Кредитори не довіряють Україні. Так уже повелося, що коли політики, що керують країною, не тримають свого слова, звикли кидати кредитора (і потім хвалитися про це привселюдно), то кредитори перестають довіряти.

Уряд оголосив про подорожчання газу з 1 листопада. Без подорожчання газу Україні не бачити фінансової допомоги МВФ. Без цієї допомоги – економічна криза або дефолт. Обидві вдарять по гаманцях усіх українців. Натомість підвищення тарифів на газ в Україні може сприяти розвитку економіки і добробуту кожного.

Користування в Україні нерозмитненою автівкою на іноземній реєстрації абсолютно законне – такий вирок Верховного Суду. Отже, тепер не можна вже сказати, що "євробляхери" порушують закон – адже "Верховна Феміда" оголосила свій вердикт, який оскарженню не підлягає.

Росія знову почала обговорювати тему осушення чи розвороту Дніпра. Її в російській "Независимой газете" підняв російський історик і публіцист Олександр Широкорад. Він нагадав, що гідролог, член-кореспондент РАН Віктор Данилов-Данільян сказав, що у Росії є всі технічні можливості для відповіді на водну блокаду Криму та перекриття витоків річки Дніпро і перекидання її вод в обхід України.

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