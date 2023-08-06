Українські атаки морськими дронами на російські кораблі відкривають новий фронт, – CNN

Морські дрони атакували два російські судна – "Оленегорський горняк" та танкер SIG. Іноземні журналісти кажуть, що це відкриває новий фронт.

Зокрема, вони зауважують, що Служба безпеки України заявила про використання цих безпілотників. Також Росію попередили, що її інфраструктура та судноплавство у Чорному морі перебувають під загрозою.

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Як іноземні журналісти аналізують події в Чорному морі

Україна, схоже, має намір використовувати нове покоління потужних морських безпілотників проти російських кораблів – як торгових, так і військово-морських – у Чорному морі, відкривши новий фронт у 18-місячній війні,

– заявили журналісти.

Також видання пояснює, що від цих швидких надводних дронів виявилося важко захищатися. Адже:

їх можна легко запускати з моря;

щонайменше деякі з них можуть пересуватися на кілька сотень кілометрів, щоб досягти мети;

за хорошого прокладання цілі 450-кілограмовий заряд здатний зробити непридатними великі судна.

Журналісти зазначають, що використання цих дронів служить багатьом цілям. Зокрема:

демонструє використання нової технології, яку в більшості розробили в Україні. Вибухівка цієї моделі більша, ніж в попередніх;

у той час, коли ЗСУ не демонструють значних успіхів у поверненні окупованої території, атаки в Чорному морі допомагають підтримати моральний дух українців та відвертають увагу російського чорноморського флоту;

активніші дії Києва на морі можуть бути пов'язані з відмовою Росії продовжити зернову угоду щодо експорту українського зерна через чорноморські порти.

Що заявили в Україні про атаку на "Оленегорський горняк" та SIG