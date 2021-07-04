Головні новини 4 липня: збірна повернулася в Україну, повінь у Криму, День ВМС

На Донбасі загинув воїн. Українська збірна залишила турнір Євро-2020, поступившись Англії, і вже повернулася у Київ. У Криму дощі знову наробили лиха: окупанти повідомляють про загиблих і зниклих. В Україні відзначили День військово-морських сил. Такими були головні новини 4 липня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Окупанти вбили військового на Донбасі

Джерело: штаб ООС

У неділю на Донбасі загинув один український захисник. Він отримав поранення, несумісні з життям.

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Від ранку 4 липня окупанти 5 разів порушували "тишу". Ворог бив по українських позиціях з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окупанти обстріляли:

Водяне;

Авдіївку;

Мирне;

Березове.

Поблизу якого саме населеного пункту загинув військовий, у Збройних силах наразі не повідомляють. Там уточнили лише те, що чоловік отримав смертельне поранення під обстрілом окупантів.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Героям слава!

Українська збірна повернулася в Київ

Джерело: 24 канал

Вперше в історії українська збірна з футболу увійшла до 8 найкращих команд Європи. 3 липня Україна, на жаль, вибула з турніру поступившись 4 голами Англії. Уже наступного дня гравці повернулися з Риму до Києва. Урочисто зустрічати їх у Борисполі зібралися сотні вболівальників.

Незважаючи на те, що літак затримався на понад півтори години, українські фани були у захопленні і з нетерпінням чекали гравців.

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Гравці вийшли на сцену під оплески фанів і виконали гімн України. Разом з українськими футболістами славень заспівали лідер гурту СКАЙ Олег Собчук, Фоззі з гурту ТНМК та репер YARMAK.

Головний тренер Андрій Шевченко зі сцени заявив, що безмежно вдячний вболівальникам за підтримку.

Ви не розумієте, як це було важливо, коли ми виходили на ігри. Ми вдячні усім, хто приїхав підтримати команду. Ми вдячні усім, хто вболівав в Україні. Ми бачили, ми відчували вашу підтримку,

– наголосив Шевченко.

Українська футбольна збірна разом із вболівальниками виконала гімн

Окрім того, головний тренер збірної подякував футболістам за самовіддачу, бажання та футбол, який вони показали. Свій виступ Шевченко закінчив словами "Слава України", і фанати вигукнули у відповідь: "Героям слава".

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Повінь у Криму

Джерело: 24 канал

Окупований Крим продовжує підтоплювати через надзвичайно велику кількість опадів. Через рясні дощі на півострові вийшли із берегів 3 річки.

Рівень води підійнявся у 3 річках:

Бельбек;

Коккозка;

Бага.

Окупаційна влада півострову попросила людей, які живуть поруч із цими річками, задля безпеки полишати свої будинки. Очікується, що рівень води зросте ще на 2 – 3 метри, того мешканців попросили готуватися до гіршого.

Повінь у Криму 4 липня: дивіться відео

Наслідки повені 4 липня

Найбільше постраждав Бахчисарайський район. Так, окупанти повідомляють про щонайменше 50 затоплених будинків.

Дощ призвів до нових локальних підтоплень в окупованій Ялті. Втім, окупаційна влада міста запевнила, мовляв, ситуація наразі під контролем

Непроста ситуація й у Байдарській долині біля Севастополя. Вода принесла з собою багато сміття, внаслідок цього рух між селами Джерельне та Передове заблокований.

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День ВМС і Зеленський в Одесі

Джерело: 24 канал

У першу неділю липня в Україні відзначають День Військово-морських сил. Після евакуації ВМС ЗСУ з Криму новим центром дислокації стала Одеса. Саме у цьому місті відбулися урочисті заходи з нагоди свята.

З привітанням в Одесу 4 липня приїхали президент Володимир Зеленський, генпрокурорка Ірина Венедіктова, голова ОП Андрій Єрмак, прем'єр Денис Шмигаль та інші.



Урочистості на День ВМС в Одесі / Фото ОП

На причалі Одеського морського вокзалу глава держави привітав військових та розповів про плани щодо збільшення потужностей ВМС. Зокрема, розповів про використання турецьких безпілотників та побудову першого українського корвета.

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Водночас Зеленський заявив, що мілітаризація та агресивні дії з боку Росії посилюють воєнні загрози у Чорноморському регіоні. Втім, висловив, впевненість, що українські моряки зможуть дати гідну відсіч, якщо так складеться.



Зеленський на День ВМС нагородив моряків за сумлінну службу / Фото ОП

Подякували за службу морякам і командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та головнокомандувач ЗС Руслан Хомчак.