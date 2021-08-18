Протести проти талібів, репетиція параду, новий тренер збірної: головні новини 18 серпня

Афганці у різних містах вийшли на протест проти талібів: ті відкрили по людях вогонь. У Києві відбулася репетиція параду на День Незалежності. Україна офіційно визнала однодозну вакцину Johnson & Johnson. Петраков очолив збірну України з футболу. Ніагарський водоспад 24 серпня підсвітять кольорами українського прапора. Такими були головні новини середи, 18 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Криваві протести проти "Талібану"

Джерело: Al Jazeera

Вранці мешканці Афганістану, які не підтримують "Талібан", вийшли на акцію підтримки національного прапора в провінції Нангархар. Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи чорно-червоно-зелений прапор Афганістану в руках.

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Афганці проводили мирну акцію, йдучи колоною. Втім, "Талібан" не став терпіти мітингарів і відкрив вогонь по людях. У мережі оприлюднили відео, на яких чути звуки пострілів.

Журналістів, які намагалися зняти це у прямому ефірі, жорстоко побили таліби. У Нангархарі від куль талібів загинули щонайменше 2 людей, ще 12 отримали поранення.

Так само криваво закінчився хід колони у місті Джелалабад. Там таліби застосували вогонь проти мітингарів із національними прапорами. Щонайменше три людини були вбиті, ще більше десятка – з травмами.

До того ж на протест вийшли жінки, для яких прихід до влади талібів означає нелюдський утиск прав. У Кабулі мітингувальниці вимагали рівноправ'я, зокрема можливості брати участь у політиці, управлінні та економіці.

Оголошення війни талібам

Ахмад Масуд з провінції Панджшер в Афганістані оголосив талібам війну й наразі гуртує навколо себе людей. Він є сином легендарного міністра оборони країни, вбитого "Аль-Каїдою".

Звернення Масуда до земляків опублікували ЗМІ. Він закликав тих, хто готовий протистояти талібам, збиратися у провінції Панджшер – єдиній, яку бойовики ще не взяли під контроль.

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Ми залишилися одні. Ми ніколи не здамося! Наші бійці, старі й молоді моджахеди, тут, в Панджшері, підіймають зброю,

– наголосив Масуд.

Він закликав приєднуватися до опору – "по духу або через пряму підтримку". Водночас чоловік попросив підтримки в Європи, арабського світу, США та інших країн.

Репетиція параду до Дня Незалежності

Джерело: 24 канал

Близько 15:00 18 серпня у Києві почали перекривати дороги аби забезпечити проїзд колонам техніки. Саме на цей день запланували генеральну репетицію параду до Дня Незалежності. Майже всі центральні вулиці столиці оточили поліцейські, які забезпечували порядок.

Репетиція параду у Києві / Фото Валентини Поліщук та Олега Климчука / 24 канал

Парад одночасно репетирували на суші, у річці Дніпро і в повітрі. Залучена уся техніка, яка буде використана на 24 серпня.

Як пройшла репетиція до Дня Незалежності: дивіться відео 24 каналу

Втім не обійшлося і без інцидентів. Чоловік намагався проїхати до перекритої через репетицію параду зони та розмахував пістолетом перед поліцейськими.

Водій хотів проїхати вулицею Саксаганського, незважаючи нв встановлені конуси та патрульних. Поліцейські на агресію відреагували досить швидко: чоловіка вклали на асфальті, вдягнули кайданки і відвезли у відділення поліції.

Україна визнала вакцину Janssen (Johnson & Johnson)

Через перекриття майже всіх центральних вулиць та більшості дорожніх артерій для проїзду військової техніки рух у Києві зупинився.

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів 18 серпня визнав вакцину Janssen компанії Johnson & Johnson. Тепер українцям після щеплення цією вакциною видаватимуть COVID-сертифікат. Особливість вакцини полягає в тому, що для повної вакцинації нею потрібна лише одна доза, а також її можна зберігати у звичайному холодильнику.

Широкому загалу вакцина від Johnson & Johnson ще недоступна. Але МОЗ активно веде перемовини з виробником вакцини.

Що відомо про цю вакцину? Janssen є так званою "векторною вакциною": містить вірус, який не шкодить організму людини. Його завдання полягає в тому, щоб доставити в клітину ген хвороботворного вірусу, проти якого потрібно виробити імунітет.



Компанія заявила, що одне щеплення їхньою вакциною надає імунний захист від COVID-19 на 8 місяців.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

До того ж уряд змінив правила в'їзду для іноземців. Тепер в Україну можна буде в'їхати не лише повністю вакцинувавшись, а й після першої дози.

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Новий тренер збірної України з футболу

Джерело: УАФ

Олександр Петраков буде готувати збірну України до наступних матчів у ролі виконувача обов'язків головного тренера. Відповідне рішення ухвалив виконком Української асоціації футболу. Його кандидатуру підтримали одноголосно.

Новий очільник тренерського складу заявив, що "готовий прийняти цей удар", хоч це і складне завдання. Втім, пообіцяв виконати усе від нього можливе.

Усіх хлопців знаю, як і вони мене. Побачимо. Зроблю усе, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу у Катар,

– розповів Олександр Петраков.

Уже на початку вересня Петраков дебютує на чолі національної команди. Збірна України 1 вересня зіграє у відборі на ЧС-2022 проти Казахстану.

Головне про відставку Андрія Шевченка

Контракт Андрія Шевченка мав завершитися у кінці 2022, після закінчення чемпіонату світу в Катарі.

Втім, 31 липня Шевченко повідомив, що прощається з національною командою. За чутками, це сталося через незгоду щодо гонорару за Євро-2020.

Головним кандидатом на посаду став Сергій Ребров. Серед кандидатів фігурували також імена Мирона Маркевича й Олександра Петракова.

Ніагарський водоспад на День Незалежності

Джерело: "Європейська правда"

Ніагарський водоспад, розташований на кордоні Канади та США, стане синьо-жовтим. До Дня Незалежності 24 серпня його підсвітять у кольори українського прапора. Таку акцію ініціювало українське посольство.

Найпотужніший водоспад Західної півкулі можна буде спостерігати наживо в українських кольорах 24 серпня, о 22:00 за місцевим часом, тобто 25 серпня, о 5:00 – за київським. Поглянути на прапор можна буде онлайн – на сайті Ніагарського водоспаду.

Посол Андрій Шевченко запевнив, що видовище буде красивим та символічним.

Крім того, до Дня незалежності прапор України підніме мерія столиці Канади Оттави, а також низка інших канадських міст: Едмонтон, Канора, Вінніпег, Фредериктон, Кінгстон.