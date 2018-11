Осінь цього року дуже тішить погодою – замість нескінченних дощів ми отримали +20! Хіба не привід радіти? Але якщо навіть попри це до вас підступає поганий настрій та осіння депресія – порція хорошої музики виправить цю ситуацію.

LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем’єр жовтня, які вважаємо гідними вашої уваги і які точно додадуть фарб цим темним ранках. Вмикайте голосніше і насолоджуйтесь!

Читайте також: Новинки осені: 10 крутих пісень вересня, які варто почути

Tom Odell – Jubilee Road (album)

Британський співак Том Оделл випустив свій довгоочікуваний третій повноформатний альбом "Jubilee Road". Всього в першу за два роки пластинку артиста увійшло 11 треків, в їх числі – раніше випущені "Half As Good As You", "You're Gonna Break My Heart Tonight", "Go Tell Her Now", "Jubilee Road" і "If You Wanna Love Somebody".

Цей альбом обов'язковий до прослуховування, якщо до вас осіння хандра дібралась трішки раніше, а переглядати романтичні фільми про Різдво ще рано. Пісні невиправного романтика, історії про кохання та чуттєве їх виконання – саме те, що вам потрібно!

У підтримку нового альбому Tom Odell відправиться у великий тур та завітає в Україну. У Києві концерт запланований на 5 лютого 2019 року в Stereoplaza. У Львові музикант виступатиме наступного дня – 6 лютого в клубі Malevich.

Альбом на Google Play

Альбом на iTunes

Tom Odell – Go Tell Her Now (слухати онлайн)

Sia – I'm Still Here

Sia представила нову композицію "I'm Still Here", записану для рекламної кампанії своєї взуттєвої колекції. І ми не жартуємо! Разом з французьким брендом Repetto співачка створила лінію взуття під назвою "I love you, keep going". До неї увійшли туфлі для танців – балетки і оксфорди, оформлені в чорно-білій гамі перуки Sia.

І навіть якщо ви не великий фанат взуття для танців, ця композиція вам сподобається. "Я все ще тут" – говорить співачка і нагадує, що вона не збирається здаватись. А фанати співачки впевнені, що саме цією композицією Sia анонсувала щось грандіозне. І ми теж на це щиро сподіваємось!

Sia – I'm Still Here (слухати онлайн)

Вагоновожатые – Человеческие слабости

Нарешті "Вагоновожатые" дали про себе знати! Востаннє новинки від них ми чули ще в 2016 році – це був міні-альбом "Стартап Молодость". Тепер же музиканти повернулись наповну!

Читайте також: Останній день літа: 10 пісень серпня, які варто почути

Весь 2018 рік музиканти плідно працювали над другим альбомом, інформації про який не було зовсім! Платівка отримала назву "Референс" і повністю ми зможем її послухати вже в листопаді.

А для того, щоб переконатись, що "Вагоновожатые" не втратили форму – варто послухати перший сингл з нового альбому, який музиканти презентували зовсім нещодавно. В цій композиції Антон Слєпаков перераховує більше 20 людських вад – від кави та солодощів до наркотиків, казино, дурості та жаги до маніпуляцій. А ви знайшли свою слабкість?

Вагоновожатые – Человеческие слабости (слухати онлайн)

Balthazar – Fever

Бельгійський гурт Balthazar перервав творчу відпустку, анонсував новий альбом та навіть встиг порадувати новою композицією та кліпом. Свій останній і поки найуспішніший альбом "Thin Walls" гурт випустив ще у 2015 році.

Новий альбом "Fever" вийде наприкінці січня 2019 року, а однойменний трек та крутий кліп на нього вже доступні для перегляду. Тягуча та тепла композиція зігріє не гірше ковдри, обіцяємо!

Balthazar – Fever (слухати онлайн)

Twenty One Pilots – Trench (album)

Нарешті! Слухаємо на повну гучність "Trench" – п’ятий альбом Twenty One Pilots. Музиканти протягом трьох місяців випускали кліпи на нові треки, підігріваючи інтерес до альбому.

Читайте також: Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути

"Trench" – перший альбом з 2015 року, тоді вийшов проривний реліз "Blurryface". Влітку 2017 Twenty One Pilots взяли перерву на рік, щоб відпочити та записати новий лонгплей. Почути альбом українці зможуть 30 січня 2019 року, до речі, Київ стане першим європейським містом, який почує "Trench" вживу.

Альбом на​ Google Music

Альбом на iTunes

Twenty One Pilots – Smithereens (слухати онлайн)

Imagine Dragons – Machine

В останній день жовтня новинкою потішили й запальні "Imagine Dragons". Музиканти презентували новий трек "Machine", який увійде до нового альбому.

Відомо, що четверта платівка гурту "Origins" складається з 15 треків, а реліз запланований вже на 9 листопада. Ден Рейнольдс заявив, що новий альбом стане "сестрою" лонгплею "Evolve", випущеного в червні 2017 року. Чекаємо новий альбом та вчимо слова нової пісні!

Читайте також: Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути

Imagine Dragons – Machine (слухати онлайн)

Джамала – Крила (album)

Також у жовтні прем'єрою порадувала ще й Джамала. Співачка презентувала новий студійний альбом "Крила". До платівки увійшли сім україномовних і три англомовні композиції.

В альбомі можна почути кілька музичних стилів: від мінімалістичної електронної музики до насиченого соулу. Музика створювалася в період, коли Джамала була вагітною – це вплинуло не лише на зміст альбому, а ще й на звучання.

Альбом на​ Google Music

Альбом на iTunes

Jamala – The Great Pretender (слухати онлайн)

LAUD – Музика (album)

Український співак LAUD презентував дебютний лонгплей "Музика". Справжня поп-музика на український сцені, виявляється, жива!

Читайте також: Останній день весни: 10 найкращих треків травня, які варто почути

Платівка містить дванадцять композицій: дев’ять українською мовою, дві російською та одну англійською. Усі пісні альбому об’єднані темою кохання і стосунків. Також в альбомі можна почути й оригінальне виконання української народної пісні "Подоляночка" – так ця пісня ще ніколи не лунала!

Альбом на​ Google Music

Альбом на iTunes

LAUD – Подоляночка (слухати онлайн)

Kygo – Happy Now

А в той момент, коли вам абсолютно усе набридне, норвезький діджей Kygo спеціально для вас презентував легку та теплу композицію "Happy Now".

Kygo – Happy Now (слухати онлайн)

Том Йорк – Has Ended

І ні, ми не забули про Helloween! У нашому випадку – це психоделічна мантра з нерозбірливим текстом "Has Ended" від фронтмена Radiohead. Не дивно, що Том порівнював роботу над новими піснями зі створенням заклинань. Тож якщо ви вчора святкували, то ця пісня точно для вас!

Thom Yorke – Has Ended (слухати онлайн)

Бажаємо лише хорошої музики та теплої осені!