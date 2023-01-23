Безпілотник Bayraktar Kızılelma здійснив випробувальний політ: вражаюче відео

Реактивний безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma здійснив свій перший повноцінний випробувальний політ. У ньому стоїть український двигун.

23 січня відбулися другі льотні випробування безпілотного винищувача Baykar Kızılelma. Проте це був перший повноцінний політ.

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Випробування минули успішно

Bayraktar Kızılelma – реактивний надзвуковий малопомітний палубний БпЛА, який розробляється турецькою компанією Baykar Makina

Співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар написав, що випробування цього БпЛА минули успішно.

Bayraktar Kızılelma успішно завершив свої другі льотні випробування,

– написав Байрактар.

Турецький безпілотник з українським двигуном: характеристики Baykar Kızılelma

Baykar Kızılelma (MIUS) оснащений одним турбореактивним двигуном і має максимальну злітну масу понад 5,5 тонни, з яких понад 1 500 кілограмів припадає на його корисне навантаження й навантаження боєприпасів до 1 тони. Загальна тривалість польоту – 5 годин

Baykar Kızılelma MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості, на ньому встановлений український двигун від компанії "Мотор Січ "АІ-25ТЛТ. Натомість потужніша версія, MIUS-B буде надзвуковою і матиме 2 двигуни: український АІ-322Ф і турецький TEI TF-6000.

MIUS-B матиме у 2,5 раза потужніший двигун, що істотно відрізняє його за технічними характеристиками від MIUS-A.

Нагадаємо, у вересні Володимир Зеленський у Києві прийняв Халука Байрактар, вони обговорили відкриття заводу "Байкар" в Україні. Президент вручив Байрактару орден "За заслуги" І ступеня.