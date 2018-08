Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути

Новий хіт від Imagine Dragons, прем'єри від Аlt-J та Twenty one pilots після творчого мовчання – це далеко не все, чим запам'ятається липень. І поки в нас лишається тільки один місяць літа– саме час підібрати до нього саундтрек.

Отже, ви готові до порції крутої музики? Серед усього музичного різноманіття LifeStyle 24 обрав 10 музичних прем'єр серпня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Imagine Dragons – Natural

Цей американський гурт зараз на піку популярності, тож кожен (буквально, кожен) трек стає хітом і займає верхні сходинки чартів. Тож не дивно, що нова композиція "Natural" впевнено збирає мільйони прослуховувань.

"Natural" – це енергійний і бадьорий трек, в якому є все, за що ми любимо гурт: потужні ударні, такий же вокал Дена Рейнольдса і мотив, який легко запам'ятовується.

Ця композиція може стати першим офіційним синглом з нового четвертого студійного альбому команди. Адже останній альбом датований 2017 роком, а композиція "Next to Me" була доповненням до нього, а сингл "Born to Be Yours" був створений спільно з Kygo.

Послухати вживу Imagine Dragons в Києві можна буде в останній день літа — 31 серпня у Києві.

Imagine Dragons – Natural (дивитися онлайн)

Аlt-J – Deadcrush (feat. Danny Brown)

Інді-рок гурт Аlt-J анонсували вихід хіп-хоп альбому "Reduxer", який заснований на останній платівці "Relaxer", яка була випущена в 2017 році.

Реліз нового альбому запланований на 28 вересня, але музиканти вже презентували нову композицію "Deadcrush", яку записали разом з американським незалежним репером Денні Брауном.

Аlt-J – Deadcrush (feat. Danny Brown) (дивитися онлайн)

Вже відомо, що у записі оновленого лонгплею взяли Pusha T, Goldlink, Little Simz, Rejjie Snow і інші. За словами музикантів з Аlt-J, колектив завжди мріяв про те, щоб працювати з хіп-хоп-артистами для "переосмислення власної музики". Вони описали цей альбом як "11 неймовірних реінтерпретацій пісень з нашого третього альбому".

Окрім "Deadcrush", раніше Аlt-J виступили з композицією "In Cold Blood" разом із хіп-хоп виконавцем Pusha T та американським музикантом Twin Shadow на шоу Стівена Колберта.

Аlt-J – In Cold Blood (feat. Pusha T and Twin Shadow) (дивитися онлайн)

Years&Years – Palo Santo

Британський гурт Years&Years презентував другий студійний альбом "Palo Santo". До платівки увійшли раніше презентовані сингли "Karma", "If You're Over Me" та "All for You". На останню з них гурту випустив кліп на початку липня.

Years&Years – All for You (дивитися онлайн)

Назва альбому перекладається з іспанської як "Cвяте дерево". До нього увійшло 14 композицій. Серед них – повна версія пісні "Hypnotised", яка була саундтреком до короткометражного фільму "Erdem x H&M". Сам альбом розповідає історію про вигаданий світ майбутнього, в якому роботи захопили владу над людством.

Альбом на itunes.

Альбом на Google Play.

Kodaline – Worth It

Ірландські рокери Kodaline презентували пісню "Worth It", яка увійде до нового альбому "Politics Of Living". Його реліз відбудеться вже 10 серпня.

Kodaline – Worth It (дивитися онлайн)

До того ж, в підтримку до нового альбому музиканти випустили неймовірно емоційний кліп на композицію "Shed a Tear".

Відзначимо, що свій останній на сьогодні лонгплей команда випустила в 2015 році. Відомо, що після нового альбому Kodalineз зіграють чотири безкоштовних концерти в Великобританії в якості подяки всім, хто попередньо замовив "Politics Of Living". За словами музикантів, це буде унікальний шанс почути композиції з нового альбому в інтимній обстановці.

Kodaline – Shed a Tear (дивитися онлайн)

Madame Monsieur – Comme Une Reine

Дует Madame Monsieur, який представляв Францію на пісенному конкурсі Євробачення 2018 у Лісабоні, став відомим завдяки чуттєвій пісні "Mercy". Тепер гурт заспівав новий хіт – пісню "Comme une reine" (переклад назви – "Як королева").

У відеокліпі на цю пісню музиканти піднімають питання про любов до свого тіла, фігури, а також віри у себе.

Madame Monsieur – Comme Une Reine (дивитися онлайн)

Twenty one pilots – Nico And The Niners та Jumpsuit

Американський дует Twenty One Pilots випустив одразу два нових сингли – "Jumpsuit" і "Nico and the Niners". Кліпи цих композицій пов'язані і разом утворюють міні-фільм.

Кліп на пісню "Nico And The Niners" знімали в Києві. Для зйомок обрали один із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ролик є другою частиною антиутопічної історії про єпископів і відважних повстанців, розпочатої у відео "Jumpsuit". Незабаром музиканти обіцяють випустити і заключний епізод міні-фільму.

Twenty one pilots – Jumpsuit (дивитися онлайн)

Музиканти славляться пристрастю до всіляких шифрів та таємниць. Тож у цих двох кліпах розгулятись справді є де!

Отже, центральним образом композицій є вигадане місто, яким керують дев'ять єпископів, а найголовніший серед них – Ніко. Оповідання в композиції ведеться від групи повстанців, серед яких ми бачимо Тайлера Джозефа і Джоша Дана, які готують втечу з міста.

Twenty one pilots – Nico And The Niners (дивитися онлайн)

Реліз п'ятого студійного альбому Twenty One Pilots "Trench" очікується 5 жовтня. З ним гурт дасть концерт в київському Палаці спорту 30 січня 2019 року.

Justin Timberlake – Soulmate

Щоб зловити літні мотиви для запису нового синглу, Джастін Тімберлейк на тиждень полетів на Багами, де записав разом з Nineteen85 справжній літній трек "Soulmate".

Це перший сингл співака з моменту виходу його останнього альбому "Man of the Woods" в лютому 2018 року.

Justin Timberlake – Soulmate (дивитися онлайн)

MØ – Sun In Our Eyes (feat. Diplo)

Датська співачка MØ представила дебютний сингл з платівки "Forever Neverland", в записі якого знову взяв участь продюсер Diplo. Другий студійний альбом співачки вийде в жовтні.

Раніше артисти випустили трек "Stay Open" і запустили глобальну кампанію, в рамках якої виконавці з різних країн записували на цей трек ремікси. В Україні такий шанс випав дуету YUKO.

MØ – Sun In Our Eyes (feat. Diplo) (дивитися онлайн)