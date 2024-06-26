Дуже вдала кандидатура: чого чекати від нового генсека НАТО

У НАТО затвердили наступним главою Альянсу Марка Рютте. Його попередником був Єнс Столтенберг. Є сподівання, що для України таке призначення піде на користь, адже Рютте є противником політики Владіміра Путіна.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що новообраний генсек НАТО засуджує дії кремлівського диктатора та вважає, що його заяви про мир з Україною не мають підґрунтя. Рютте однозначно проукраїнський політик.

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Структура НАТО

За словами Бориса Тизенгаузена у структурі НАТО дуже багато бюрократії, тому складно приймати швидкі та невідкладні рішення.

Один генсек нічого не вирішить, але це вдала кандидатура. Крім того Урсула фон дер Ляєн та Кая Каллас зайняли важливі посади. Це проукраїнські політики, що дуже тішить,

– наголосив він.

Політтехнолог додав, що у Європарламенті ті, хто проти підтримки України набрали багато голосів, проте сил, які підтримують нашу державу набагато більше.