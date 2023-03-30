Не вірять, що це надовго: як змінилася поведінка росіян на Запорізькому фронті

Росіяни не полишають надії отримати хоч якісь перемоги на фронті. Однак зараз за їхніми діями видно, що окупанти розуміють свою безрезультативність.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, ворог досі продовжує імітувати, що ситуація під контролем, однак ЗСУ не дозволяють їм розслаблятися на будь-якій ділянці фронту і на окупованих територіях.

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Депутат повідомив, що протягом останніх днів активізувалися українські сили оборони, які чи не щодня завдають точкових ударів по скупченнях окупантів. Б'ють в Мелітополі, Енергодарі, Бердянську, по ключових містах, що суттєво дестабілізує окупантів.

В цій ситуації росіяни все ж намагаються зберегти пропагандистський образ стабільності і просувати свої наративи стосовно проведення виборів, закріплення "руского міра".

Проте це вже має бутафорський характер, тому що всі розуміють реальну ситуацію. Збройні сили України фактично завдають ключових ударів навіть серед білого дня, показуючи вразливість окупантів і показуючи, що їм не буде спокійно, на жодній території, яка сьогодні окупована,

– наголосив Ашурбеков.

Український спротив росте

Депутат Запорізької обласної ради також повідомив, що з кожним днем зростає спротив українського населення. Хоч росіяни намагаються імітувати свій контроль над територіями, але щодень вони покидають окуповані території, особливо їхнє керівництво. Переїжджають з півострова Крим, втікають в Росію чи в інші країни.

Це ключовий сигнал про те, що вони самі не вірять, що це все надовго,

– додав спікер.

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Обстріли Запоріжжя

Ашурбеков повідомив, що росіяни продовжують обстрілювати Запоріжжя. Тероризують Нікополь, Марганець, фактично всі міста по той бік Дніпра. Обстрілюють з боку Енергодару, з боку атомної електростанції, бо для них це зручно і вони розуміють, що не будуть отримувати удар у відповідь через ядерну безпеку.

Вони пішли далі і обстрілюють навіть саму електростанцію з Енергодару. Жителі повідомляють, що чують звуки вильотів і одразу чують прильоти біля Енергодара, біля атомної станції. Вони використовують увесь набір провокацій, які тільки можна зробити і роблять їх навколо цього ядерного об'єкта,

– додав мовець.

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