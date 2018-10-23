Економічні новини України зрозумілою мовою ви знайдете на сайті "24". Скільки коштує житло і чи зростуть ціни на продукти, який курс долара і чи дешевіє нафта на зло Росії – читайте всі економічні новини на сьогодні у цікавій формі від наших журналістів. Не знаєте, що означають складні економічні терміни, важливі для України, - не страшно, ми вам усе чітко роз’яснимо, і в цьому допоможуть численні експерти – банкіри, аналітики, посадові особи. З нами ви завжди знатимете всі новини економіки в Україні. Економіка – це не лише сухі факти, а цікава інформація, яка допоможе вам у житті. Такою вона є на сайті "24".