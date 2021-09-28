Угорщина викликала посла України, Притула створює нову партію: головні новини 28 вересня

Угорщина викликала українського посла через критику угоди з "Газпромом", МЗС України відповіло тим же ж. Російські найманці на Донбасі поранили двох наших воїнів. Сергій Притула офіційно підтвердив створення нової партії. В Україну сунуть заморозки. Такими були головні новини 28 вересня.

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Угорщина викликала посла України

Джерело: фейсбук Петера Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко відреагував на критику Україною угоди Будапешта та Москви про транзит газу. Він вважає позицію Києва "серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини".

Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас,

– заявив Сіярто.

Через це Угорщина вирішила викликати українського посла на розмову.

Реакція України

Міністерство закордонних справ України у відповідь викликало угорського посла. Відомство вирішило пояснили дипломату свою позицію. Адже транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи. У МЗС наголосили, що вживатимуть рішучих дій для захисту інтересів України.

ЄС перевірить угоду

Європейська комісія зацікавилася угодою між Угорщиною та російським "Газпромом". Представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що відомство детально перевірить догорів. Наразі точно невідомо, коли оприлюднять висновки з цього питання.

Що відомо про скандальну угоду Контракт між "Газпромом" та угорським енергохолдингом діятиме 15 років. Чинності він набере вже 1 жовтня 2021 року. Догорів передбачає щорічне постачання 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решту – через Австрію. Так Київ втрачатиме щороку мільйони доларів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба Контракт між "Газпромом" та угорським енергохолдингом діятиме 15 років. Чинності він набере вже 1 жовтня 2021 року. Догорів передбачає щорічне постачання 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решту – через Австрію. Так Київ втрачатиме щороку мільйони доларів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав угоду "ударом по Україні".

На Донбасі поранили українських воїнів

Джерело: штаб ООС

Російські найманці знову обстріляли позиції Збройних сил України. Ворог вів прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у напрямку Кримського. Крім того, окупанти гатили з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Павлополя.

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У наслідок ворожих дій двоє наших зазнали вогнепальних поранень. Наразі воїни перебувають у госпіталі в задовільному стані.

Зауважимо, на обстріли окупантів українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Лише після того ворог припинив порушувати режим тиші.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Притула заявив про створення власної партії

Джерело: 24 канал

Сергій Притула нарешті офіційно підтвердив, що планує створити власну політичну партію. Однак жодних деталей політик наразі не розсекретив.

Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування. Щодо неймінгу, брендингу – дайте мені трішки часу і я обов'язково все розкажу,

– сказав Притула.

Політик наголосив, що для нього зараз у пріоритеті парламентська діяльність. Він вважає, що Верховна Рада завжди була найважливішою інституцією України.

"Парламент не давав познущатись з країни і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича", – пояснив політик.

Головне про вихід Притули з партії "Голос"

7 червня політик написав на своїй сторінці у фейсбуці, що покидає "Голос".

Своє рішення він пояснив невдоволенням діями керівництва: "Партійні верхи не чують низів".

Водночас у "Голосі" заявили, що причина "в особистих амбіціях" Притули.

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В Україну сунуть заморозки

Джерело: ДСНС

Вже невдовзі в кількох областях України сильно похолодає. Синоптики попередили, що в останній день вересня, а також впродовж 1 – 3 жовтня на поверхні ґрунту слід очікувати заморозки, а місцями у повітрі – 0...+5 градусів.

30 вересня заморозки прогнозують:

у Чернігівській області,

Сумській,

Луганській.

У північно-східних областях заморозки будуть навіть у повітрі – до 0...+3 градусів. Рятувальники оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

На Київщині оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Там температура повітря опуститься до 0...+2 градусів.

Зауважимо, заморозки наразі не потурбують мешканців західних областей та південних.

Похолодання прийде в Україну вже з 29 вересня. Причина – антициклон з північних широт. До 3 жовтня він посилюватиметься, тому повітря ставатиме все холоднішим.