Вибухи біля аеропорту Кабула, новий локдаун можуть ввести в листопаді: головні новини 26 серпня

Біля аеропорту Кабула пролунали два вибухи: є жертви та постраждалі. Напад на офіс уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. Новий локдаун в Україні може бути в листопаді. Один у полі воїн: військовий самотужки знищив весь опорний пункт бойовиків. Українські богатирі встановили світовий рекорд з перетягування літака "Мрія". Такими були головні новини четверга, 26 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні 26 серпня:

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Біля аеропорту Кабула пролунали два вибухи: є жертви та постраждалі

Джерело: Al Jazeera

Перший вибух біля міжнародного аеропорту Кабула прогримів 26 серпня. Це трапилось за кілька годин після попередження Держдепартаменту громадянам "негайно покинути" місце біля воріт летовища через загрозу теракту.

Попередньо відомо, що вибух трапився через дії терориста смертника.

За інформацією Fox News він стояв біля воріт до аеропорту, де тисячі афганців та іноземних громадян стоять у чергах на евакуацію з країни.

Представник Пентагону Джон Кірбі інформацію про вибух підтвердив. Він додав, що вибух призвів до невідомої кількості жертв .

. Попередньо відомо, що поранено щонайменше 3 військових США.

Видання AP написало, що очевидець, який був орієнтовно за 30 метрів від вибуху розповів, що бачив жертви, а деякі люди втратили частини тіла. Видання, посилаючись на МЗС Росії, написало – "в результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули щонайменше дві людини, ще 15 отримали поранення".

Другий вибух призвів до більшої кількості жертв

Джерело: Fox News

Незадовго після першого, поблизу аеропорту Кабула вдруге прогримів потужний вибух. Про це написала й журналістка Politico Лара Селінгман та зазначила, що офіційного підтвердження наразі немає.

У твітері Міноборони Туреччини написали, що за межами аеропорту Кабула сталися 2 вибухи. Цю інформацію також підтвердив Джон Кірбі. Він також додав, що це результат атаки, що призвела до жертв та постраждалих як серед громадян США, так і серед афганців.

Попередньо відомо, що другий вибух міг статися через підрив авто.

Внаслідок другого вибуху є жертви та постраждалі

Видання Al Jazeera повідомило про щонайменше 60 поранених під час вибуху в Кабулі.

Бойовики кажуть про 13 жертв. Серед загиблих були діти.

Згідно з розповіддю очевидців, кількість постраждалих – понад 150 та понад 40 загиблих.

Таліби 15 серпня захопили владу в Афганістані. З того часу люди тисячами збирають в аеропорту Кабула, щоб покинути країну, адже бояться залишатись з бойовиками. Нещодавно "Талібан" заявив, що не пропускатиме афганців на територію аеропорту. 26 серпня стало відомо про можливі теракти.

Речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що наразі до відомства не надходило інформації про постраждалих внаслідок вибуху українців.

Видання Politico, посилаючись на джерела в адміністрації США, повідомляє, що перший вибух скоїв смертник, який належав до терористичної організації "Ісламська держава".

Напад на офіс уповноваженої з прав людини Людмили Денісової

Джерело: 24 канал

Злочин стався на вулиці Інститутській у Києві, де розташований офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Невідомий чоловік кинув у двері омбудсменки пляшку з запальною сумішшю. Після чого сталася пожежа. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Вогонь швидко загасили.

Згодом повідомили, що за кілька хвилин той саме палій намагався влаштувати пожежу у Верховному суді на вулиці Пилипа Орлика. Однак його затримали поліцейські.

Коли його затримували, підпалювач вимагав пустити журналістів. Він сказав, що держустанови "глухі" до його проблем.

У мене забрали все, і єдине, що мені залишалося – це те, що зробили у 2014 році – підпалити їх офіси, інакше вони не хочуть знати та чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил,

– заявив він.

Зловмисником виявився 51-річний уродженець Київщини.

Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.

Сама Людмила Денісова сказала, що підозрює, хто може бути причетним до злочину. Та через таємницю слідства відмовилась називати прізвища.

Новий локдаун в Україні може бути в листопаді, – Кузін

Джерело: ВВС

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що у листопаді в Україні прогнозують червоний рівень епідеміологічної небезпеки – ймовірно, саме тоді можуть ввести локдаун.

За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді,

– зазначив Ігор Кузін.

Він додав, що локдаун можна "відтягнути" на грудень – січень. Для цього громадяни України повинні активніше вакцинуватись та дотримуватися соціальної дистанції.

За минулу добу, 25 серпня, в Україні виявили 1 581 нових випадків захворювання на коронавірус SARSr-CoV-2. Серед них 104 дитини та 38 медпрацівників.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Один у полі воїн: військовий самотужки знищив весь опорний пункт бойовиків

Джерело: фейсбук Юрія Бутусова

Український військовий зайшов на опорний пункт проросійських бойовиків. Він самотужки ліквідував 5 окупантів, які порушували перемир'я. Сам військовий повернувся на базу.

Бутусов назвав це "найдивовижнішим подвигом 2021 року".

Цей чоловік показав, що бойові спроможності на сучасній війні – це не кількість чи техніка, а якість та мотивація. Він зробив більше, ніж деякі екіпажі за всю ротацію. Військові реформи треба робити саме на таких воїнах. Треба будувати армію, яка вижене російських окупантів з Донбасу,

– заявив журналіст.

Подія трапилася у "сірій зоні", яка за мінськими домовленостями, повинна була бути під контролем України.

Українські богатирі встановили світовий рекорд з перетягування "Мрії"

Бойовики постійно порушують режим "тиші". На День Незалежності через обстріли окупантів загинув 49-річний командир відділення 74-го розвідувального батальйону Владислав Пітько. Вдома у бійця залишилися дружина та 10-річна донька.

Джерело: 24 канал

26 серпня 8 українських атлетів встановили рекорд з перетягування найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія", який має вагу 330 тонн. Рекорд присвятили 30-літтю Незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".

Рекорд втановили:

Сергій Конюшок,

Олександр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровський,

Сергій Пономарьов,

Володимир Рекша,

Денис Бережник,

Віталій Герасимов.

Спортсмени перетягнули Ан-225 на 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину та 13 секунд. До речі, напередодні богатирі здійснили 7 тренувань. Найбільше вони протягнули літак на 10 сантиметрів, тому рекорд 26 серпня став для них справжньою несподіванкою. Тренував спортсменів відомий силач Василь Вірастюк.

Я вражений. Не завжди вдається одразу рушити використовуючи двигуни. Доводиться додавати досить відчутну тягу. Хлопці виявилися значно сильнішими, ніж наші двигуни,

– сказав капітан "Мрії" Дмитро Антонов.

Встановлення рекорду: дивіться відео 24 каналу