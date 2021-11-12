Новий етап гібридної війни Росії, – Кулеба назвав головну тему переговорів з керівництвом НАТО
Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба 15 листопада вирушить у Брюссель, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Захід відбудеться у межах підготовки до саміту Східного партнерства.
У Брюсселі міністр закордонних справ проведе переговори з керівництвом НАТО та низку двосторонніх зустрічей з колегами-міністрами та Єврокомісарами.
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Безпека – ключова тема
Кулеба розповів, що приділить особливу увагу безпековому питанню. У цьому контексті мовитиметься про практичні кроки підтримки України з боку партнерів на тлі ситуації:
- вздовж українського кордону,
- в зоні збройного конфлікту на Донбасі,
- тимчасово окупованому Криму,
- в Придністровському регіоні Республіки Молдова.
Гібридна війна Росії
Дмитро Кулеба заявив, що Росія розпочала новий етап гібридної війни проти Європи та США. Кремль пустив у хід різні типи гібридної зброї – газ, міграційні потоки, залякування та пропаганду.
Немає зараз жодної так званої міграційної кризи у Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає в тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою,
– зауважив він.
Дмитро Кулеба наголосив, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі.
"Нам добре відомі ці російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей. Ми знаємо, як їм протистояти, ми охоче ділимося досвідом протистояння з партнерами", – підкреслив він.
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Переміщення російських військ
Як сказав представник голови дипломатії ЄС Петер Стано, міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада обговорять переміщення російських військ біля кордону з Україною.
Це можливість для міністрів з'ясувати, чи потрібно робити будь-які кроки, розглянути, що з цією ситуацією,
– сказав Стано.
За його словами, інформація про війська Росії поблизу України "порядком викликає занепокоєння".
Що цьому передувало
- Раніше прессекретар Пентагону Джон Кірбі повідомив, що у США стурбовані переміщенням російських військ у районі кордону з Україною та закликають Москву прояснити свої наміри.
- Тим часом у Кремлі традиційно заявили, що пересування російських збройних сил на території країни ні в кого не повинно викликати побоювання.