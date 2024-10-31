У Путіна будуть проблеми, доки існуватиме 2 фактори, – підполковник США назвав їх

Російський диктатор Владімір Путін залучив війська Північної Кореї для війни. Однак є 2 фактори, через існування яких у нього будуть залишатись проблеми попри все, що він намагається зробити.

Мовиться про дії самих українців та США, як партнерів нашої держави. Про це 24 Каналу розповів підполковник армії США у відставці Джон Нагл, зауваживши, що намагання російського диктатора не змінять хід війни.

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У Путіна будуть проблеми, доки існуватиме 2 фактори

Підполковник армії США у відставці розповів, що у російського диктатора будуть проблеми доти, доки будуть існувати 2 фактори.

Перший – доки буде залишатись рішучість українців у боротьбі за свободу.

Другий – доки США будуть продовжувати підтримувати Україну у її справедливих зусиллях подолати російську агресію та зберегти міжнародний порядок, який є заснований на міжнародних правилах.

Я думаю, що навіть десятки тисяч північнокорейських військових не змінять хід війни, поки існуватимуть ці два фактори. Доки українці продовжуватимуть боротись за свободу і доки США очолює вільний світ у допомозі Україні в цих зусиллях,

– наголосив Нагл.

До слова, Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія не зможе перемогти у війні з Україною, навіть за підтримки Північної Кореї. Він зазначив, що ведуться консультації між союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на дії Росії та КНДР.

Водночас українська розвідка повідомила, що солдати з КНДР вже перебувають у зоні бойових дій. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав союзників України реагувати на це консолідовано. Він попередив, що, якщо Україна не встоїть проти російської агресії, може з'явитись потенційна загроза для країн Балтії та Балкан.