Вибухи біля аеропорту Кабула, новий локдаун можуть ввести в листопаді: головні новини 26 серпня
Джерело:24 канал
Біля аеропорту Кабула пролунали два вибухи: є жертви та постраждалі. Напад на офіс уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. Новий локдаун в Україні може бути в листопаді. Один у полі воїн: військовий самотужки знищив весь опорний пункт бойовиків. Українські богатирі встановили світовий рекорд з перетягування літака "Мрія". Такими були головні новини четверга, 26 серпня.
Найважливіші новини України та світу за сьогодні 26 серпня:
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Біля аеропорту Кабула пролунали два вибухи: є жертви та постраждалі
Джерело: Al Jazeera
Перший вибух біля міжнародного аеропорту Кабула прогримів 26 серпня. Це трапилось за кілька годин після попередження Держдепартаменту громадянам "негайно покинути" місце біля воріт летовища через загрозу теракту.
- Попередньо відомо, що вибух трапився через дії терориста смертника.
- За інформацією Fox News він стояв біля воріт до аеропорту, де тисячі афганців та іноземних громадян стоять у чергах на евакуацію з країни.
- Представник Пентагону Джон Кірбі інформацію про вибух підтвердив. Він додав, що вибух призвів до невідомої кількості жертв.
- Попередньо відомо, що поранено щонайменше 3 військових США.
- Видання AP написало, що очевидець, який був орієнтовно за 30 метрів від вибуху розповів, що бачив жертви, а деякі люди втратили частини тіла. Видання, посилаючись на МЗС Росії, написало – "в результаті теракту біля аеропорту Кабула загинули щонайменше дві людини, ще 15 отримали поранення".
Другий вибух призвів до більшої кількості жертв
Джерело: Fox News
Незадовго після першого, поблизу аеропорту Кабула вдруге прогримів потужний вибух. Про це написала й журналістка Politico Лара Селінгман та зазначила, що офіційного підтвердження наразі немає.
У твітері Міноборони Туреччини написали, що за межами аеропорту Кабула сталися 2 вибухи. Цю інформацію також підтвердив Джон Кірбі. Він також додав, що це результат атаки, що призвела до жертв та постраждалих як серед громадян США, так і серед афганців.
Попередньо відомо, що другий вибух міг статися через підрив авто.
Внаслідок другого вибуху є жертви та постраждалі
- Видання Al Jazeera повідомило про щонайменше 60 поранених під час вибуху в Кабулі.
- Бойовики кажуть про 13 жертв. Серед загиблих були діти.
- Згідно з розповіддю очевидців, кількість постраждалих – понад 150 та понад 40 загиблих.
Речник українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що наразі до відомства не надходило інформації про постраждалих внаслідок вибуху українців.
Видання Politico, посилаючись на джерела в адміністрації США, повідомляє, що перший вибух скоїв смертник, який належав до терористичної організації "Ісламська держава".
Напад на офіс уповноваженої з прав людини Людмили Денісової
Джерело: 24 канал
Злочин стався на вулиці Інститутській у Києві, де розташований офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Невідомий чоловік кинув у двері омбудсменки пляшку з запальною сумішшю. Після чого сталася пожежа. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Вогонь швидко загасили.
Згодом повідомили, що за кілька хвилин той саме палій намагався влаштувати пожежу у Верховному суді на вулиці Пилипа Орлика. Однак його затримали поліцейські.
Коли його затримували, підпалювач вимагав пустити журналістів. Він сказав, що держустанови "глухі" до його проблем.
У мене забрали все, і єдине, що мені залишалося – це те, що зробили у 2014 році – підпалити їх офіси, інакше вони не хочуть знати та чути наші проблеми. Я це зробив, я не порушив ні законів, ні правил,
– заявив він.
Зловмисником виявився 51-річний уродженець Київщини.Зверніть увагу! Злочин правоохоронці кваліфікували як умисне знищення чи пошкодження майна. Якщо його визнають винним, чоловіку загрожує від 3 до 10 років ув'язнення.
Сама Людмила Денісова сказала, що підозрює, хто може бути причетним до злочину. Та через таємницю слідства відмовилась називати прізвища.
Новий локдаун в Україні може бути в листопаді, – Кузін
Джерело: ВВС
Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, що у листопаді в Україні прогнозують червоний рівень епідеміологічної небезпеки – ймовірно, саме тоді можуть ввести локдаун.
За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді,
– зазначив Ігор Кузін.
Він додав, що локдаун можна "відтягнути" на грудень – січень. Для цього громадяни України повинні активніше вакцинуватись та дотримуватися соціальної дистанції.Зверніть увагу! За минулу добу, 25 серпня, в Україні виявили 1 581 нових випадків захворювання на коронавірус SARSr-CoV-2. Серед них 104 дитини та 38 медпрацівників.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Один у полі воїн: військовий самотужки знищив весь опорний пункт бойовиків
Джерело: фейсбук Юрія Бутусова
Український військовий зайшов на опорний пункт проросійських бойовиків. Він самотужки ліквідував 5 окупантів, які порушували перемир'я. Сам військовий повернувся на базу.
Бутусов назвав це "найдивовижнішим подвигом 2021 року".
Цей чоловік показав, що бойові спроможності на сучасній війні – це не кількість чи техніка, а якість та мотивація. Він зробив більше, ніж деякі екіпажі за всю ротацію. Військові реформи треба робити саме на таких воїнах. Треба будувати армію, яка вижене російських окупантів з Донбасу,
– заявив журналіст.
Подія трапилася у "сірій зоні", яка за мінськими домовленостями, повинна була бути під контролем України.Зверніть увагу! Бойовики постійно порушують режим "тиші". На День Незалежності через обстріли окупантів загинув 49-річний командир відділення 74-го розвідувального батальйону Владислав Пітько. Вдома у бійця залишилися дружина та 10-річна донька.
Українські богатирі встановили світовий рекорд з перетягування "Мрії"
Джерело: 24 канал
26 серпня 8 українських атлетів встановили рекорд з перетягування найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія", який має вагу 330 тонн. Рекорд присвятили 30-літтю Незалежності України та 75-річчю ДП "Антонов".
Рекорд втановили:
- Сергій Конюшок,
- Олександр Лашин,
- Богдан Ксенчук,
- Денис Дубровський,
- Сергій Пономарьов,
- Володимир Рекша,
- Денис Бережник,
- Віталій Герасимов.
Спортсмени перетягнули Ан-225 на 4 метри 30 сантиметрів за 1 хвилину та 13 секунд. До речі, напередодні богатирі здійснили 7 тренувань. Найбільше вони протягнули літак на 10 сантиметрів, тому рекорд 26 серпня став для них справжньою несподіванкою. Тренував спортсменів відомий силач Василь Вірастюк.
Я вражений. Не завжди вдається одразу рушити використовуючи двигуни. Доводиться додавати досить відчутну тягу. Хлопці виявилися значно сильнішими, ніж наші двигуни,
– сказав капітан "Мрії" Дмитро Антонов.
Встановлення рекорду: дивіться відео 24 каналу