та дорослі, а також корпоративні команди. Також дистанцію долали учасники на візках та милицях. Вони бігли у категорії "Мужні".

"Пробіг під каштанами" у Києві / Фото 24 каналу

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У цей день киян та гостей міста привітав і Президент України Володимир Зеленський. У своєму зверненні він назвав столицю особливою.

Здається, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє. Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає,

– написав Володимир Зеленський.

За словами президента, якби Київ був людиною, то він би хотів просто обійняти його і сказати: "Люблю тебе, старенький! З днем народження, Києве".

Протест прихильників Стерненка під ОП

Джерело: 24 канал

У Києві під будівлею Офісу Президента прихильники активіста Сергія Стерненка організували мирну акцію "Покажіть нам справедливість". Люди вийшли на вулицю, аби домогтися справедливого суду для активіста Стерненка. Загалом на акції зібралися сотні небайдужих.

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Як минув протест

Перед початком акції біля Офісу Президента посилили кількість правоохоронців. Неподалік будівлі припаркували кілька десятків автозаків, а біля фасаду ОПУ встановили огорожу. Загалом акція протесту тривала трохи більше за годину і минула мирно.

Ідентична акція відбулася й у Львові. Там на площу Ринок вийшли кілька десятків людей з плакатами "Руки геть від українських активістів", "Стерненку волю" і "Покажіть нам справедливість".

Активіст Сергій Стерненко , хоч і не міг особисто бути присутнім на акції, подякував усім небайдужим.

Протест прихильників Стерненка під ОП / Фото 24 канал

Чому люди вийшли на акцію

Як пояснили організатори акції, у понеділок, 31 травня, Стерненка можуть посадити до в'язниці у справі "про 300 гривень". Мовиться про справу, за якою Сергія Стерненка звинуватили у викраденні колишнього депутата райради Сергія Щербича. Зробив він це для того, щоб нібито заволодіти 300 гривнями чиновника.

Додамо, що 21 травня в Апеляційному суді Одеси закінчилися дебати сторін у справі проти Стерненка. Судді пішли до нарадчої кімнати й мають зібратися на засідання 31 травня о 14:00. Що відомо про справу Стерненка? 23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка 23 лютого 2021 року Приморський суд Одеси засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. 9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту і відправив його під цілодобовий домашній арешт. Зауважимо, ув'язнення Стерненка супроводжувалося протестами у Києві та низці міст України. Акція на підтримку Стерненка на Банковій: дивіться трансляцію Потужна злива затопила Житомир Джерело: Житомир.info Вулиці Житомира перетворилися на справжню Венецію. А все через потужну зливу у неділю, 30 травня. Через величезну кількість опадів вулиці затопило настільки, що вода сягала пішоходам до колін. Найсильніше постраждали: вулиця Покровська,

перехрестя Покровської та Грушевського. Однак жителі Житомира не засмутилися. Вони плавали на надувних матрацах та каталися на водяному мотоциклі. За прогнозом синоптиків, погода має покращитися 31 травня. Дощі та зливи нарешті мають відступити, а середня температура складатиме +17 градусів. Зверніть увагу! Через негоду 30 травня в Україні без світла залишилися мешканці Через негоду 30 травня в Україні без світла залишилися мешканці 34 населених пунктів у 3 областях Негода у Житомирі: дивіться відео Смерть Андрія Бешти Джерело: МЗС України У віці 44 років помер надзвичайний і повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта. Про трагічну звістку повідомили у Міністерстві закордонних справ України. З глибоким сумом сповіщає, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність надзвичайний і повноважний посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта,

– повідомила пресслужба МЗС. Також співчуття близьким Андрія Бешти у своєму твітері висловив Володимир Зеленський. Він назвав це жахливою новиною та наголосив, що Бешта був доброзичливою людиною та високопрофесійним дипломатом. Він віддано служив інтересам нашої держави. Висловлюю щирі співчуття його родині та близьким,

– написав президент України. Що відомо про Андрія Бешту Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Він працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті міністерства. Також його направляли в закордонні відрядження.

Бешта був членом української делегації для участі в роботі 67 – 70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

Посаду надзвичайного і повноважного посла України в Таїланді він обіймав з листопада 2015 року. З 2017 року – за сумісництвом був також послом України в Лаосі та М'янмі. Поліцейські затримали небезпечного іноземця Джерело: Поліція Київської області

Правоохоронці у Києві затримали уродженця Азербайджану Мамедсоя Афраса Куддасар-Огли. Раніше він втік з-під варти Ірпінського міського суду. Чоловіка знайшли за орієнтуванням поліції Київщини.

Що відомо про втечу азербайджанця

Чоловіка привезли до суду в місті Ірпінь, однак засідання провести не встигли, бо підозрюваний втік.

На Київщині організували кілька контрольно-пропускних пунктів з озброєними правоохоронцями. Поліцейські перевіряли кожну машину, яка виїжджала з міста Буча.

У чому підозрюють чоловіка

Його збирались судити за статтею про розбій. Він грабував жінок, які приходили на побачення. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує від 3 до 7 років в'язниці.