Головні новини 9 травня: святкування Дня перемоги, в Україну прибула вакцина

В Україні відзначили День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, не минулося без провокацій від проросійських політиків. В Україну прибула ще одна партія вакцини Sinovac. Кількість жертв від сходження лавини в Альпах різко зросла. Українські політики, зірки та військові привітали своїх матусь із Днем матері. Такими були головні новини 9 травня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

​Важливо Згадати та не повторювати: політики вшанували Дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом

Як минув День перемоги над нацизмом

Джерело: 24 канал

Традиційно 9 травня в Україні та відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, в якому зазначив, що кожен українець має пам'ятати про цей день і бути вдячним полеглим у тій страшній війні.

Звернення Володимира Зеленського

За різними оцінками, в Україні загинули від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення близько 5 мільйонів. На цілковиті руїни було перетворено понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.

Своє звернення з нагоди 9 травня президент записав із Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він зазначив: жодного приміщення не вистачить, аби там розмістити фото усіх тих, хто поліг у боротьбі з нацизмом.

Актуально День перемоги над нацизмом: Зеленський вшанував пам'ять загиблих

Він констатував, що додому з війни не повернувся кожен п'ятий українець. Український лідер наголосив, що за цей день ми усі повинні бути вдячними. Водночас Зеленський порівняв Другу світову війну із сучасною війною, яка триває з 2014 року.

Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні,

– зазначив президент.

Звернення Зеленського у День перемоги над нацизмом: дивіться відео

Як 9 травня відзначали у містах України

Цього дня у різних містах України вже традиційно відбулися заходи із вшанування пам'яті загиблих героїв. Загалом вони минули спокійно, однак були й провокації.

Нова партія вакцини в Україні

Більше про те, як минуло 9 травня у різних містах України – читайте у матеріалі 24 каналу

Джерело: фейсбук Максима Степанова

До України прибула чергова партія вакцини проти коронавірусу від компанії Sinovac Biotech. Літак з вакциною успішно приземлився в аеропорту "Бориспіль". Як сказав очільник МОЗ Максим Степанов, загалом Україна законтрактувала 1,9 мільйона доз цієї вакцини, з яких 1,215 мільйона вже отримані.

Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech,

– написав Степанов.

Що відомо про CoronaVac? Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною, який використовує вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання. Вводити препарат потрібно двома дозами. Компанія-посередник "Лекхім" зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить понад 83,5%. Відомо, що за 1 913 316 доз Україна сплатила мільярд гривень — по 504 гривні за кожну.

Списки на обмін полоненими від окупантів

Джерело: 24 канал

Членкиня української делегації в ТКГ Тетяна Іванова в ефірі одного з українських телеканалів підтвердила, що окупанти передали Україні списки на обмін утримуваними особами.

Цікаво, що українська сторона передала списки на обмін полоненими ще пів року тому. І весь цей час Україна наполягала на тому, щоб отримати дзеркальні списки з боку ОРДЛО.

Дуже довго ці списки не передавались, і у квітні цього року ми все-таки ці списки отримали. Зараз йде робота з цими списками, вони уточнюються, з ними працюють,

– розповіла Іванова.

Вона додала, що сказати, скільки полонених вдасться повернути з тимчасового окупованих територій наразі складно.

Потужна лавина в Альпах

Наприкінці квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія у себе на території та в окупованому Криму незаконно утримує 114 українців. Натомість речник української делегації ТКГ Олексій Арестович заявив, що бойовики ОРДЛО утримують у заручниках ще приблизно 300 осіб

Джерело: France 24

8 травня у французьких Альпах зійшли одразу 2 снігові лавини. На жаль, вже 9 травня кількість загиблих у результаті інциденту зросла до 7. Раніше ЗМІ повідомляли про 4 жертв стихійного лиха. Рятувальники не виключають, що кількість загиблих може збільшитися, адже пошуки зниклих безвісти ще тривають.

Лавина в Альпах: як це було

Перша лавина зійшла в містечку Валлуар в регіоні Савоя, розташованому на висоті 2 642 метрів. Вона знесла 2 групи туристів, які складалися з 3 та 2 людей. Вижити вдалося лише одній особі, яку знайшли рятувальники.

в регіоні Савоя, розташованому на висоті 2 642 метрів. Вона знесла 2 групи туристів, які складалися з 3 та 2 людей. Вижити вдалося лише одній особі, яку знайшли рятувальники. Друга лавина зійшла на висоті 3 779 метрів в масиві Вануаз. Влада інформує про 3 загиблих внаслідок цього сходження.

Раніше екстрені служби попереджали про особливо високий ризик лавинної небезпеки. В останні дні температура знизилася після сильного снігопаду в горах.

Прощання з бійцем у Коростені

Джерело: Коростенська міська рада

У Житомирській області провели в останню путь військового Сергія Коробцова, який загинув на Донбасі. Попрощатися з 22-річним героєм прийшли тисячі людей: рідні, близькі, друзі, побратими та місцеві жителі. Полеглого солдата поховали в селі Ушомир Коростенського району.

За свої неповні 23 роки Сергій Коробцов зробив більше, ніж інші люди за все своє життя. Не встиг лише виростити сина та огорнути своєю любов'ю батьків,

– зазначили у міській раді.

Що відомо про Сергія Коробцова

Сергій Коробцов служив у 2-му розвідувальному взводі розвідувальної роти 58 окремої механізованої бригади імені Гетьмана Івана Виговського.

Його життя обірвала ворожа куля 6 травня . Того дня проросійські бойовики аж 16 разів порушили режим тиші.

. Того дня проросійські бойовики аж 16 разів порушили режим тиші. Влітку військовому мало виповнитись лише 23 роки. На Житомирщині на захисника чекали молода дружина та маленький син.

У Коростені попрощалися із Сергієм Коробцовим: дивіться відео

Святкування Дня матері

Джерело: 24 канал

Кожного року у всьому світі відзначають одне з найсвітліших свят – День матері. Цю радісну подію традиційно вшановують в другу неділю травня. У цей день своїх матусь привітали відомі українські політики та зірки шоубізнесу. Але чи не найбільш зворушливе привітання записали українські воїни – вони створили особливе відео.

До теми Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" понад 1 тисячі українок

У ролику бійці розповіли про те, як цінують своїх матерів та висловили сподівання побачити їх якнайшвидше. Вони вкотре нагадали, що немає у світі людини, яка турбується та переживає більше, ніж мама. Вони також подякували жінкам за турботу та за їхні молитви. Військові переконують, що все в нас буде добре.

Привітання військових із Днем матері: дивіться зворушливе відео

Цінуйте, любіть та піклуйтеся про своїх матусь!