Що відбувається на ЗАЕС: Жданов припустив, що запланували росіяни

Росіяни готують масштабну провокацію на Запорізькій АЕС. Вони готові підірвати сховище ядерних відходів, щоб звинуватити Україну та добитись паузи у бойових діях.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Україна не буде застосовувати зброю проти окупантів на Запорізькій АЕС – у нас навіть немає зброї, яка здатна зруйнувати реактор.

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Пауза на користь Росії

Вибух на ЗАЕС мав би вигляд ефекту "брудної бомби". Такий інцидент однозначно спричинить викид радіоактивних речовин у повітря, що одразу зафіксують спостережні центри у Європі. МАГАТЕ, яке має спостережний центр на ЗАЕС, обов’язково підняло б інформаційний шум на увесь світ та вимагало б припинення вогню до завершення розслідування і ліквідації наслідків ядерної катастрофи – те, чого прагне Путін.

"Потрібно донести усьому світу, що Україна не країна самогубців, які б цілеспрямовано підривали атомну електростанцію. Нікополь та Марганець, фактично, щодня палають під вогнем російської артилерії з лівого берега Дніпра, з території Запорізької АЕС. Ми не відповідаємо на ці удари, це не можливо", – додав Жданов.

Олег Жданов про ситуацію довкола ЗАЕС: дивитись відео

Ціль Путіна – заморозити конфлікт

Жданов додав, що росіяни використовують ЗАЕС, як військову базу. Біля кожного реактора розташована військова техніка та боєприпаси. За деякими оцінками, там перебуває понад 1000 російських військових.

Там є штатне сховище радіоактивних відходів. За даними нашої розвідки, окупанти вирішили підірвати це сховище та покласти провину на Україну.

"Путін хоче зупинити бойові дії, адже російська армія дуже боїться українського контрнаступу. Тому, їхнім головним завданням є встановлення режиму припинення вогню та подальша заморозка конфлікту", – зазначив військовий експерт.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС