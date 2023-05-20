На що здатні дві бригади росіян під Сумщиною: фронтове зведення від Романа Світана

Росіяни перекинули в Курську область, що межує з українською Сумською, дві бригади ГРУ міністерства оборони. Тим часом ворог вже 11 добу поспіль обстріляв територію України за допомогою авіації.

Ці та інші теми в щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 20 травня розглянув полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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Для чого Росія регулярно завдає авіаційних ударів

Росіяни в ніч проти 20 травня вже третю добу поспіль завдали авіаційного удару по території України. Цього разу атакували безпілотниками Shahed, щоправда сили ППО збили всі ворожі цілі.

Військовий експерт переконаний, що єдина причина, чому росіяни продовжують запускати безпілотники, які так і не досягають цілей – їхня низька вартість. Мовляв, Shahed коштує близько 20 тисяч доларів, а ракета для ЗРК – близько 1 мільйона доларів.

Оця різниця в 50 разів – це і є причина, для чого вони використовують "шахеди". Вони намагаються "засушити" нашу систему ППО, витягнути в нас ракети, щоб після "шахедних" атак у нас був брак ракет. Зрозуміло, що далі вже йдуть крилаті ракети,

– пояснив Роман Світан.

За його словами, росіяни свідомо напрявляють "шахеди" на цілі таким чином, щоб вони обов'язково пролітали над Києвом. Адже ворог точно знає про насичення столиці засобами ППО, тому й упевнений, що над Києвом ці дрони збиватимуть.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Росія перекидає дві бригади під Сумщину

Росія перекидає дві елітні бригади головного розвідувального управління міністерства оборони в Курську область, що межує з українською Сумщиною. Військовий експерт акцентував на тому, яку саме роботу виконують російські грушники.

Це так само, як наші ССО. Це здебільшого диверсійно-розвідувальні групи. У них буде завдання заходити на нашу територію та виконувати диверсійні акти. Це проблема для північного сходу України,

– пояснив Роман Світан.

Ще одним завданням таких груп є боротьба з українськими ДРГ або російськими партизанами. Мовляв, такою є реакція на величезну кількість об'єктів, які російські партизани знищили в прикордонних областях.

Кордон між Сумською та Брянською областями / Скриншот DeepStateMAP

Скільки F-16 потрібні Україні в першій партії

На Заході почали все активніше говорити про можливу передачу Україні сучасної авіації. Схоже на те, що питання з постачанням F-16 близьке до вирішення. Та ось терміни поставок і кількість бортів – досі під питанням.

Військовий експерт відзначає, що є мінімально-оптимальна кількість, щоб співвідношення потужностей обслуговування відповідало кількості обслуговуваної техніки.

Це близько 40 одиниць – так звана бригада. Це 3 ескадрилії по 12 літаків і ланка управління – 4 літаки. Під 40 літаків є сенс готувати щонайменше 2 аеродроми – основний і запасний,

– підкреслив Роман Світан.

Три ескадрилії зможуть виконувати ключові завдання для виконання бойових задач: